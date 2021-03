Ülkenin hayati konuları ile ilgili keyfi kararlar alamazsınız.

Üst Kurul'un derhal açıklama getirmesi gereken önemli konular vardır, bu açıklamaları yapamayan Üst Kurul derhal istifa etmelidir.

1. Bir sektörü kapalı tutacaksanız bu sektöre neden kapalı olmaları gerektiğini belirten detaylı bir rapor sunmanız gerekmektedir.

Sunacağınız bu detayların bilimsel temellere dayalı olması kesinlikle şarttır. Herhangi bir sektör için böyle bir rapor var mı? Hazırlanıp herhangi bir sektöre sunuldu mu?

2. Sektörlerde bilim kurulunun yerinde incelemeler yapıp bulaş riskinin olup olmadığı ve nelere göre bulaşın olabileceği ve olamayacağı detaylı rapor edilmelidir. Bilim kurulu böyle bir çalışma yapmış mı? Yapıldıysa sonuçları nedir?

Şimdi:

Üst kurul kararlar alırken yukarıda belirttiğim maddelerden herhangi birini uyguladımı?

Uygulamadı ise neye göre kime göre sektörleri kapatıp açmaktadır ?

Pandemi ile mücadelede Üst Kurul bilimsel temellere ve yerinde incelemelere göre mi hareket ediyor yoksa keyfi fikirlere dayalı mı hareket ediyor?

Kamu oyu olarak bu sorulara derhal detaylı bir cevap bekliyoruz.

(Yetkin Ongun)

Pazar yerleri açılıyor ama pazar gün sokağa çıkmak yasak. Acaba Lefkoşa'da pazar günü stand kuracak pazarcılar kargalara mı satış yapacak. Gerçekten inanamıyorum, yok mu bu kararları okuyup da bu gibi çelişkili durumları gören bir sorumlu.

Denetleme: En azından uzun bir süre daha Covid-19 önlemlerine bağlı yaşamak zorundayız. Bu önlemlere dikkat etmezsek hayatımız çok zor olacak. Bu kesin...

Bu da Bakanlar Kurulu kararı:

"Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek. Denetleme yapılmadığı saptanan sektörler kapatılacak."

Denetlemeyi s e k t ö r mü yapacak?

Kim denetleyecek; kim kapatacak?

Kim suçlu; kim cezalı?

Artık her şey birbirine karıştı!

11 aylık pandemide en mağdur esnaf ile en çok işleyen esnaf aynımı olur be arkadaş .. Spor salonu sahipleri darbenin en ağırını almıştır. 11 ayda 4.5 ay kapalı bu işyeri sahipleri yok olmakla yüz yüzedir.. Ha kapalı kalacaksınız den az buçuk yardım eden ozaman anlarım da hiç kapanmayan sektörle bu darbeden en çok etkilen aynı mı olur ...ha benim gibi antrenörlük yapıp ek gelir elde edenler ve salonun dışında başka işi de olanlar daha az etkilendiyse ki SPOR antrenörler çok etkilendi tek işi spor salonu olanlar çok kötü durumdadır Allah sonumuzu hayır etsin.



Erhan Kaya ( Academic Sport Club sahibi)





Özel sektör emekçisi dostlarım!

Sizin kendi isteğiniz ile işten durdurulmanız ancak sizin ıslak imzanız ile olabilir.

Sürekli olarak aynı işyerinde durdurulup tekrardan başlatıp başlatılmadığınızı, sosyal sigortaların internet sayfasına girip tespit edebilirsiniz.

Bu hususta sizin haberiniz yoksa ve/veya durdurma forumlarına ben imza atmadım diyorsanız bilin ki sizin adınıza biri imza atmış demektir ki bu da imzada sahtecilik demektir.

Bu konuda bilmenizi isterim ki mağdur olan emekçi dostlarımın haklarını araması ve alabilmesi için her zaman yardımcı olmaya hazırım.

Lütfen hakkınızı arayın dostlar

(Devrim Barçın)