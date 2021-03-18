Milli ve yerli sloganı kurbanı dostlara bir sorum var! Türk Lirası'nın mülkiyeti kime veya kimlere ait??? Merak edenler için söyleyim: Biraz Türkiye, biraz Amerika, biraz Hollanda, biraz İtalya, biraz İngiltere, biraz Fransa, biraz Katar...

(Alev Şensoy)



Özel sektörün açılması ile birlikte her işletmeden 7 günde bir PCR testi isteniyor. Ticaret Odası ve Sanayi Odası rakamlarına göre aktif özel sektör çalışanı şu an 80 bin civarında. Gökten melek ense, haftada 80 bin test kapasitemiz yok. Cezalar ise yağıyor. Tuhaf değil mi?

(Hüseyin Ekmekçi)



Samimi değiliz…

Sahici de!

Kişiye, duruma, kuruma göre değişiyor tepkilerimiz…

Örnek mi?

“Vefa borcumu ödedim, atadım” diyen iğrenç siyasete öfke!

- Tamam, öfkelenmekte haklıyız, siyaset kadar siyasetçi de iğrençleşirken hele…-

İyi de tepkimiz “kişiye özel” mi yoksa “ilkesel” mi acaba?

Şimdi sorarım size, bugüne kadar kaç “partili” böylesi bir “vefa” duygusu nedeniyle üst kademe yöneticisi yapılmıştır?

Listelesem sayfalar dolar!

Duyan da sanacak ki üst kademe yöneticilerini bilgisi, görgüsü, yeteneğine göre atıyoruz.

(Cenk Mutluyakalı)



Eğitim bakanı aylar önce ‘aşılama olmadan okulları açmam’ demişti. Bugün yapılan basın toplantısında söylenenler vesilesiyle anladık ki; ya o açıklama hatalıydı, ya da o gün söylenenler, süreç içerisinde geçerliliğini kaybetti, ancak oluşan yeni koşullarla alakalı olarak yetkililer birbirini uyarma ihtiyacı hissetmedi.

Öyle görünüyor ki, içinde bulunduğumuz belirsizlik , belirsiz bir süre daha devam edecek. Ortaya çıkan sonuç, hükümetin son zamanlardaki yeni şiarının tekrarı oldu : ‘ Yapın başvuruları da değerlendireceğiz!'

(Fazilet Özdenefe)



Bazı varlıklı insanlar evlatlarını başka yokluktan gelen insanların boynuna asıp muhtaç ederek kendilerini maddi yönden karlı ve akıllı sanırlar ama bilmezler ki evlatlarının mutsuzluğuna ve kanayan yaralarının ahlarının bedelini en sevdiklerimize ödeyecekler. İnsan yaşamında araç gereç olan maddiyatını idare edemeyip üçü beşe bölemeyenlerin durumu sadece bir utançtır. ALLAH Kimseyi evlatlarının mutsuzluğuyla sınamasın.

(Özgür Bicenleroğlu)



Ülkede siyasal tartışma düzeyi düşünce, kimileri aklına gelen ilk şeyi kahve sohbetinde gibi söyledikten sonra maalesef bizler de günlerce bunu konuşuruk! Mahkumlar serbest kalınca rehabilite edilmeli, mahkumiyet sonsuza kadar sorun çıkarmasın gibi lafların tümü doğru ama bir de yasalar var, diyor ki belli suçlarından mahkum olanlar ömür boyu belli kısıtlamalara tabii olur, bu nedenle belli işler yapacağında polisten temiz kağıdı alın, kimse senin siciline işlenen trafik cezanın peşinde değildir, herkesin okumak öğrenmek istediği yüz kızartıcı suç, sahte evrak suçu sicilinde var mı, çünkü bunlar birçok alanda kısıtlama getirir, kredi alırken bile etken olabilir. konuyu dramatize edip masuniyet kisvesi altında saptırmaya gerek yok, konu aslında tartışma kaldırmayacak kadar açık.

(Murat Kanatlı)





Pazartesi özel sektör emekçileriyle dayanışma grevi yapan kamu sendikaları, yalnızca özel sektör emekçilerinin ve kendi üyelerinin haklarını almalarının yolunu açmakla kalmadılar. Üç sendika ve Güç-Sen (Gümrük Çalışanları Sendikası) üyeleri sendikasız ve güvencesiz emekçilerle dayanışarak, içinden geçmekte olduğumuz tarihsel sürecin, toplumsal ve ekonomik koşullarına uygun sendikal mücadele hattını çizen çok önemli bir de adım attılar.

(Abdullah Özdogan)

