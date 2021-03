Tarih yaklaşıyor; taraflar uzaklaşıyor: Kıbrıs sorunu ile ilgili gayrı resmi Beşli Konferans'ın 27-29 Nisan'da yapılacağı açıklandıktan sonra yapılan temaslarda ve yayınlanan haberlerde tarafların görüşlerinin biraz daha UZAKLAŞTIĞI gözleniyor. Son olarak KKTC Cumhurbaşkanı görüşmeler için ortak zemin olmadığını açıkça duyurdu. Nisan'dan da böyle bir sonuç mu çıkacak acaba?

(Hasan Erçakıca)





“Statü” saplantısı hellimin içine de girdi.

Kıbrıslı liderler yıllar önce “denetimi bağımsız bir kurum yapması” koşuluyla hellimin ortak tescilinde uzlaşmıştı.

Mesele “bağımsız denetim” mi?

Yoksa “atamayı kim yapacak” noktası mı?

Elbette, atamayı Avrupa Komisyonu ve Kıbrıs Cumhuriyeti yapıyor.

Niye?

İşte kimilerinin yüzleşmediği hakikat bu…

Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülke Kıbrıs Cumhuriyeti, KKTC değil…

“Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türkler” olarak üyesiyiz, Avrupa Birliği’nin…

TC-KKTC Protokolü imzalandı, proje ya da destek başvurularının çoğunun TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne yapılması isteniyor.

Kararı “TC Kıbrıs Koordinatörlüğü” veriyor.

Denetimi “TC uzmanları” yapıyor.

O zaman “statü” meselesi yapmıyor kimse!

“Ankara projeleri” diyenler…

“Avrupa projeleri” diyemiyorlar nedense!

(Cenk Mutluyakalı)





Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlama işinde Türkiye ne istiyor? "Adaların hakları yok, Mısır ile eşit bölüşelim"! Mısır ne yapıyor? Yunanistan ve Kıbrıs ile ayrı ayrı antlaşma yapıyor, daha önce verilen mahkeme kararlarını emsal kabül ediyor, Meis adası karşısına düşecek küçücük alan için Türkiye'nin de hakları olabileceği için hassas davranıyor, Türkiye ile diyalog başlatmanın zeminine fırsat veriyor. Türkiye basını ne yapıyor? "Mısır haklarımızı kabul et, zafer bizim, yaşasın mavi vatan"! O yüzden Türkçe haberlerden dünyada ne olduğunu anlamak imkansız diyoruz, şimdi Türkiye darbeci, demokrasi düşmanı, kardeş örgüt Müslüman kardeşler liderlerini zindanda çürüten Sisi'nin ayağına gidip, onun hükümetini kabül edip, antlaşma zemini arayacak, Mısır ne yapıyor, Türkiye'nin tüm unsurları ile Libya'dan çıkartılması için canla başla çalışmaya devam ediyor, işte Türkiye ve oradan kopyala yapıştır haber alan bizim basına göre zafer bu!

(Murat Kanatlı)



Her şehrin yaşam standartlarını artıran kendi ölçeğinde kent parkları vardır. New York'un Central Park'ı, Londra'nın Hyde Park'ı, Güney Lefkoşa'nın Athalasa Parkı bunların arasına girebilir.

Kuzey Lefkoşa'da maalesef böyle bir parkımız yok. Bunun eksikliğini Lefkoşa'da her gün hissediyoruz.

Fakat Metehan Yolu üzerindeki, Dereboyu'nun hemen arkasındaki askeri alan Lefkoşa'ya nefes aldıracak bir yeşil alan projesi için büyük potansiyeldir.

Bugün buranın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin planlandığını duyduğumda Lefkoşamız adına tedirgin oldum, telaşlandım ve üzüldüm. Umarım bu haber doğru değildir.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin zaman içinde büyüyeceği, güvenlik protokolleri ile insanların erişiminin engelleneceği ve Lefkoşa'da bakir kalmış tek yeşil alanın betonlaşarak potansiyelini kaybedeceği ihtimali bir Lefkoşa aşığı olarak beni tek kelime ile korkutuyor.

İleride bu şehri dönüştürürken, bu yeşil kalmış alana ihtiyacımız büyük olacak.

Bu yüzden Lefkoşalıları mutlu edecek bir şehir yaratma potansiyelimizi elimizden almayın. Bu orman alanı betonla örtmeyin.

(Onur Olguner)





Eskiden Aile meseleleri, konu her ne isterse olsun ; aile içinde bir çözüm bulurdu. Şimdi aile facebook, massenger vs.. olmuş. E tamamdır yani bu işler.. Bir de bilmem ne yasasınca, benim özelimi kullanaman Mark( facebook) diyor. E Özelimiz mi kaldı. İşte bu yüzden geniş Ailemize mecburen katı kurallar uygulamak zorundayız. Aksi taktirde Aile zarar görmeye devam edecektir..

(Tamer Karakaşlı)