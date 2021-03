Döviz bürolarında çalışan personellere 1500 TL ödeme yapılmayacaktır.

Neden?

Döviz büroları vergilerini size ödemediler mi ?

Döviz bürolarında çalışan iççiler devlete sigorta ödemiyor mu?

Döviz bürolarında çalışan işçiler devlete ihtiyat sandığı ödemiyor mu ?

Döviz büroları devlete yıl sonunda vergisini ödemiyor mu?

Döviz büroları pandemi sürecinde kaplı değil miydi?

Döviz bürolarını kapatan hükümet değil miydi?

Döviz büroları bu ülkeye ekonomik olarak katkı vermiyor mu?

yinede biz Personelimizi çok şükür kapalı olmamıza rağmen ödedik

ama bizi yönetenlerin adaletli olduğunu düşünmüyorum yinede KKTC için biz elimizden geleni yapacağız ...

Yaşasın KKTC kahrolsun adaletsizlik...

(Süleyman Özkoç)





Pandemi Süreci Bir Fiyasko...

Bu gün gazetenin birinde çıkan haber üzerine bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum..

Hani bir söz vardır ağzı olan konuşuyor diye... İşte tam anlamıyla bunun adı bu..

Vakalardaki düşüşü bile çoğalma varmış gibi göstermek algı yaratmak kime hizmettir...

Kaostan beslenenler, veya popülizm adına medyamızı da kullanarak bu ülkeye o kadar çok zarar verdiler ki rakamlarla anlatmak mümkün değildir...Deyim yerinde ise aklımızla dalga geçiyorlar...

Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir Karantina sürecine sokulmamızın yanında bu merkezlere ödenen tonla paralar...

Peki ya Esnaf, işçi, iş sahipleri, Üniversiteler, Hoteller, çiftçiler ve üreticilerden oluşan Ülke ekonomisini içine soktukları .......... durum..

Kayıplarımız Rakamlarla anlatılamaz... Bu gün her tarafı Sonuna kadar açsanız da ne yazar....

Bir çoğumuz en az iki yıl daha cebelleşir, kimimiz kurtarır kimimiz can çekişe çekişe batıp gidecek. Acı gerçek budur...

Gelelim konumuza...

Şimdi bu gazetenin yayınladığı rakamlara bir bakalım...

177 mi daha büyük 229 mu..

Diyeceksiniz ki 229,.. Ben iddia ediyorum ve diyorum ki 177 daha Büyük bir sayıdır.. Önemli olan yapılan test sayısıdır..

Yani Hiç test yapmazsanız sıfır vaka olur bu virüsün olmadığı anlamına mı geliyor...

Biraz daha ileriye gidelim Pilli döneminde günde ortalama 1400, bir yılda toplam 673328 test yapılmış,

Toplamda 3216 vaka tesbit edilmiştir.. Yani her 156 kişide bir vaka..

Ünal Üstelin son bir ayda günlük ortalama 5700, toplamda 169157 test yapılmış, toplam 867 vakaya rastlanmıştır. Yani 195 kişide bir vaka... Bu vakaların çoğaldığını değil bilakis azaldığını göstermektedir...

En ilginç olanı ise komşumuz Güney Kıbrıs’taki vaka sayısının bizimle başa baş olmasıdır... Sizi 306 sayısı yanıltmasın..,

Güneyde dün yapılan 55000 test’e 306 vakaya rastlanmış... Yani yapılan her 179 teste bir vakaya rastlanmış...

Bu 55 Bin test bizde yapılmış olsaydı eğer bizde de 40 değil karşılığı 282 vaka olurdu....

Sözün özü....

Bu verilere göre topluma, sosyal medyaya şirin görünmek veya popülizm yapma adına Muhalefeti ile iktidarı İle ve hatta dernek birlik ve sendikaları İle ülkeyi Dümdüz etmişiz buna da başarılıyız diye ad koymuşuz... Kendimiz çaldık kendimiz oynadık...

Bunun adı olsa olsa düpedüz fiyasko olurdu, Başka da bir şey de değil...

(Gürsel Uzun)







Meclisteki milletvekillerine sadece bir aya mahsus aldıkları maaş yerine aylardır evlerine ekmek götüremeyen emekçilere layık görülen 1500 TL verilsin. Bahse girerim bu para benzin paralarına yetmeyecek...

(Göktürk Ötüken)





Sterlin'e geçelim

Madem Euro-zone'a girmeye niyetimiz yok, bari Sterlin'e geçelim. Halihazırda Brexit’le AB’den ayrıldı nasılsa Birleşik Krallık… Üstelik ilk ve de oldukça hacimli ticari anlaşmasını da Ankara ile yaptı. Hem zaten ‘ortak’ da sayılır iki ülke: Kıbrıs’ta garantör her ikisi de… Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs’ta ‘istikrarlı para birimi’ne geçiş için Sterlin Pound seçilebilir pekala… Euro-zone’e sıcak bakmayan Ankara’nın bu konuda pek bir itiraz edebileceğini sanmıyorum. Eğer Türkiye gerçekten de Kıbrıslı Türklerin iyiliğini isterse bu dönüşüme köstek olmak şöyle dursun, tam destek vermelidir.

(Sami Özuslu)