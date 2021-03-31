1 Sterlin = 11.50 TL

Banka kredileri ile ilgili kanaatimce yetersiz bir düzenleme girişimi oldu.

Ya kiralar?

Eminim Mal Sahipleri de bu zor dönemde kiracı bulmakta veya kiralarını toplamakta zorlanmakta.

Ancak Kiracının daha zor durumda olduğu da bir gerçeklik.

Anayasamızda 46. madde:

"Devlet yasa ile belirli yörelerdeki sosyal ve ekonomik gereksinmeleri ve özellikleri dikkate alarak, konut kiraları konusunda gerekli önlemleri alabilir, kısıtlama ve düzenlemeler yapabilir."

Bu madde 2018 yılında 4'lü hükümet döneminde kullanılmıştı.

(Ürün Solyalı)







"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi 1 Nisan Perşembe gecesi TRT 1 ekranlarında başlıyor.

Evet, başlıyor başlamasına da, tartışmalar ve eleştireler de artarak devam ediyor.

Şimdi yazacaklarım, tamamen kendi görüşlerimdir.

Netice de: Adı üstünde, Film. Mutlaka gerçek olaylar canlandırılacağı gibi, biraz farklılıklar da olacaktır.

Benim daha çok dikkatimi çeken olay,

Bu diziye, insanlarımızın bir kısmının neden bu kadar tepki gösteriyor olmasıdır!

Sonuç da, bu insanların sarfettikleri kocaman Emekleri var, en azından buna Saygı duyulmalıdır diye düşünüyorum.

Kısacası, isteyen izler,

İstemeyen de izlemez.

Bu konuyu gündem yapıp, Tartışmaya ve Ayrıştırmaya olayı, farklı boyutlara taşımaya, bence hiç gerek yoktur.

Kendi adıma, İnşallah bu diziyi,

Severek izleyeceğim..

(Togay Menekşeli)



Gala konusunda bizi en iyi anlayacak olan herhalde Türk halkı ve esnafıdır. Aylardır Türkiye’de her yer kapalıyken, hiç bir seyircili ve sanatsal faaliyet yapılamazken, AKP’nin parti kongreleri dip dibe kalabalıklarla yapılıyor. Mevzu bahis gösteriş yapmaksa gerisi teferruattır. Bizim hükümetin de “evet efendim” dışında bir cümle kurma kabiliyeti olmadığı için “gala gala”, bu zihniyete galdık doğrudur... Dizi eğer Türkiye ve Kıbrıs Türk halkları arasındaki bağı güçlendirmek için yapıldıysa bence sırf bu gala bile bunu başarmıştır. Her iki halk aynı adaletsizlikten, aynı yağcılıktan ve çifte standarttan çok çekti, hala çekiyor. Bizi Türk halkından daha iyi kim anlayabilir. Onlar da biz de aynı zihniyetin mağduruyuz...

(Mehmet Ekin Vaiz)





Hellim’in tescil edilmesine sevindim

Türkiye Mersin gümrüğüne; AB standartları dışında mal gönderip, sonrasında, “Türkiye bize zorluk çıkarıyor” diyen ve hatta; “Ne olacak canım Türkiye standarda da uymasa alsın malalarımızı” diyen “zihniyetler...”

Şimdi AB’ye Yeşil Hat üzerinden Hellim satacak.

Aynı tavrı AB’ye de yapsınlar, alacakları cevap ne oluyor hep birlikte görelim!..

(Sefa Karahasan)



Kendi tarihini diziden, filmden öğrenecek gençler bu ülkenin geleceği olamaz. Araştıran, birçok kaynaktan okuyan, öğrenen, doğru değerlendirme yapan gençlik gerek bize.

(Derviş Atakan)



“HELLİM”İMİZ AB’YE GİRDİ…

Bizim AB düşmanları “AB, Cenevre'ye (masaya) gelemez… Masada ve müzakerede yeri yoktur.” diye feryadı figan ederken…

KKTC Dışişleri Bakanı "AB'nin o konferansta ne işi var? Akıllarınca uzlaşıya katkı koyacaklar. Kıbrıs meselesinde sorunun kendisi AB" diye adeta meydan okurken…

Brüksel’den “güzel” mi “güzel” bir haber geldi…

Kıbrıslı Türklerin bir sözcüğü AB müktesebatına girdi. Hayırlı olsun

(Hasan Kahvecioğlu)

