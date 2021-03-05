

Gombina deme lazım olur

En son jet raporunda da gördük, içinde siyasilerin olduğu ve üstünden buram buram pis kokular gelen, birçok yolsuzluk ve yasadışı olay polis genel müdürlüğü ve savcılık tarafından baddos ediliyor.

Dosyalardan Ne haber ne hacı. Şeytan aldı götürdü modunda..

İktidardaki parti GOMBİNALARIN içinde onu biliyoruz . Onların şikayet etmesi, eşyanın tabiatına aykırı..( Belki de parti tüzüğüne "gombina yapmak caizdir," maddesi konmuştur onu bilemem)

Memlekette, "TAK dan haber al, yayınla " gazetecilig , iki yıldır:

Hastaneden muhbir doktor bul covid rakamları ve bulaş hikayesini en hızlı şekilde açıklama, mesleğine döndüğü için onlardan da tık yok.

Peki neden, diğer siyasi partiler meclis kürsüsünden bu iki kurumu sorgulamıyorlar da " ortaya karışık salata " şeklinde açıklama yapılıyor?

Örneğin dün sayın Arıklı, KIB-TEK’teki yolsuzlukları gündeme taşırken:

- Demokratik ülkede olsak birçok siyasi hapiste çürürdü dedi.

Ne alaka, Sn Arıklı, savcılar ve polis yolsuzlukları araştırırken halka sandık mı kurulacak..

Sayın Arıklı aslanlar gibi çıkıp ;

Bağımsız makamlar görevini yapmıyor, gombinaların içinde mi acaba? .diye sorabilirdi..

Okumuş adam, incitmek istememiştir diye ümit ediyorum..

Yoksaaa diğer siyasiler gibi;

Gombina deme lazım olur, diye mi düşünmüştür?

(Ediz Uzun)







Sayın Başbakan Ersan Saner'in bahsettiği kredilerin yapılandırılması ve kredi borçlarının ötelenmesi ile ilgili Resmi Gazete'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri şunlardır:

5/2 “Belirli süreli kredilerin orijinal vadesinin altı aya kadar uzatılması veya orijinal vadesi değişmemekle birlikte altı aya kadar taksit ertelemesi şeklindeki yapılandırmalarda, uygulanan faiz oranlarında borçlu aleyhine bir değişiklik yapılamaz.”

6/1 “Mevcut kredilerini yapılandırmak isteyen borçlular krediyi kullanmış oldukları bankalara yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla talepte bulunması gerekmektedir.”

6/2 “Bankalarca gerçek kişi borçluların taleplerine en geç 1O gün içinde, tüzel kişi borçluların taleplerine ise en geç 30 gün içinde cevap verilmesi zorunludur.”

Diğer hukukçu arkadaşlar ne düşünür bilmem ama benim burada gördüğüm bankalara getirilen yükümlülük "Borcu yapılandırma zorunluluğu" değil, yapılandırma taleplerini "Değerlendirme ve cevap verme" zorunluluğudur. Bankaların kendi değerlendirmeleri sonucu vatandaşa süresi içinde "olumsuz cevap" vermeleri durumunda ne olacağı düzenlenmemiştir. Belli ki bu iş bu tip palyatif düzenlemeler ile çözülmeyecek Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın talep ettiği gibi yeniden bir Faiz Yasası yapmak gerekecektir. Mevcut Faiz yasasından önceki düzenleme,(İngiliz Dönemine ait) Faizleri 4 katına kadar sınırlayalan bir içeriğe sahipti... Oysa şu anda hepimiz sınırsız Faiz yükü altında köleleştiriliyoruz...

(Mehmet Ekin Vaiz)







Adaya 20 bin aşı daha geldi. Aşı sayısı toplamda 108 bin, 44 bin kişinin aşılanması tamamlanmış olmalı. Yeni 10 bin kişi için ise 4- 5 gün yeterli. Kronik hastaların tamamı tamamlanabilir, meslek meslek aşılamaya geçilebilir. Öncelik hangi meslekler?

Haspolat’taki öğrenci yurdunda salgın kontrol altına alındı. PCR test oranı günlerdir 6- 7 bin bandında seyrediyor. Hızlı test kitlerine fiyatına bakmaksızın ulaşmamız gerekiyor. 22 yerel, 27 pozitif vaka. Yerel vakaların 15 ve altına inmesi kısa vadede çok iyi olacak. Korunalım

(Hüseyin Ekmekçi)



