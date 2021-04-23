

Belediye emekçileri ,eğitim kurumlarımızdaki öğrenci ve öğretmenler, Turizmciler hala aşı olmayı bekliyor. Çünkü herşeyin başı sağlık, ekonomide çarkların dönmesi normalleşme buna bağlı.

Türkiye Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde KKTC 'ne Covit 19 ile ilgili mücadelede yaşamsal öneme haiz 40 bin doz aşı daha gönderdi.

Bununla birlikte gelen aşı miktarı 120 000 oldu.

Peki AB den gelen miktar ne 10200

Birileri AB’ de teşekkür etmemizi söylüyor. Teşekkür ederiz tabii.

Yalnız aklımda da bir soru sürekli beni meşgul ediyor.

Ya Türkiye olmasaydı?

Avrupa Birliği, dünyamızda yaşayan tüm halklarının nerede yaşadıklarına bakılmaksızın bir aşıya erişmelerini sağlamak için elinden geleni yapacak.” derken keşke zamanında ne denli önemli olduğunu unutmasa .

(Hakan Oran)





Hikaye değil gerçek

Sabahleyin saat 9:30 da cebimde 120 bin TL ile Lefkoşa’ya yola çıktım.

Paramın karşılığı 14:634 dolar idi.

Lefkoşa’ya vardım cebimde 120 bin TL yine vardı ama bir farkla

dolar karşılığı 14371 dolar kaldı.

Düşündüm yolda gelirken ben hiçbir yerde durmadım

Ne bet ofise ne kahveye nede gazinoya girmedim .

Ama nedense Lefkoşa’ya gidene kadar 35 dk da

263 dolar kaybettim anlamadım gitti bu nasıl bir iş...

yani benim 263 dolarımı kim çaldı şimdi onu bilemedim :?

(Süleyman Özkoç)





Kıbrıs Türk toplumunun üretip satabilmesinin; izolasyonlardan kurtulabilmesinin; kendi kararlarını bağımsız şekilde alabilmesinin; kimliğine sahip çıkarken içinde yaşadığı coğrafyada barışçıl bir gelecek inşa edebilmesinin "gerçekçi" yolu nedir?

(Niyazi Ergülen)





Çünkü artık öğrendim ki; yol daimi. Varılacak bir yer yok. Elde edilecek bir başarı yok. Başarılacak bir hedef de yok.

Planlar değişir. Hayaller evrilir. Aldığın kararlar ve yaşadığın hayat mutlaka birileri tarafından eleştirilir. Geçmiş seçimlerin, pişmanlıkların, sıçışların heybende seninle gelir. Edindiğin tüm tecrübeler bir anda işlevsizleşir. Ancak eğer uyum becerin varsa, ağzının üzerine her düştüğünde önce durup etrafına bakar, herkesin kendi ahenginde oluşuna tanıklık eder, dengeni bulur ve yola devam edersin...

Korkma... Yol daimi...Tereddütler, endişeler ve kaygılar baki...

(Gizem Özgeç)



İktidar savaşları iyice sarpa sardı. Meclisi toplamakta, karar almakta, komiteden yasa geçirmekte zorlanan hükümet, seçim takvimi de oluşturamıyor. Sürüklenerek ara seçime doğru gidiyoruz. Meclis Başkanlık Divanındaki girişimler de sonuçsuz

Başbakan Ersan Saner, Nisan 2022’de ısrarlı. Hatta bunu ifadelendirirken de, “Çoğunluk bizde” diyor. Hangi çoğunluk bu? UBP 21 vekil Hüseyin Özgürgün ortada yok. 3 bağımsız, 3 DP Serdar Denktaş ortada yok, 2 YDP Bertan Zaroğlu ortada yok. Adı 27 destekli hükümet

(Hüseyin Ekmekçi)

