

Devlet devlet diye diye 5-10 aile arasında bölüştürüldü herşey. Soyadı Çaluda, yaşı 24 Özel Kalem müdürü.! Eğitimi ne? Deneyimi ne? Ancak maaşı 18 bin TL. Kaynak yok diyenler ise halk ezmeye devam ediyor. Esnafa işçiye sabretmesi söyleniyor... Böyle yönetilmeye mahkum değiliz...

(İlke Davulcu)



Ülkede turizm bitme noktasına gelmiş;

Eğitim camiası can çekiyor;

Ekonomi dipte;

Sosyal bir çöküntü hakim;

Gazeteciler ve Siyasilerin gündemi “Kıbrıs Cumhuriyeti” Pasaportu ve ya kimliği!

Ülkenin durumu nasıl düzeltilir endişesi yok!

Nasıl olsa kamu maaşları ödeniyor; devlet katkıları alınıyor, gerisi boş anlayışı!

Sonra da; dünyalıktan bahsediyoruz!

Yazık!

(Sefa Karahasan)



“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum varsa, bu pasaportu ne zaman, nerede kullandığımı ortaya koysunlar” dedi Başkan Tatar!

Duyan da pasaportu zorla vermişler sanacak.

“Ne zaman, nerede, nasıl ve niçin aldığını” kendisi anlatsa sayın Başkan çok daha anlaşılır olacak.

Kendi ‘çekişkileri’ açısından

(Cenk Mutluyakalı)



Gerçek bir varoluş mücadelesi bu dizide anlatılanlar değildir. Yapıma, oyunculara, harcanan paralara saygımız var ama bu dizifilm başlamadan önce ekrana bir yazı çıkmalı ve denmeli ki; "BU DİZİDE YAŞANANLAR VE OYUNCU KARAKTERLERİ TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR VE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR" bu kadar yani..

Kendilerini en milliyetçi olarak addeden insanlar var başımızda ve buna izin veriyorlar.

Tarihimize, atalarımıza saygısızlıktır..

Bunadır Kıbrıs Türkünün tepkisi aslında...

Samson Denktaş'ın kafasına silah dayayacak,

Ankara'lı bizi açlık ve sefaletten kurtaracak!

Gerçek varoluş mücadelesi budur yani?

(Ahmet Özsoy)



Anladık ki zaman gerçekten görecelidir.

▪︎Pasaport skandalı ve gafı.

▪︎Bizden olsun da çamurdan olsun mantığıyla genç yaşta ve okkalı maaşla atanan, yolsuzlukla itham edilip yolunu bulan vekilin oğlu, ultra torpilli tıfıl özel kalem müdürü.

▪︎ Temaslı bir, çok üst düzey yetkilinin osti yiro gezmesi.

Ufak tefek yolsuzluktur, atamadır, torpildir, beceriksizliktir, gaftır, skandaldır, onlara girmem bile.

Normal bir ülkede teki bile istifa depremi yaratacak bu olaylar bizde çok kısa bir zaman aralığında yaşandı ve Einstein'ın teorisi bir kez daha, farklı bir bakış açısıyla olsa da doğrulandı.

Zaman görecelidir.

Yüzümüze tükürseler , yarabbi şükür yağmur yağar da diyebiliriz.

Ve tabii ki:

At ağzıma gatmeri gırılsın köpek dişim

(Cenk Özdağ)



Kapılar açıldığı günden beri düzenli olarak Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu tartışması yaşanır... Günün sonunda bu pasaportu verenler de alanlar da normal hayatlarına geri dönerler. Taki birileri çıkıp yeniden bu saçma tartışmayı başlatsın...

(Göktürk Ötüken)

