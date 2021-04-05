İnsan bazı durumları anlamakta güçlük çeker. Mesela Elektrik kurumu sendikası, Setaş firması diyor ki: Kuruma 9 yıldır bizim marka ve mş mizle çin malını itelediler. Yani evrakta sahtekarlık yaptılar... Sendika buna ses etmiyor , Ancak fuel-oil'in kuruma 110,000 dolar daha ucuza getirilmesine karşı eylem yapmaya hazırlanıyor... Acaba sendika bu işin neresinde sorusu akıllara gelmez mi?...

(Tamer Karakaşlı)



Ne düşünürüm bilir misiniz?

Pazar günleri “tam sokağa çıkma yasağı” koyan bir idare,

Eczaneleri anlıyorum da,

benzin istasyonları ve fırınları niye açık bırakıyor?

Sokağa çıkmak yasaksa,

Bu yerler,

Kime hizmet ediyorlar?

Anlamak mümkün değil...

(Ülker Fahri)



Hollanda'da 150 sandalyeli meclise 60 kadın milletvekili girebildi. Bunların dört tanesi Türk asıllı. Türkler dört farklı partiden toplam 6 milletvekili çıkarttılar. Türkiyeli partisi olarak bilinen AKP destekli DENK ise sadece bir milletvekili çıkarttı..

(Mete Hatay)



Bir Zamanlar Kıbrıs...

Tarihimizi anlatan filmlerin bağımlısıyım..

Ertuğrul’u Üç kez izledim, yine büyük bir keyifle izleyeceğim...

Osman’ı izlemeye devam ediyorum...

Büyük Selçukluyu hiç kaçırmıyorum...

Bir Zamanlar Kıbrısı da takip etmeye başladım...

Bu filmin yapılmasına katkı koyanlara da emeği geçenlere de önce sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum...

Bir kere ruhu ve anlatmak istedikleri laiki ile veriyor orda bir sıkıntı yoktur...

Amma..,

Herkes başarının aslında detaylarda olduğunu da bilmektedir...

Bu detaylar küçük görülebilinir, ancak filmin ruhuna anlatmak istediklerine artı değer koymaktadır...

Gerçekçiliğini artırmaktadır... Neticede Filim gerçek değildir...

Bir gerçeğin bir konun taklidir ve onu yansıtmaya canlandırmaya yöneliktir...

Bu bir Taplo, bir resim yapmaya benzer, Resmî çok güzel yaparsınız, Yüzde yüz kişiyi yansıtırsınız amma yüzündeki ifadeyi, mimiklerini koymazsanız Güzel bir resimden öteye gitmez...

Filimdeki üç konuda eksiklikler görüyorum.

Mesela Türkiye’den bakıldığında ve en çok eleştirilen veya espirisi yapılan konuşma şeklimiz şivemizin filimde yer almaması bana büyük Süpriz oldu, bu büyük bir eksikliktir...

Diğer bir detay konu yıllarda insanlarımızın hayatta kalma, canını kurtarma, karnını doyurma gibi hayati meseleler öncelikli olduğundan Kıbrıstaki bayanlarımızın avuçları nasırlı kaşı gözü alınmamış makyaj kullanmayı bırakın, Makyajı ne olduğunu bilmiyordu bile...

Oysa filimde çok fazla aşırı kullanılıyor...

Günlük hayatta vurgulu birçok sözcüklerimiz olmasına rağmen hiçbiri konuşma arasına konulmamıştır...

Mesela Sana kırıldım diyor, Kıbrıslılar ya Küstüm der ya da gücüme gitti der..

Son olarak da kıyafetler... Benzerleri yapılamazsa da biraz daha sadeleştirilse çok iyi olurdu..

Ben o dönem bu kadar güzel kıyafet hiç görmedim... Hatta herkesin kıyafetlerinde fakirlikten, yenisini alamamaktan bir sürü yama vardı...

Bazı kıyafetler özelliğini kaybetmiş hep yamalardan oluşuyordu...

Filimde tek bir tane yamalı elbise giyenini görmedim...

Ben filimcı değilim bu sadece konu o yıllarda Dört yaşındayken nasibini almış köyden köye göç eden ve o yaşta olmama rağmen bir göç karesinin ve o korkunun hala daha hafızamda olmasından, unutamadığından yani olayın bir parçası olduğumdan dolayı gördüklerinde sadece...

Kısaca yaşanan olayların filme alınması ve belgeselleştirilmesi çok güzel bir adımdır...

Tekrardan katkı koyan emeği geçen herkese şahsım adına sonsuz teşekkür eder devamın gelmesini dilerim...

(Gürsel Uzun)





Bu Mağusa merkez neresidir bir bilen var mı???

Kafalarından bir Merkez uydurdular giderler. Mağusa bir ilçedir ve mahallelere bölünmüştür. Bu istatistiği basına veren Sağlık Bakanlığı'nın sanırım bu durumdan haberi yok...Bir veri paylaşımı yapılacaksa, düzgün şekilde yapılsın ve mahalle bazında basına verilsin.

Bugün Mağusa'da vaka sayısı 26 olarak açıklandı. Yurtdışından gelen ve güya yurtlarda 14 gün karantinaya alınacağı açıklanan öğrencilerin hemen hemen hiçbirinin karantinada olmadığı ve sokaklarda dolaşmaya devam ettiği için Mağusa'da vakalarda yüksek sayılara ulaşıldığı açıkca görülüyor. Ama yönetenlerin umurunda mı??? Hiç sanmıyorum...

(Halil Tunç)

