Lefkoşalılar maraz etmesin. Bir bomba gibi proje da ben patlatıyorum. Tam 80 metre boyunda 'Eşeği Sırtlayan Adam' heykeli!!!

Bence proje tam bizim memlekete göre, anlamı da nereye çekersan oraya... Oh missss!

Not: İlk projede eşeği sırtlayan adam ben olacağdım diye konuştuyduk ama malzeme maliyetleri çıkınca değiştik. Neçin benda anlamadım...

(Kemal Basat)





Girne'deki yamaçlardan birine yapılacak 40 metre yüksekliğindeki heykelle ilgili yazılacak çok şey vardır. Heykelin estetiğiyle ilgili farklı görüşler elbette olacak. Kamusal alanda kullanılacak kalıcı bir eserle halkın barışık olması çok önemli. Eminim köylü mü olmalıydı memur mu olmalıydı tartışmaları da olacak. Kaçınılmaz . İnsanoğlu eskiden beri bir çeşit ölümsüzlük arama peşindedir. Sanatçılar sanatlarıyla, müzisyenler melodileriyle, siyasetçiler halka sundukları kalıcı siyasi projeleriyle. Zenginler ise siyasetçiler ve sanatçılara ödeyerek sahiplilik üzerinden mekansal ölümsüzlüğü yakalamaya çalışırlar genellikle. Asırlar boyu sürecek bir eserin sponsoru olmaları onlara bir çeşit ölümsüzlük bahşedeceği sanına kapılmalarına neden olur. Bunu ya Trump ve Arap şeyhleri gibi diktikleri gökdelenlerle yapabilirler veya bir müzeye sponsor girerek veya adlarını vererek de yapabilirler. Ben ikinci tavrı tercih ederim. Melih Gökçek gibi iş insanı/siyasetçiler "büyüklük" takıntılarını gidermek için Ankara'yı ne hale getirdiğini biliriz. Heykel bir sanatsal otorite tarafından seçilmiş olsa bile sonuç itibarıyla seçilen mekan, çevreyle uyumu, boyutu vesaire mal sahibinin zevkini veya tahayyülünü yansıtmaktadır. Oraya harcanacak parayla sanata farklı bir şekilde destek verilebilir. Yani diyeceğim, sponsorun adı her gün yüzlerce insanın yıllarca söveceği, eleştireceği, dalga geçeceği bir yapıyla da yaşayabilir, yüzlerce sanatçının yetişeceği bir kurumun adıyla da. Diğer taraftan sponsorun iş insanı olması demek rekabetin büyümesi de demektir. Ya şimdi diğer iş insanlarımız da, 40 metreyle rekabet etmek için 50 metre ve üstüne yeltenirlerse? Şaka bir yana esas korkum biraz da o! Lefkoşa'nın her yanını sarmış Sovyetik heykellerin daha büyük olanlarını bir hayal etsenize!! Bir tepede başı aşağıda (son habere göre dik olacakmış) Kıbrıslı köylü heykeli diğer tarafta ise başka iş adamlarının hayal güçlerini yansıtacak bir sürü grotesque yapıyla karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım.. Beşparmakların silüetinin korunması bence çok önemlidir. Bu yüzden bu konuyu bir daha düşünelim derim.. Bu tip heykeller artık Batı'da kalıcı değil de "event" amaçlı sergilerle yapılıyor. Geçenlerde Trafalgar'da konuşlandırılan dondurma heykeli, Amsterdam'daki hiper reality heykelleri, Atık malzemeden yapılan balina heykelleri gibi…

(Mete Hatay)





Kronik hastalığı olan birisi, aşı olsaydı belkide simdi hayatta olacaktı.. kronik hastalara degil de bakandan, örgüt başkanlarından torpilli, taşı sıkisa suyunu çikarılan camız gibi kişilere yapıldı bu ülkede aşılar .. yazık içimiz yandı.. Işıklar icinde uyusun..

(Ediz Uzun)



Terbiye yok…

Saygı yok…

Nezaket yok…

Akıl izan yok…

Erdoğan’a söyleyip de sonradan “yaladıklarını”

Şimdi buralara kusuyor…

Ciddi ve kronik bir “hastalık” bu…

(Hasan Kahvecioğlu)



Girne tarafına illa ki 40 metre boyunda bir heykel yapılacaksa, öyle bir heykel olsun ki biri bize “Ahmak” dediği zaman durup cevap vermek yerine direk heykeli gösterelim o cevabını alsın...

(Mehmet Ekin Vaiz)