

Ve beklenildiği üzere temaslılar arasından pozitife dönüşler artmaya başladı... Ki artmamış olsaydı esas sıkıntı baş gösterecekti, temaslı takibi etkin yapılamamış olacaktı...

Kuluçka süreleri göz önünde bulundurulursa bir süre daha artarak devam etmesi kuvvetle muhtemel...

Ve tabi yurt dışından gelişlerdeki vaka artışı da beklenilen bir durumdu... Sefer sayılarının artmasıyla daha da artması muhtemel...

Gerek temaslılar arasından gerekse yurt dışı gelişler arasından tespit edilenlerin sayısı ne kadar artarsa artsın aslında çok korkutucu değil...

Yeter ki bu kişilerin izolasyonları etkin bir şekilde yapılmış olsun... Ve yeni bulaş zincirlerine sebep olunmasın...

Bu kişilerin izolasyonları merkezlerde yapıldığı sürece bu mümkün olabiliyordu...

Şimdi evde izolasyon süreci başlıyor... Diğer yandan kapalı turizm süreci başlıyor...

Eğer bu iki uygulamanın denetimi etkin bir şekilde yapılabilirse yine büyük bir sıkıntı yaşanmayabilir...

Ama yeterli/ gerekli denetim yapılamazsa sağlık kapasitesinin aşılmasına ve yeniden kapanmaya kadar gidecek bir süreç yaşanabilir maalesef...

Kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması ve kişilerin de kurallara riayet etmesi hiç olmadığı kadar önemli...

Bu noktada hepimize büyük sorumluluklar düşüyor...

(Funda Gülseven)





İlginç bir toplumsunuz vesselam

Kıbrıs’ta, güzide bir kurumda, uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşım, yıllar önce görevlendirme olarak geldiğinde çocuğunu BTMK' ya eğitime göndermişti..

Dün bana özelden mesaj yazar :

-Kardeş, bizim çocuğun eski okulu (BTMK)’nın, ismi değişmiş ha?. diye sordu..

-Evet dedim, başbakanlık yapmış, eski bir siyasimizin ismi verildi dedim..

- Cok güzel, başbakanken mi rahmetlik oldu , dedi?

- Yok, düz bir vatandaşken, dedim,

- hımm, o zaman çok hizmeti var topluma, dedi?

- Orasını bilmem, ama partisinde sevilen, sayılan birisi, partililerine vefasızlık etmedi , çok iyilik yaptı dedim.. Makam, mevki, iş, sağladı dedim..

- Hastalandığı icin mi siyaseti bıraktı , dedi..

- Yok, ilk sırada girdiği , seçimi kaybetti, partilileri onu vekil bile yapmadı, sonra ağır bir hastalık geçirdi , dedim..

Uzun bir sure, yazmadı arkadaşım, koptu, telefonun pili bitti sandım..

Daha sonra su mesajı yazdı :

Kardeş, ilginç bir toplumsunuz vesselam... dedi..

(Ediz Uzun)





Pandemi nedeniyle,

5 bin işyerinin kapandığı ve

50 bin kişinin işsiz kaldığı,

10 binlerce insanımızın gelir kaybı nedeniyle borç batağına battığı ülkemizde,

Maaşlarından hiç bir kayba uğramadan düzenli olarak ödenen kamu çalışanları ise,

Devlet bütçesinde yeteri kaynak olmadığı nedeniyle, maaşlarına ek olarak verilmesi gereken kazanılmış hakları erteleniyor diye, sokağa iniyor, eylem yapıyor ve greve gidiyor.

Hani, sosyal eşitlik diye bir şey vardı?

Bu memleket böyle bir memleket işte?

(Ülker Fahri)





Öngörüde bulunmak önemlidir. Son günlerdeki pozitif vakalardaki artış öğretmenlerin aşısız yüz yüze eğitime karşı eylem kararında ne kadar haklı olduklarını gösteriyor. Eğer sendika ( KTOEÖS) bugün eylem kararını kaldırsa 8.ve 12.sınıf öğretmenleri ile öğrencileri yarın yüzyüze eğitim için okula gitmesi gerekecek. Çünkü Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulunun kararı geçerliliğini koruyor.

Bu durumda son vakaları da göz önünde tutacak olursak acaba ;

-Eğitim Bakanlığı "hadi yüz yüze eğitime başlıyoruz diyecek mi? Yoksa kararı Üst Kurula sorarak online eğitime tekrar dönecek mi?

- Ya da sendikanın eylem kararı üzerine sosyal medyada haksızca öğretmenleri eleştiren, hakaret eden, suçlamalar yapan çevreler acaba ne diyecekti?

- Ayrıca vakaları gören aileler çocuklarını okula gönderecek miydi?

Sanırım KTOEÖS'nın eylem kararı başta hükumet olmak üzere zorda bırakacak birçok çevrenin samimiyetini görmemizi de kurtarıyor.

(Ahmet Billuroğlu)



