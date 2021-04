Kıbrıs’a simge edinmiş fakat hızla nesli tükenmekte olan ve gün geçtikçe yok olmaya doğru giden eşeklerin derhal devlet tarafından teşvik yasası altında teşviklenmeye tabi tutulması gerektiğini öneririm. Nasıl ki küçük baş--büyükbaş hayvanlara, tarımsal alanlarda yapılan tüm ekim faaliyetlerine vs. vs. Teşvik veriliyorsa bu hayvanlara da yaşatma, koruma, besleme, kültürel değer adı altında da teşvik verilmesi gerekir. Daha çok köylerimizde yakın geçmiş tarihimizde hayatımızı kolaylaştıran elimiz ayağımız olan bu hayvanları koruyalım, yaşatalım...

Sağlık Bakanlığı, karantinaya girmesi gerekirken etrafta,gezip paylaşım yapan zatı cezalandırmakla yetinemez.

En kısa zamanda içerideki " dayının" da ifşa edilip cezalandırılması gerekir.

Aksi halde sistem ölü doğmuş sayılacaktır.

Toplum hafifçe dürttü...

1. Pandemi devam ederken, yasal veya gayrı yasal o başka bir tartışma konusu, hasta olma riskini göze alarak ve yasaklara da meydan okuyarak bu kadar insan aynı meydanda toplanıyorsa bu birşeydir. Ve dikkate değerdir.

2. Bunun salt bir federasyon talebi olduğunu düşünmek ve aslında toplumda meydana gelen genel enejrji birikimini, oluşan sosyolojik zemini gözden kaçırmak siyaset adına büyük yanılgı olur.

3. Son dönemlerde, meydana gelen toplumsal olaylar, yaşanan siyasal çekişmeler, çözümsüz kalan sorunlar, ekonomik sıkıntılar, istikrarsızlık ve geleceğe duyulan kaygı ve umut yitimi toplumun sadece bir kesimini değil tüm kesimlerini ciddi anlamda rahatsız etmektedir.

4. Genel anlamda özetleyecek olursak, siyaset topluma sırtını dönmüş, kulaklarını halka tıkamış, gözlerini kapamış, kendi kendine yarattığı bir ütopya içerisindeki dünyasında hayata devam etmektedir. Bu sürdürülebilir bir tutum değildir.

5. İşin Özü : Sokak o ütopyanın bir parçası olmadığını bugün ufaktan sezdirmiştir. Sıra siyasetin bu dürtüklemeden gerekli dersleri çıkarıp çıkaramayacağı meselesidir. Yoksa, ikincisi dürtükleme değil direk tekme şiddetinde hissedilebilir.

Pandemide Federasyon mitingi yapıldı.

O kadar kanıksandı ki 24 Nisan!

Çocuk bayramı gibi her sene kutluyoruz.

“Kurallara uyması gereken, halka kurallara uyun” çağrısı yapan siyasetçisi, sendikacısı ve Tabibler Birliği yöneticileri aşağıdaki kareye neden oldu!

Hem de; KKTC’de rekor vaka sayılarının yaşandığı bir dönemde!

Soru şu; yarından itibaren vaka sayıları artarsa; ölümler olursa hesabını kim verecek!

“Siyaset için” insan “sağlığının” dahi nasıl göz ardı edildiğinin resmidir aslında bu!

Ve böyle bir düzeni Rumlar kabul edecek değil mi!

Çok bekleriz!

Korona bu ülkeye hiçbir şey yapmaz yapamaz boşuna neden kapanıyoruz, kimisi doğum günü yapar,kimsi parti yapar kimisi gala yapar,kimisi grev adında sokağa iner kimileri de miting yapar öte yandan kapalıyız ma nere kapalıyız be ama hade yörüyün oyanı, biz dünyaya kapalıyız

Pandemi önlemleri sebebiyle miting eleştirisi yapan arkadaşlar var. Facebook profiline bakıyorsun 1 Nisan film galası için ne demiş? Hiç. 10 Nisan YDP kurultayı için ne demiş? Hiç. Dün pandemi var napıyorsunuz diyor. Samimiyet da bilimsel olarak ölçülebiliyor artık bu çağda...

Yanlış ne amaçla yapıldığına bakılmaksızın yanlıştır...3000 kişilik mitingin sağlık açısından izahı yoktur...virüse destek verildi ...Virusle federasyon yolunda birlikte buluşuldu...Kapalı veya kısıtlı açık olan işletmelere bundan sonra anlatamazsınız...Bir ay içindeki vaka sayılarını hep beraber göreceğiz...

(Salih Kasap)