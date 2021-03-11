İrsen Küçüğü Anarken...

Ülkesi için onca hizmet yapmış bir insan evladı insan...

Onun yaşadıkları, maruz kaldığı ihanet ve dalaveralara kim maruz kalsa kalbi dayanmaz ölürdü...

Yani ölümüne Yardımcı oldular...

Kimler tarafından mı, içimizdeki İrlandalılardan elbette...

Genel Başkan ve Başbakan olduğu günden sandıkta bırakılıp siyasetten çekildiği güne kadar çekmediği kalmadı içimizdeki İrlandalılardan...

Kabinesine aldığı bakanlarından, seçimde milletvekili yaptığı vekillerinden, cumhurbaşkanından, Bürokratlarından ve ayni takımın oyuncusu olan Bir Defaya Mahsus sloganı ile sırf onu devirsinler diye partinin aleyhinde çalışanlardan...

En büyük projelerin, hatta Su projesi ve suyun gelmesi dahil onun dönemindedir.

Başarısız olması için, Kurultay, Mahkeme ve Güvensizlik önergesi veren vekillerimize kadar bir çok müdahalelere rağmen...

Başaramayıncalar da partiler arası karmayla sandıkta bırakılan bir devlet adamı...

Bütün bunları yapanlar, tek yerden talimat alan içimizdeki İrlandalılar..

Bu kavgadan ülke olarak da çekmediğimiz kalmadı..

Sloganları, Asla Vaz Geçmiyeceğiz...

Yani daha çekeceğimiz vardır...

Abimiz, Efsane Tarım Bakanımız, Genel Başkanımız ve Başbakanımızı bu vesile ile anarken ona da Allahtan rahmet dilerim...

Bir siyasetçiden çok bir Devlet Adamıyıdı... Adam gibi Adamdı...

(Gürsel Uzun)





“Hellim” konusu ABAD’dan daha tehlikeli…

“Azgın milliyetçi” yönetimlerin bu ülkede “ABAD Kararları”na nasıl yol açtığını, Kıbrıslı Türklerin

İhracatını nasıl boğduğunu, fabrikaların nasıl kapandığını, yüzlerce insanımızın nasıl işsiz kaldığını unutmadık…

Şimdi, ABAD’dan daha da tehlikeli bir yoldasınız…

“Hellim”de AB karar almak üzere…

Kıbrıslı Türklerin üretkenliğini, Dünya ve AB pazarından pay almasını önlerseniz,

Bu “ihanetlerin” en büyüğü olacaktır…

(Hasan Kahvecioğlu)





Sevgi karın doyurmuyor maalesef.

Özel Sektör Emekçimiz 1 aylık elektrik ve su parasına bile ancak yetecek 1.500 TL'ye kadar olan ödemeleri beklerken birileri de onbinlerce TL'yi reklam panolarına harcıyor !!!

(Devrim Barçın)





Üniversiteden mezun olup işe başladıktan sonra Yerbilimleri Odası'nın yönetim kurulunda yer aldım. Bu dönemde, önce ziyaret sonra da eğitim için TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile ilişkilerim de artmıştı. İşte o dönem JMO yönetim kurulunun şiar edindiği "Bilimle, Akılla, Çekiçle, Emekle" sözü hep aklımda. Yaptığım her çalışma bu sözün ışığında olmuştur. Sormak sorgulamak ve sonuçta doğruyu bulup ona göre kararlar almak gerekir. Yapılacak iş, bilime, akıla aykırı ise, yapılmasını savunmanın hiç bir haklı tarafı yoktur. Bunu savunan akıldan ve bilimden yoksundur. Böyle insanlara pirim vermeyin. Çünkü böyleleri toplumu akıl ve bilimden uzaklaştırmak için hep temel hak ve özgürlükleri kullanırlar. Yani bizlerin yumuşak karnını.

(Salih Erşangil)



İrsen Küçük ; bu fani hayatta en derin acıları yaşamış bir insan olarak hiçbir karşılık beklemeden parçası olduğu Kıbrıs Türk halkına hizmet etmiş bir devlet adamıydı. Huzur içinde ol...Utanan var mı?..

(Ümit Bahşi)

