Orhan Baylan’ın kim olduğunu bilmiyordum Atatürk’e küfrederek adını duyurmak isteyen biri olduğunu bugün öğrendim .

Rahmetli Liderimiz Dr.Fazıl Küçük Kıbrıs Türk halkı için çok değerlidir . Nur içinde yatsın

Orhan Baylan senin gibi hadsiz kendini bilmezin youtube kanalından paylaştığı video ile Dr. Fazıl Küçük’e çirkin , yalan , yanlış sözler etmesi liderimizin kalbimizdeki ve tarihimizdeki yerini değiştiremez .

Senle aynı havayı solumak zorunda olanlar için üzgünüm .

(Ruhsar Vudalı)



Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük varlık savaşı verirken, gericilikle yobazlıkla nasıl mücadele ettiği de ülkenin gündemine taşındı son melun olayla. 1950’li yıllar ve öncesinde sömürge yönetimine karşı haklarımızı savunan Dr. Fazıl Küçük’ün din kisvesi altında başka emellere hizmet edenlere karşı da mücadele ettiğini ülke gündemine taşıdı o meczup. O günün koşullarında medeni kanundan, eğitim sistemine ve daha önemlisi Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarına sahip olması için verdiği mücadele bugünkü haklarımızın temelini oluşturuyor.

Yolu karanlık, cehalet, çocuk istismarı ve çirkef bataklığı olanların ne mal oldukları bugün ağızlarından saçılan pislikten ve ortadoğuyu getirdikleri durumdan çok belli ama Dr. Küçük’ün yaşadığı dönemde bunların bilincinde olması başka meziyetler gerektirir. En yakın çalışma arkadaşlarından Yazar Osman Güvenir onun ölümünden sonra kaleme aldığı yazıda 21 Aralık 1963’ten sonraki günleri anlattı. Güvenir'in "Bir Lideri anlatıyorum" kitabındaki yazıdan bir kesit: “İngiliz askerlerinin 21 Aralık 1963’ten hemen sonra adaya gelişlerinde General Young’la sabahlara kadar mücadele verişini, hergün yüzlerce masum insanın sokaklardan toplanışındaki acılarını ve yağmalanan 103 Türk köyünden göçe zorlanan göçmenlere çareler bulmak için çırpınışını unutamam. O dönemde yüzünde üç beş günlük sakalla ve sırtından haftalarca çıkarmadığı elbiselerle buz gibi başkanlık sarayının salonunda, katledilen Türk köylerinden haber beklerken, koltuk üzerinde sabahladığı ve askıda duran pardösümü üzerine attığım çok olmuştu. Gözlerim dolar, içim de öylesine acılı Doktorum, anlatamıyorum, kalemimle dilimle seni.

’Evladım! Benim en büyük korkum nedir biliyor musun? Toplumun birlik ve beraberliğinin kaybolması’ derdi”

İşte şimdi o birlik ve beraberlikle halk liderine sahip çıktı, huzur içinde uyusun

(Gökhan Öztürk)





Endişe sınırı aşıldı sanırım...

Varyant virüs, dünyada salgın grafiklerini patlatıyor...

Lütfen kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun...

Önlemlere özen gösterin...

Sizi, sizden daha iyi koruyacak yok.

(Ürün Solyalı)



Temaslısınız.. Bu küçük adada bu rekor, temaslı olduğunuzu gösterir.. 88 Pozitif, 72 si yerel.. Oh nenem çıkışlar yan taraftan

(Berkem Korbay)



Bir toplum lideri hakkında konuşurken bir değil yüz defa düşünmeli insan. Zira gerçek bir lider, kendinden önce, lideri olduğu toplum ve mücadeleyi temsil eder....

(Seniha Öztemiz Tulgar)



Günlük vaka sayısı 88'e çıktı. Bir haftada toplam sayı 400'ü geçti. Bugünkü vaka/test oranı yüzde 1 oldu. Yerel vakaların yüksekliği muhtemelen hızlı yayılan varyantlardan.

Tek umut aşı tedarikinin hızlanması, aşılanmış kişilerin hastalığı hafif atlatması ve sağlık sisteminin zorlanır hale gelmemesi. Yoksa bu hızlı artışla işimiz kolay değil.

(Sami Özuslu)

