Acil Durum Hastanesi’nde odalar çift kişilik yapıldı, 100 hastaya yetecek şekilde.

Öğle saatlerinde yeni vaka sayısı 70 civarı. 100 yatak dolmuş durumda.

Bir taraftan ayakta tedavi görenler için yeni yatak yaratılamıyor; diğer taraftan yatılı hastalar için hastanede yeni bir alan açılması için çalışılıyor.

Vatandaşlar olarak da sağlık sistemini yalnız bırakıyoruz.

Kasa tam takır; anca maaş...

Vatandaş sokakta; usandı.

Sağlık ekipleri yorgun...

Bakanlıkta ışıklar 24 saat sönmüyor.

Bu tabloda yeni şeyler de konuşma zamanı...

Ayakta tedavi görmesi mümkün “aklı başında, gücü yerinde” covid 19 hastalarının evde tedavisine devam edilmesi dahil... Bir çok ülke uyguluyor... Ben buna razı mıyım? Hayır.

Ancak...

Belli ki henüz zirveyi görmedik.

Sağlık ekiplerine de...

Ha bire para bulup bu sorumsuzlukla mücadele edilmesi için kaynak yaratması gerekenlere de yazık...

Ya deveyiz; ya kuş...

Bir planımız olmalı...

(Hüseyin Ekmekçi)





Ne taşmış be abi!

Kurdurulmuş UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti elini taşın altına koymuş.

“Gelin sizi kurtaralım” deniyor, gelmiyorlar.

Daha yapılacak çok atama, peşkeş çekilecek devlet malı, dağıtılacak menfaat, yenilecek makam odaları, alınacak makam arabaları, yapılacak ayrıcalıklar var.

Ne taşmış bu taş be abi!

(Hüseyin Arca)



Ben henüz bir üniversite öğrencisiyken, Kıbrıs'ın bir "üniversite adası" olacağını söylüyordu "büyüklerimiz". Aradan yıllar geçti. Şimdi daha iyi anlıyorum ki, adına üniversite deseniz de KKTC'nin kurumları kendi başına hareket edemeyen birer piyon olmaktan öteye gidemeyecek.

Bir yanda özerklik ve özgürlük için mücadele eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, diğer yanda ise bu özgürlüğü elleriyle geri vermeye hazır DAÜ rektörlüğü ve sessiz kalan akademisyenler. Gerçekten yazık...

(Mustafa Öngün)



Herkes efsane...

Liseden daha 10 yıl önce mezun olan sınıf arkadaşları toplanır. Efsane sınıf toplandı olur.

Zamanında genç takımdan yukarıya çıkamayan adam formalı fotoğrafını paylaşır. Efsane sahada olur.

Mahalle arasında toplanıp top oynarlar. Efsane kadro olur.

Köşedeki restorandan bir menü ile fotoğraf paylaşır. Efsane tatlar olur.

Askerden kurşun atmadan 5 sene önce terhis olan acemiler buluşur. Efsane birlik olur.

Okulda kendisini sürekli azarlayan sevmediği öğretmenini bulur. Efsane öğretmen olur.

Hayatında hiçbir takıma şampiyonluk yaşatmayan başarısız teknik adam konuşulur. Efsane hoca olur.

Başka efsane?

(Songuç Kürşad)



Covid 19 salgını vaka artışında Türkiye Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü ülke.

Salgında başarılı ülkeler arasında Yeni Zelanda, Vietnam, İsrail ve İngiltere var.

4 ülkenin de ortak özellikleri

1.Belli bir süre kapanma

2 Toplumun %50 'den fazlasının aşılanmış olması

3.Tüm kapanma döneminde devletin halka gerekli ekonomik ve sosyal yardımı sağlaması

4 .Dolayısıyla halkın getirilen kurallara uyması

(Gülgün Vaiz)



Meclise gelmiyorsunuz.. Zaten gelseniz de nisabınız yok.. Komitelere de gelmiyorsunuz, meclis gibi komiteleri de muhalefet açıp çalışmaların yürümesini sağlıyor.. En ufak bir yasa tasarınız veya çalışmanız yok. Diğer olumsuzlukları saymıyorum bile.. Ve bu düzen Nisan 2022 tarihine kadar sürsün istiyorsunuz..

Başka arzunuz ??

(Tolga Atakan)



Türk dili konuşan ülkeler arasında, ev sahipliğini Anavatanımız Türkiye’nin üstlendiği sportif alanda protokol imzalandı, bakın TÜRKÇE yazıyorum.. Özürlü evlat diye bağırlarına basılmadık.. Daha ağır bir şekilde cümlelerimin devamını siz tamamlarsınız.

(Berkem Korbay)

