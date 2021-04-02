Pandemi adaya ilk kez gelip de kapanma kararı alındığında (mart 2020), hükümetin ekonomik olarak yaptığı ilk icraat hayat pahalılığını 3 ay durdurup maaşlardan kesintiye gitmek oldu. Örgütlü örgütsüz hiçbir kamu emekçisinin itirazı olmadı. Ağustos ayında döviz krizi patlak verdi, alım gücü düştü. Ocak ayına gelindiğinde ise krize rağmen hükümet yine elini kamu emekçisinin cebine attı ve hayat pahalılığını ödemeyi 3 aylığına öteledi. Kamu emekçisi yine sesini çıkarmadı. Çünkü biliyordu ki daha kötü durumda olan, işsiz kalan özel sektör çalışanları vardı. Geçtiğimiz günlerde başlayan ve artarak devam eden yeni bir döviz krizi başladı. Alım gücü daha da azaldı. Hükümet ise çareyi yine kamu emekçisinin cebinde buldu ve hayat pahalılığını 4 aylığına bu kez tam olarak durdurdu. Bu uygulamalardan sigortalardan emekli olan bir çok insanımız da etkilendi.
Tüm bu süreç içerisinde etkilenmeyen ultra zengin kesime ise hükümet tarafından el sürülmedi. Dünyada bir çok ülke pandemi dolayısıyla yaşanan ekonomik çıkmazdan kurtulmanın yolunu #servetvergisi 'nde bulurken, bizde ise bu kesim el üstünde tutulmaya devam ediyor. Hükümetin bir an evvel elini kamu emekçisinin cebinden çekip ultra zengin kesimin cebine atması gerekmektedir.
Kamu emekçisinin/Özel sektör emekçisinin, yaşanan krizlerden sonra dayanacak gücü kalmamıştır. Birlikte mücadele zamanı gelmiştir. Bunu sağlamak için her türlü meşru hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
(Salih Erşangil)
Ben ANNE olmak istiyorum!
3 aydır okul yok.
Online dersteyiz ailece...
Sabah başlıyor evdeki gerginlik, gün boyu devam ediyor.
Hep bir didişme halindeyiz.
Derse girdiydiler girmediydiler...
Süregelen bağırış, çağrış, karşı çıkışlar...
Haklılar!..
Anne-çocuk ilişkisi değil artık bizimkisi...
Bazen 'boşver' diyorum, olmuyor.
Birçok çocuk eğitim hakkını almazken bizimkilerin şımarıklığı ama işte çocuk onlar, ne diyebilirsin ki!
Bir çocuk kaç saat ekrana bakıp, sağlıklı eğitim alabilir ki ..
İlgi 3 dakikadan sonra darmadağın...
Oğlum 5'nci sınıf
Kızım 1'nci...
İkisinin de en önemli yılıydı bu yıl, olmadı...
Koskaca bir kayıp...
Konular sene sonuna yetişecek yetişmesine de kim ne anladı bilen yok...
Şimdi memlekette bir 'gala' gündemi var, bizim evde 'derse girdin, girmedin' kavgası...
Bir de çocuklarının gelecek kaygısı...
Önümüzde bilinmezlik...
Bakanlık sürekli 'çalışma yapıyoruz' diyor hep aynı söylemler artık inanan yok!..
Ben çocuklarımın ANNESİ olmak istiyorum, çocuklarım da güvenli okullarında öğrenci...
Süreç uzuyor ve ne yazık ki ev içindeki sağlıklı ilişkiler de bozuluyor!..
(Fayka Arseven)
Sağlık Çalışanları aşı olmadan görevlerinin başındaydı...
Polisler aşı olmadan görevlerinin başındaydı.
Basın mensupları aşı olmadan görevlerinin başındaydı...
Hepsi doğru.
Peki ama hangileri, "5 metrekarede 1 kişi bulunulması gerekir" yönünde karar verken...
Yani 6 kişinin bulunması gereken 30 metrekarelik sınıflarda, 40 kişi ile yer alıyordu?
(Engin Arca)
Hükümet şaka da olsa insanların ekonomik hayatlarına katkı koyacak bir açılım açıklasa bari.
Banka Kredilerinin faizleri ile ilgili olur.
Kredi sicil affı olur.
Döviz Kiraları ile ilgili olur.
Hibe olur.
Düzgün ödeme yapanlara ödüllendirme olur.
Adil vergi sistemi olur.
İşsizlikle mücadele veya maaş desteği programı olur...
Sosyal diyalog komiteleri
Fonların, İç ve dış kaynakların doğru ve şeffaf kullanımı olur.
Kobilerin devlet yükümlülüklerine katkı veya erteleme olur....
ve daha bir sürü şakaya razıyız.
(Ürün Solyalı)
Bu ülkede faiz yasasında düzenleme yapılmazsa(faiz yasası),insanların kazançlarına göre adaletli vergi alınmazsa(az kazanandan az çok kazanandan çok) bu ülkede yaşayan insanları ve ülkeyi çok daha kötü günler bekler.
(Behiç Göksan)
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