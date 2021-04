Geçtiğimiz dönemde Anayasa değişikliğine Hayır'ı savunurken Narin Hanımı Evet yönünde görüş belirttiği için eleştirmiştik. Geçici 10. Maddenin kalacağı bir anayasa makyajına Hayır demiştik. Umarım yargımız bu gün neden ısrarla Hayır dediğimizi daha iyi anlamıştır.

(İlke Davulcu)



Kıbrıslı dediğin Kıbrıslı gibi olmamalı…

Kendi aklıyla boyundan büyük işlere kalkışmamalı. Her şeyden önce boyunun küçük olduğunu ve hep öyle kalacağını idrak etmeli. Vakitli vakitsiz, muhtaçlık ve minnet ezberini tekrarlamalı; desteksiz bir hiç olduğunu iliklerine kadar hissetmeli.

Düşünmemeli. Düşünmüşse ifade etmemeli. İfade etmişse aykırı olmamalı. Aykırı olan bizatihi kendisiyse, gözünü kırpmadan kendinden vazgeçmeli. Aklından ve gönlünden geçeni değil, icap edeni söylemeli. İcap edeni söylemeye başladıktan sonra bunu aklından ve gönlünden de geçirmeye çalışmalı. Lider diye de kendine bunu başarmış birini seçmeli.

Yüzyıllar içinde oluşmuş kendine özgü maneviyatının aslında maneviyat olmadığını; değerlerinin çarpık, inanışlarının pespaye olduğunu kavramalı. Kendinden utanmalı. Kendisine parmak sallayarak maneviyat öğreten her kimse, kusursuz bir itaatle önünde eğilmeli.

Propaganda makinasının her seferinde şaşmaz bir ustalıkla döndürdüğü linç dişlisinin, şerefini paramparça etmesine alışmalı. Haysiyeti ve onuru buralarda aramamayı öğrenmeli. Kusuru kendinde bulmalı; ölçüsüz itaat, bilemedin derin bir korkaklık ve sessizlik içinde boynunu büküp, edebiyle oturmalı.

Kıbrıslılığın tehlikeli bir milliyetçilik ve hatta ırkçılık olduğunu anlatan çok büyük düşünürlerin büyük düşüncelerine alkış tutmalı. Bu topraklarda kendine has ne varsa tükenmesi için duacı olmalı. Yeni ve kuşatıcı maneviyatına sığınıp ıslah olabilmek için tevekkül etmeli.

“Kuzey Kıbrıs bir Fransa değil” veciz sözündeki “Kuzey Kıbrıs bir Kıbrıs olmamalı” mealini şıp diye kavramalı. “Kuzey Kıbrıs artık uygulamalarıyla, her şeyiyle Türkiye’deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır” talimatının berraklığı karşısında silkinip kendine gelmeli, behemehal gereğini yapmalı.

“Anavatanın şehitlerinin kanlarıyla sulanan toprağı vatansız ve soysuzlara ver, onlar da Rumlara peşkeş çeksin. Kıbrıs Türkiye’ye bağlanmalıdır” diyen linç neferlerine bile hak vermeli; “kırdık bu insanları çok…” diyerek ağlak ağlak yaltaklanmalı; ilhakı çağırmalı.

Kıbrıslılık, biat denizinin karanlık diplerini boylayıp, bir daha gün yüzü görmemeli. Kıbrıslı dediğin Kıbrıslı gibi olmamalı...

Artık ruhun ne kadar Kıbrıslı değilse o kadar makbul Kıbrıslısın…

Makbulü bulduk, güzel. Peki ya makulü?

(Gürdal Hüdaoğlu)



İsimlerini yaşatın, yeni kuşaklara aktarın…!!!

Dr.Fazıl Küçük

Faiz Kaymak

M.Necati Özkan

Ahmet Mithat Berberoğlu

Rauf Raif Denktaş

Ziya Rızkı

Bu kişileri seversiniz veya sevmezsiniz, Kıbrıslı Türklerin hayatına dokunmuş, onları lider olarak kabul etmiş ve toplumun büyük kesimleri tarafından kabul görmüştür…

Sevabıyla, günahıyla bu ülkenin siyasi yaşamına damgasını vurmuş bu siyasi figürlerin isimlerini yaşatmak, genç kuşakların onları tanımasına olanak sağlamak ve onore etmek için isimlerinin kamuya ait yerlere verilmesi ülkemizin mücadele tarihi açısından da önemlidir, gereklidir, zaruridir…

Faşist Kenan Evren’in ismini caddelere verdiniz, diğer 12 Eylül faşist generali Nurettin Ersin’in ismini de Girne’deki camiye verdiniz, bir bizim insanlarımızın isimleri mi ağır geldi…???

“Dr. Fazıl Küçük Lefkoşa Havaalanı” niye olmasın…???

Yeni yapılacak olan hastane niye özellikle Girne’ye ve Leymosunlulara mal olmuş bir “Ziya Rızkı Girne Devlet Hastanesi” olmasın…???

Eksiği ne…???

Gerekçeniz ne...???

Köy isimleri bile sigara markası olduktan sonra...??? (Bafra/Gelincik/Sipahi)

(Mahmut Anayasa)



En azından sağcısı solcusu hepimiz artık Yargının demokrasi adına son kale olduğunun farkına varmışız bu güzel... Şimdi yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi bizi bölmeye çalışacaklar. Bu sefer birlik olursak kazanacağız...

(Mehmet Ekin Vaiz)