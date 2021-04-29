

Devlet Bahçeli 'nin Sn. Akıncı hakkında kullandığı kelimeleri okuyunca, anladım ki akıl sağlığı fena halde bozulmuş.

Bahçeli, farklı siyasi görüş taşıyan muhataplarını her zaman eleştirirdi ama kibarca. Bir müddettir Erdoğan hariç herkese kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyor, hakaret ediyor.

Sevenlerinin, kendisini bir ruh sağlığı uzmanına göstermesi, hem kendisi hem de ülke insanları için faydalı olacak.

(Nezihi Beyaz)



Ayrılık ve yabancılaşmanın derinleşmesi için birileri özellikle çaba harcıyor! Ekonomide, siyasette ve ülkenin vizyoner geleceğinin oluşmasında büyük ve cesur adımlar atan bir yönetim bugün ne acıdır ki, faşizmden medet umar, diktatörlükten memnun bir hale geldi! Sıfır sorundan, gerçek sıfır noktasına taşındı koca ülke... Şimdi buralar da aynı kaderle yüzyüze...Aslında çok da söze gerek yok!

(Aysu Basri Akter)





Maske işi aslında skandal, bir arkadaşın uyarısı ile fark ediyoruz, Tatar neden KKTC maskeli fotoğraf paylaşımı yapıyor? çünkü önlem alıyor gelecek eleştirilere önceden cevap veriyor, onca laf etmesine rağmen aslında Cenevre'deki toplantıya sade düz bir maske ile gidiyor, yani adada bahsettiği gibi dağıtırım ben buraları modu yok, sonra Anastasiadis'in Kıbrıs Cumhuriyeti logolu maske taktığını görüyor, artık ilk aklıma gelen heyettekinin birinin maskesini kapıp, basının karşısına meşhur KKTC logolu maske ile çıkıyor! soru şu, madem planlı bir eylemdi, neden toplantı odasına girerken takmadın? milliyetçilik gofları ile ateş alanlar, görün durumu, anlayın kimin gofuna gelirsiniz.

(Murat Kanatlı)





Annan planı döneminde ateşli bir Hayırcıydım öyle ki küfürlü çok konuşmamı hatırlarım. Geriye dönüp baktığımda utanmıyor değilim. Küfür, hakaret herkesi utandırmalı makamı, mevkisi ne olursa olsun. Utanmak lazım... Unutmadan söyleyeyim. Hayır derken bile edepli, adablı olmalı insan... Bugün gene olsa gene Hayır derdim. Ama kimseyi kırmadan insanca...

(Göktürk Ötüken)





Mutlak koruma altına alınması gereken ormanlarımızı dozerlerle dümdüz ederek yerine beton yapılar dikilmesinin adına 'çevre düzenlemesi' diyen tek ülke sanırım KKTC'dir.

(Kemal Basat)





İspanya da 5.000 kişinin katılımı ile deney konser gerçekleştirildi...

Girişte herkese antijen testi yapıldı, maske takmak zorunlu tutuldu, mesafe kurallarına uyulmadı.

2 hafta sonra herkese bir daha test yapıldı.

Sonuç sadece 6 kişide pozitif vakka tespit edildi..

Darısı MASKESİZ deneye ve olumlu sonuçlar almaya

(Neslihan Özkaraman)





Böyle Olmamalıydı...

Türkiye olan Gönül birliğimize en çok zararı buna inanlar veriyor malesef...

Hiç bir dönem yaşamadığımız kadar na hoş, insanımızı rahatsız eden olayları bu dönem yaşamamızın sebebi ne ki...

Toplum olarak Anavatanımızla gönül birliği içinde olmamızdan daha doğal bir şey olamaz...

Bizi katliamlardan kurtaran özgürlüğümüzü kazanmamızda Arslan payı olan ve kalblerimiz birbirimiz için çarpanların beraber çalışmasından daha doğal bir şey olamaz...

Akıncının bunu papağana benzetmesi olayı saptırmaktan başka bir şey değildir..

Ancak Akıncı KKTC’ de bir ideolojiyi temsil ediyor, az ya da çok...

Ayrıca Akıncı bu ülkede halkın %51 den fazla oyunu almış ve bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişilik...

Türkiye’de Siyaset yapan ve bir ideolojiyi temsil eden kurt bir politikacının, Akıncıyı sevmezse de ona inanmazsa da güvenmese de hatta bir bardak suda boğacak kadar da öfkeli olsa bile Aptalık basması seviyeyi aşağıya çekmesinin yanında eminim ki halkımızdan kimse hoşnut bırakmamıştır, bundan kimse keyf de Almamıştır...

Akıncı bir sorun olarak görülse bile o sorun bizim sorunumuzdur bunu demokratik kurallar çerçevesinde onula biz mücadele edeceğiz biz çözeceğiz...

Eleştiriler elbette ki yapılabilir ancak o da seviyesinde olmalıdır...

Bayrağı örtü yapanların, Kişisel menfaat ve çıkarları için bu ülkede siyaset yapanlarla ve bu gibi açıklalamalar KKTC halkını hem üzmekte hem de halkımız üzerinde ciddi bir güvensizliğin hakim olmasına vesile olmaktadırlar...

Onun içindir ki Bağımsız Devlet dendiğinde insanlar buna ya tedbirli yanaşıyor ya da ilhak olarak algılar ve sesiz durmayı tercih ediyor...

İlişkilerimizi en yüksek çita olan gönül birliğine çekmek ve bu gibi açıklamalardan uzak durmak Hepimizin bu ülkeye olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur...

Özellikle de bu gönül birliğine inananların kat ve kat daha fazla bu gibi konularda dikkatli olmaları gerekmektedir...,

(Gürsel Uzun)

