Kaynak yok!

Türkiye ile 3 milyar 250 milyon TL’lik Ekonomik Protokol imzalandı.

Protokolde külliye ve ilahiyat okulları bile var.

Salgın nedeniyle zora girdiği için devletin vereceği 700-800 TL için başvuruda bulunan 58 bin kişi de var.

Atamalar, seçim istihdamları için kaynak bulan Kurdurulmuş Azınlık Hükümeti, zora girenler için “Kaynak yok!” diyor.

Böylesi bir zamanda, kaynak yoksa ne zaman olacak?

(Hüseyin Arca)





Az önce gözümünan bire bir şahit oldum. Lefkoşa-Mağusa yolu üzerinde Ford Mustang dörtlüler yakılı vaziyet Range Rover çekerdi.

Biz da mutfak çeşmesi akıdır diye maraz ederik. Allah başka dert vermesin. Halimize bin şükür

(Ali Çomunoğlu)





Saray Gerekli Amma...

Önce Adalet Sarayı Olmalıydı.

Öncelikler çok önemlidir, ancak bu öncelikler makama göre değil, ihtiyaca göre olmalıdır...

Bizde hep karıştırılıyor bu...

Brodogolo yani protokol ihtiyaç sıralamasını yok sayarak burada da önüne geçiyor..

Tabi ki Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlarımıza, Bakanlarımıza, Meclis Başkanımıza ve daha bir çok makamımıza Saraylar da yakışıyor lüks arabalar da..

Ancak...

Hakimlerimiz 7/8 metrekarelik odalarda adalet dağıtmaya çalışırken, bu ülkede bir Saray Ancak Adalet Sarayı olmalıydı...

Hem Hakimlerimizi hem hukukçularımızı sıkışmış oldukları bu tarihi binadan kurtarmak, halkımıza da yakışan hizmeti vermek ayni zamanda bu tarihi binaları Turizme kazandırmak İçin önce Adalet Sarayı....

Doğru adım bu olmalıydı...

Sonra yeni saraya ilk kimin gireceğinin de Garantisi yok zaten...

Kime niyet kime kısmet olur onu da bilemeyiz, bekleyip göreceğiz...

Nasrettin hoca misali parayı veren düdüğü çalar...

Nota’ların sıralanmasından hoşnut olmayanlar, Benim gibi Hariç’ten Gazel Okumaya devam etsinler...

(Gürsel Uzun)



Doğru mu bilmiyorum; Baraka üyesi gençleri, Erdoğan pankartına tepki olarak yazdıkları için tutuklamışlar.

Gençler nasıl bir tepki verdiler, onu da bilmiyorum ama TC Cumhurbaşkanını Kıbrıs'ta yaşayanlar sevmek zorunda mı?

Benim, Türkiye starlarındakilere bile canım sıkılırken, buradaki pankartlara tepki vermek suç mu oldu? Bizim ceza yasamızda böyle bir madde mi var?

(Nezihi Beyaz)





Uyumaya devam edin, bunların hepsi birer komplo. Hastalığıda kendileri çıkardı. Hastalık yok değil var ama medyanın gösterdiği gibi birşey değil biraz araştırın. Nüfus azaltma! Bağışıklığı iyi olmayanın zor geçireceği yada ölümle sonuçlanan bir hastalık çıkardılar bütün olay bu. Hastanelerde günde 16 tane hap veriyorlar insanlara siz hasta değilken 16 tane hap içmeyi deneyin bakalım neler oluyor. Ölünce de koronadan dolayı ölüm oluyor o kadar hapı kim içse ölür yada yoğun bakıma girer zaten.

(Osman Şanverdi)

