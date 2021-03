Derdimiz öğretmenler değil, başlayamayan eğitim:

Öğrenciler okulda, öğretmenler halen daha sosyal medyada, neden okula gidilmemesi gerektiğini anlatıyor. Kamu görevi nedir? Kamu doktoru hastanede, kamu öğretmeni direnişte; enteresan değil mi? Öğretmenin haklı yönleri de var, ama sonuç? Hatalar zinciri bakanla başladı, sendikalarla devam etti. Oysa, önce tedbir, sonra eğitim diyebilirdik. Derdimiz öğretmen, hedefimiz meslekleri değil, bir nesil heba olurken, tartışmalar bitmiyor...

(Hüseyin Ekmekçi)



Ben, bu yıl 12.sınıf okutmuyorum.

Ama öğrencilerimle hemen yüz yüze eğitim yapmayı şiddetle talep ediyorum.

şartlar uygun madem ki, yarın hemen ,12.Sınıflar da dahil topyekün tüm sınıflar ve öğretmenler okula gitsin.



Değilse de (ki olduramadıklarını görüyoruz),12.sınıf öğrenci ve öğretmenlerini okula çağırarak, "Yalancıktan" biz yüz yüze eğitimi başladık demeyin.

Bu konuda

* Bilgisi olmayanlar,

* Eğitim sektöründe neler olduğunu,

* Öğretmenlerin ve öğrencilerin ne düşündüğünü, neler yaşadığını veya hissettiğini bilmeyenler

* Atıp tutanlar

Bir zahmet sussun

Herkes işine baksın

(Mehmet Güneyli)



Özel Sektöre Müjde...

Beşli Koalisyon Hükümetimiz Reform sayılacak kararlar üretti...

Ülkemiz yarı memur memleketinden Tam hacimli memur memleketine geçiyor...

Artık çifte standart yok, Bin idi, Binbeşyüz dü tarih oldu, vatandaşlar arasında ayırım da yok feryat da yok...

Bu Reform niteliğindeki kararlar yasallaşmak için Meclis alt komitesine gönderildi...

Alınan Kararlar Şöyle...

- Her özel şirkette bir müsteşar bir de Müdür kadrosu tahsis edilecek...

- özel Şirketlere müdür ve Müsteşarlar Beşli Kararnameyle atanacaklar...

-Devletdeki barem cetveli (skada pardon skala) özelde de uygulanacak.

- Asgari üçret komisyonu Love edilecek

- Hayat Pahalılığı EŞELE Mobil sistemine göre verilecek...

- Her yıl maaşlarına Harem içi artış uygulanacak...

- En düşük maaş 7500 en Yüksek 17000 tl olacak

- Yılda 42 gün hasta izni hakkı

- Yılda 42 gün Holyday izni hakkı olacak..

- Sigortalardan emekli çıkanlar çalıştığı her yıl için bir maaş Emeklilik ikramiyesi alacak...

- Virüs süresince sokağa çıkma yasağı dahil işe gitmeyenler de vardiya üsulü çalışanlar da maaşlarını tam alacak...

- Doğum izni ve yardımı hakkı...

- Kadın Erkek herkes EMZİRME İzni kullanarak Cinsiyet ayırımı kalkacak...

- Bütün sendikal hakların yanında çalıştıkları iş yerinin üretiminden de bedelsiz istifade edecek...

(Gürsel Uzun)



Bir yandan Türkiye'de kayıplarının akibetini sormaktan dolayı yargıya götürülen Cumartesi Anneleri, diğer taraftan adamızda yakınlarına sivil cenaze düzenledi diye haşlanan kayıp aileleri! Sözün bittiği yerdeyiz.. Akansoy ailesine tüm kalbimle başsağlığı dilerim! CB'den de dün toprağa yeniden beş can vermiş bu acılı aileden bir an evvel özür dilemesini beklerim..

(Mete Hatay)



İki doz aşı ve iki negatif testle ülkemize turist getirip kapalı devre turizm yapacağız. E hade bakalım göreceğiz. Bu kapalı devre işi güvenliyse neden gelen turisti casinoya pardon otele kapatacağız ki...

(Göktürk Ötüken)