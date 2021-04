Eğer ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ bir özel ajansın çekip bir TV kanalının gösterime soktuğu herhangi bir yapım olsaydı, üzerinde fazla kafa patlatmak ve çene yormak gerekmezdi. Ama bu ‘dizi’yi diğerlerinden ayıran temel birkaç özellik var...

(Sami Özuslu)



Dr. Küçüğe hareket eden yazıya vakti zamanında yine Dr. Küçük’ün meşhur tavla arkadaşı rahmetli belediye meclis üyesi Çoroniğin lafı selam olsun.

(Hüseyin Öztörel)





ALIN SİZE VERGİDEN KAÇINMA YOLU.

" (f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kurulmuş sosyal güvence amaçlı kurumlara yükümlüler tarafından yapılan ödemeler.

Ancak, başka herhangi bir yasada aksine

kural bulunmasına bakılmaksızın, bu miktar, hizmetlinin aldığı veya almaya hak kazandığı brüt ücretin %10’undan fazla olamaz. Bu oran, toplu iş sözleşmelerinde saptanan işveren katkı oranını aşmamak koşuluyla, her yılın Ocak ayı içinde Bakanlar Kurulu tarafından iki katına yükseltilebilir.

(Hüseyin Garip)





Salgının dayattığı yeni zorluklarla birlikte, hemen herkes mevcut statüko içerisinde kendine yazılmış rolü farklı söylemlerle ancak hiç değiştirmeden oynuyor.

(Cenk Mutluyakalı)



Türkiye İş Bankası her ay düzenli olarak pos bakım ücreti adı altında 88₺ alıyor, fakat 1 haftadır arızalı olan pos cihazımızı tamir ettirmek için bir personel gönderemiyor. Defalardır arıyorum ne gelen var ne giden, yazıklar olsun.

(Feriha Emir)





Adamın 1.500 takipçisi var, ne olduğu, neyi başardığı bile belli değil. Gazeteci değil, siyasi değil, fasa fiso bir sokak adamı kalkmış Dr.Küçük için kendi kanalında haddini aşan sözlerde bulunmuş, hakaret etmiş. Rezil bir durum haklısınız. Ancak...

Daha düne kadar “resmi” ağızlardan bu ada yarısının özelde CB’nı Akıncıya, genelinde tüm topluma hakaretler yağdırılırken, suikast çağrıları yapılırken, her gün her Tv kanalında ağza alınmayacak çirkin ifadelerde bulunulurken neredeydiniz?

Devletin en tepesinden başlayan linç histerisinin hedefi oldu bu toplum. Müdahalelerle “demokrasisi” yerin dibine sokuldu. Ne tarihi kaldı, ne kimliği, hepsi sırayla küfür kumpanyasında meze yapıldı. Bu ne idüğü belirsiz adamın söylediği kadar tepkinizi çekmedi.

(Tacan Reynar)



Mücadele tarihimizin liderine yapılan hakaretin cezasız kalmaması için hukukçularımızı ve yetkililerimizi göreve davet ediyorum.

(Emine Sütçü)