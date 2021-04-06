Sözüm UBP seçmenine

Bugün bizim ortak derdimiz önlenemeyen salgın; durdurulan aşılama; düşen TL ve yükselen fiyatlar; hükümetin yalan olan, gerçekleşmeyen ekonomik tedbirleri; hayat hızla pahalanırken durdurulan Hayat Pahalıdır.

Onların derdi ise dizi finanse etmek; Gala düzenlemek; şehitlerin defin işlerine laf söylemek; atamalar; makam arabaları; saraylar ve EOKA kutlamalarını kınamak.

Sizin içinize siniyor mu, bunu kabulleniyor musunuz?

(Hüseyin Arca)



Başka şeylere dalıp esası kaçırmayalım:

1. Aşılama neden durdu?

2. Acil durum hastanesinin kaybolan personeli bulundu mu ?

(Bülent Dizdarlı)



Bugün bir kamuoyu yoklaması yapılsa, Cumhurbaşkanlığı makamına ne kadar destek çıkar dersiniz? Benim tahminim yüzde 40’lara ulaşması bile sürpriz olur. Bırakın kendisine oy vermeyenleri, ‘biz ne yaptık’ diye pişmanlık getiren bir yığın UBP’li vardır. Özellikle ‘Saray’ konusundaki tavrı toplum vicdanında mahkum edilmiş durumdadır.

(Sami Özuslu)





Eskiden, İnternetimiz yoktu,

Yollarımız tek şerit, Arabalarımız eski püsküydü.

Hayatımız çok basitti belki ama,

En azından, Huzurumuz vardı...

(Togay Menekşeli)



Özel sektörde insanlar; evine götürecek ekmek parası bulamıyor; sendikalar ise “üç kuruş” geri ödenecek şekilde yapılan kesintiye isyan ediyor!

Ve grevle ülkenin daha da zarar etmesine neden oluyor!..

Bir şükür dahi yok!

Yazık!..

(Sefa Karahasan)



TOPYEKÛN ÇUVALLADIK!

EL-SEN eylemde…

TIP-İŞ eylemde…

Ercan’da 3 sendika grevde…

Turizm çalışanları açık grevine gidiyor…

6 Sendika Perşembe günü greve gidiyor…

Kamunun derdi ayrı, özel sektörün derdi APAYRI!

Şok grevlerle, şok kararlarla, ŞOKA GİRMİŞ bir halk!

Tepeden tırnağa bıkmış, yılmış, artık tahammülü kalmamış emekçiler…

Neresinden tutsak elimizde kalan bir düzen!

Artık yürümeyen, yürütülemeyen bir sistem!

Yanlış zamanda yapılan yanlış hamlelerle çıkmaza giren bir ülke!

Sosyal Devlet olmanın ne demek olduğunun bilinmediği bir KAOS ortamı…

AŞK-I MEMNU’ya dönen siyasi bir düzensizlik!

…

Hatanın nerede olduğunu bulmak için aynayı biraz kendinize çevirmenin zamanı geldi de çoktan geçti bile efendiler!

Yanlış alınan kararlar, gecikmiş uygulamalar, hala daha devam eden görevden alma ve atamalarla, asıl sorunları görmezden gelerek bu gemi yürümüyor…

KORKAK bir düzenle olmuyor… OL-MU-YOR!

Ne diyeyim ki…

Bunun içinde Allah hepimizin yardımcısı olsun…

İyi haftalar… Tabi ne kadar iyi geçecekse…

(Bahar Sancar)



Kaderimiz Çizilmiş:

Benim için çok değerli bir gazete arşivim var! Amaç futbol tabi. Ama gazetelerin ön sayfalarına da bakarım. Aradan 25 yıl geçmiş! Manşet, üst manşetler. Döviz, trafik, gericilik, asgari ücret, Turizm... Bir ülkenin dertleri hiç mi değişmez!

(Eralp Şerifoğlu)

