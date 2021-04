KKTC halüsinasyon tabii ki değil! Fakat tanınabileceği ve egemen olduğunu iddia etmek bence bir yanılsama. Ama öte yandan KKTC "de facto" bir gerçekliktir. Etiyle buduyla bir entite. Her ay 80 bin çek imzalayan, binlerce çalışanı olan. Evlilik sertifikası, sürüş ehliyeti, çalışma izni, hastalık raporu gibi belgeler veren. Eğitimden ticarete birçok faaliyeti ve kurumları olan tanınmamış bir de facto devletçiktir. Bu yüzden sevsek de sevmesek de bu aşamada Birleşik bir Kıbrıs tahayyülü kuran bizlerin sığınacağı bir geçici ara liman olabilir. Fakat yine tekrarlayım "KKTC egemendir" veya "KKTC sonsuza dek yaşayacaktır" tipi beklentiler veya tahayyüllerdir simülasyon olan. Diğer yandan çoğunluğun "olabilirliğinden" veya "en yakın olasılık" olarak gördüğü Federasyon çözümüdür. Bazı arkadaşlar KKTC'nin Federal çözüme karşı kullanılacak takos olduğunu iddia etmektedirler ve iyi çalıştırılmasının çözüme her hangi bir katkısı olmayacağına inanmaktadır. Bence burada unuttuğumuz şey "günlük yaşamdır." Barışçı bir KKTC hem gergin ortamı düşürtebilir, hem de kapsamlı çözüm içerisinde yer alan bazı sorunların çözümüne katkı koyabilir. KKTC ayrılıkçı bir projemiydi? Evet! Fakat dediğim gibi başka bir proje için de araçsallaştırılabilir. Örneğin Belediyeler ve Ticaret odası gibi birçok kurumumuzun kuruluş amacı da ayrılıkçı bir tavırdaydı. 1958 yılında Kıbrıslı Rum tahakkümüne karşı kurulmuşlar ve Rumlarla yaşanmaz şiarı güdüyorlardı. Aynı kurumlar ise 2000'lerin başında birer barış aygıtlarına dönüşmüşlerdi. Demek ki bu tür aygıtlara yükleyeceğiniz misyonlar önemlidir. Tabii onları kimlerin yönettiği önemlidir. Bu yüzden KKTC'ye sahip çıkmamız lazım. Yargıya çıktığımız gibi. Öyleyse yasamaya da yürütmeye talip olmamız gerekir. Böylece KKTC'nin rotasını değiştirebiliriz ama uzak durursak gemi de onu sahiplenecek başkalarının rotasında devam edecektir.

(Mete Hatay)





Toplumda ‘birlik olma’ duygusu giderek güç kazanıyor. Mahkemeler önünde sergilenen ve sadece oraya gidenlerin değil, evinde ve iş yerine, ovada ve mandırada, bahçede ve hastanede, kamuda ve özelde, ama zengin ama yoksul, her yerden ve her kesimden insanların yüreğinde aynı heyecan, aynı duygu vardı.

Ve evet, birlik olunca çok daha güzel bu toplum…

(Sami Özuslu)



Hükümet meclisi kapattı, 10 gün birleşim yok.. Oysa seçim tarihi belirlenmesi gerekiyordu.. Şimdi ne olacak? Ara seçime doğru mu gidiyoruz.. Bu arada yargı mensuplarının eylemine toplum da sahip çıktı.. Verilen mesaj ne? Cenevre öncesi barış ateşleri yanmaya başladı ama etkisi ne olur?

(Aytuğ Türkkan)



Gene sorayım, vakıflar oraya buraya yardım yapacağına camilerin elektrik su borçlarını ödese, bakım onarımı yapsa? Mezarlıkların temizlik bakım onarımlarını da neden Vakıflar yapmaz?

(Murat Kanatlı)