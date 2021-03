Tümünü kapatmak yerine "kurallara uymayan iş yerlerinin” kapatılmasını önermiştim.

Peki “iyiyle kötüyü” kim ayırt edecek?

Doğruyla yanlışı!

Elbette yönetenler…

Yapmıyorlar!

Çünkü kendileri de o ayrımdan geçmeden bu görevlere gelmişler…

Kim yapıyor ayrımını örneğin kamuda, çalışanla kaytaranın…

Evinde oturduğu yerde maaşını alanla, çalıştığı halde aç kalanı kim gözetiyor.

Meclis’e gidenle, kaçanı kim ölçüyor, tartıyor.

Akıllıyla aptalı kim belirliyor sandıkta?

"Kurallara uymayanlara yaptırım" ilke ve kararlılık ister.

Sosyal mesafeyi gözetmeyen marketi kırk sekiz saat kapat bakalım, diğerleri de dikkatli olur mu olmaz mı görürüz o zaman...

Personeline test yapmayan işletmeyi kapat tümü yerine…

Hele öyle tanınmış, hatırlı, içerili olanları kimselerin kesemez dişi kolay kolay...

Oy kaygısı vardır.

Ahbap, arkadaş, partili, tanıdık tavrı vardır.

Kimseleri kırmama, üzmeme, incitmeme güdüsü vardır.

"Ben mi kötü olayım" yaklaşımı vardır.

Kural yoktur, standart yoktur, ilke yoktur.

(Cenk Mutluyakalı)





Ekonomiye odaklanmak gerekiyor. Özel sektöre sadece banka- faiz denkleminde zaman kazandırmak tek başına yeterli değil. Üretimin de önünün açılması gerekiyor. Mesela Kıb- Tek… Bu fiyatlarla üretimin artması ve hayatın ucuzlaması mümkün değildir.

Kıb- Tek, 3 firmaya bildiğiniz ihale edilmiştir. Milyon milyon kuruma mal satılıyor. Satılan mallarla ilgili yazılımlar başka markaların alınmasını imkansız kılıyor. İhalelerde yolsuzluk ortaya çıksa da, kurulan paravan şirketlerle aynı aileler mal satmayı sürdürüyor

Sayaç ihalesi de öyle, akaryakıt ihalesi de öyle. Düşünün bir şirkete 450 bin dolar ceza veriliyor, şirket itiraz bile etmiyor. Kükürt oranı yüksek akaryakıtı kuruma satan şirket, bu vurgundan kaç para kazandı? Kim ödüyor? Faturalarla biz

Pandemi ciddi oranda sektörlerde tahribat yarattı. Üretimin aktif kalması, işçinin işinde olması kaçınılmaz. Bunun için devletin tedbirleri elden bırakmaması, aşı programına odaklanması ve bu alanda bozulan adaleti sağlaması gerekiyor

(Hüseyin Ekmekçi)



Geçen gün iç siyaset malzemesi olarak Tayyip aya gidiş müjdesi verdi, parasını verip bile gitmek için 4-5 sene gerektiğini birçok kişi yazdı, bu arada Birleşik Arap Emirlikleri parasını verip yaptırdığı uydu Mars yörüngesinden an itibari ile renkli fotoğraflar geçmekte, yani Tayyip'in "vizyon" dediği şey çok da vizyonluk durum değil, Mars'a an itibari yeni 3 yeni araç ulaştı, Türkçe haber dinleyince sanki Türkiye aya gidip çığır açacak gibi anlaşılmakta, yani akıl sağlığınız için yandaş medyada uzak durun

(Murat Kanatlı)





Fatura veya makbuz düzenlemeyen satıcı veya hizmet ifa eden ile fatura ve makbuz istemeyen, almayan, saklamayan tüketici dışındaki alıcı,

Aylık asgari ücret kadar ceza,

Şimdi fatura makbuz vermeyene hem bu yasa ile asgari ücret kadar ceza keseceyik, hem da KDV yasasına göre asgari ücretin dörtte biri kadar bir ceza daha keseceyik?

Yahu by yasa 1977 yılında geçtiğinde KDV yasası ve uygulaması yoktu. Onun için fatura ve makbuz vermeyene ceza uygulanırdı. Şimdi faturalı hayat var (mesela) Fatura ve makbuz vermeyene KDV Yasası zaten PENALTİ UYGULAR

(Hüseyin Garip)