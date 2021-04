Araştırılmalı

Bu kadar vaka artışının bir sebebi olmalı. Tamam. Test sayısı bayağı arttı . Işyerlerinin devamlı test yapmasıyla random vaka da yakalıyoruz ama farklı bir etken daha olmalı. Bu artışın arkasında futursuzca ev karantinasına geçiş olmasın? Araştırılmalı...

(Bülent Dizdarlı)



Az önce içeri giren müşteriye maskesiz içeri almıyoruz dedim tamam dedi dışarı çıktı arkadaşının ağzından maskeyi aldı taktı karşıma geldi..

Allahım sen bizi koru söyleycek söz bulamadım...

(Süleyman Özkoç)







Gerçekten bizim toplumu anlamak zor... 'Karnım tok ama ekmeğim bütün olsun isterim' dedikleri bu olsa gerek...

Bir yandan ülke içindeki her yer açılsın isteriz; meyhanemizden spor salonumuza, güzellik merkezimizden kahvehanemize hepsi açık olsun deriz... Bir yandan Güney Kıbrıs'la karantinasız giriş çıkış olsun deriz... Bir yandan açık/ kapalı turizm başlasın deriz...

Hatta denetimde yaşanacak olası tüm sıkıntılara rağmen yurt dışı gelişler için evde karantina, temaslılar için evde izolasyon talep ederiz!..

Sanki bizde ve çevre ülkelerde sıfır vaka varmışcasına içte ve dışa karşı her türlü açılım olsun isteriz...

Diğer yandan vakalar artınca hemen panik olup ortalığı birbirine katarız ve açılalımcılar ile kapanalımcılar arasında birbirimize gireriz!..

Önce bir karar verelim!.. Eğer hayali kurulan geçen yazki gibi sıfır vaka ise gerek Güney Kıbrıs'a gerekse Türkiye'ye kapılar daha sıkı kapatılmalı, içeride ise en az 2 kuluçka zamanlık süre kapanıp vakalar sıfırlanmalı... Sonrasında iç ekonomi yine bir yere kadar canlanır da dışa bağlı ekonomik sektörler nasıl ayakta kalabilir çözümünü bulalım..

Yok eğer amaç sağlık sisteminin kapasitesinin kaldırabileceği ölçüde vaka sayısında kalmak ise silkinip kendimize gelelim!... Tebdirlere/ kurallara uygun davranmayı öğrenelim!... Uymayanlar için gerekli denetim ve ceza mekanizmalarını uygulayalım!...

(Funda Gülseven)





Turizm çalışanları, casino çalışanları 1 senedir maaş alamazken bu memur arkadaşlar 3 kuruş kesildi diye sokaklara dökülüp para dileniyorlar üstelik devlet dairelerinde 4 saat bile çalışmıyorken. Birisi birşey yazınca da “öleceyik be ne gazino açılması” diyorlardı. Şuan virüsün en yoğun olduğu lefkoşa da eylem yapıyor hepsi. Omurgasızlar 1 kere turizm çalışanının yanında olmayıp tüm hizmeti 3 kuruş için durdurdular. Ben KKTC devletinin yerinde olsam, tc vatandaşının da memur olması yönünde karar alırım. bak bakalım o zaman nasıl çalışıyorlar.

(Kemal Sarısoy)



Emekliye ayrılmadan akrabaları müdür, müsteşar yapmak bir UBP geleneğidir...

Bu kategoriye giren ne Bakan eşleri, dayı oğulları, enişteler, kayınçolar gördü bu gözler.. Varoluş sebepleri budur, hısım, akraba ideolojisi, banana terminolojisi...

(Mahmut Anayasa)



Sadece günlük vaka sayısı her şey değil tabi ki... Aktif vaka sayısı, semptomlu hasta sayısı, sağlık sistemindeki yoğunluk gibi birçok farklı bilgi de en az günlük hasta sayısı kadar, hatta daha da fazla önemli olabilir.

(Kemal Basat)