Babam, yaşını alıp da fikirleri oluşmaya başlayınca, sosyal demokrat ideolojiyi benimsedi. O dönemin TKP’sinin saflarında yer aldı.

Ve o dönem, karşıt partilerdeki arkadaşlar, peder bey gibi; adaletsizliğe, ricayla yaşama düzenine, ‘yandaş siyasetine’, ‘golifa siyasetine’ karşı duranları devlet karşıtı, oncu, buncu, bayrak düşmanı ilan ettiler.

Nitekim iktidarlarını pekiştirmek için soğuk savaş zihniyetini sürdürenlerin geldiği ve bizleri getirdiği aşama, gene avuç açma, gene dilenme, gene basiretsizlik, yasaya aykırılık, vefa diye diye hukuksuzluk....

Hem de gözümüzün içine baka baka, hiç ama hiç utanmadan...!

Oldu da bitti maşallah...!

(Aral Moral)







Vefa borcu için ettiğiniz kavgaları bu halkın banka ve kira borcu için de ettiğiniz gün bu halkı temsil etmiş olacaksınız...

(Mehmet Ekin Vaiz)





Bir başbakan yardımcısı meclis de neler yapar bıraksalar acaba gidip vuracak mıydı şaka gibi bir adam.. Eleştiriye gelemezsen o koltuk da işin ne ?

(Saldıray Güvener)





Kıbrıs’ın kuzeyinde “normal” bir yapı yoktur. Bu düzenin temelsiz ya da hukuksuz olmanın yanı sıra dünyayla iletişimi de pamuk ipliğine bağlıdır.

Yaratılan “bağımlılık” ve tam bir “muhtaçlık” ilişkisidir.

Varlığını başkalarının varlığına armağan ettiğin yerde hep böyle sürecek hayat... Dünyayı ucundan göreceksin ama koşup gitmek istediğin zaman içine kapatıldığın fanusun camına toslayacaksın.

(Cenk Mutluyakalı)





Birilerinin oturduğu yerden, asgari ücret belirlerken referans aldığı miktarlara baktım.

O vakitten beri şunu düşünüyorum:

• Bizim tuvalete gitme hakkımız yok! Gidersek silecek tuvalet kağıdı, işimiz bitince sifonu çekince gidecek su, elimizi yıkayacak sabun asgari ücrete dahil değil

• Bizim banyo yapma hakkımız yok!

Yaparsak şampuan kullanımı ve basit bir beden hijyeni sağlayacak herhangi bir ürün asgari ücrete dahil değil

• Bizim temiz bir ortamda yaşama olanağımız yok! Temizlik için gerekli deterjan, çamaşır suyu, sabun, cam sil, havlu asgari ücrete dahil değil! Diş macunu, diş fırçası, adet dönemi ped kullanmak, giyinmek, yastık yorgan şiltede uyumak lüks!

Et yemek yoğurt yemek yasak!

Bunun dışında kalan ve temel insan hakkı olan sosyalleşme ve güvende hissetme zaten asgari ücretliye yasak!

Bunun dışında devletin karışmadığı şeyler sağlığımız, ürememiz, eğitim, nefes almak... Bunlar serbest!

Bu memlekette özel sektördeyseniz veya asgari ücretleyseniz bir zahmet, s*çmayın, duş almayın, güvenli bir yerde olmayın...

E yaşamayın ulan yaşamayın !

(Simge Özkan)





Sn. Arıklı, vefa borcu ödemek için, LAÜ Mütevelli Heyetine sabıka kaydı olan bir kimseyi atamış. ( Atanma kriterleri tartışmanın bir tarafı)

"Atadım oldu bitti. Sana mı soracam. Mahkemeye git, terbiyesiz" diyerek atamasını savunuyor.

Devlet yönetiminde bulunan sağ partilerin KURULTAY kriteri yıllardır devam ediyor.

Sn. Arıklı da bir Bakan a yakışmayacak şekilde bunu sorgulayanlara saldırıyor.

Bu hükümet ne toplumsal ne de kişisel saygı gösteriyor.

Yazık.

(Ürün Solyalı)

