Sırası gelmeyenlere aşı yapanlar , aşı olanlar ve bunların aşı olmasına yardımcı olanlar, Sizde hiç vicdan yok mu? Aşıyı yapan da, Aşıyı olan da ve aşıyı olmasına yardımcı olanda hepiniz suçlusunuz. Bu dakikada sonra özellikle 65 yaş üstü Covid’den dolayı kaybedeceğimiz her insanımızın sebebi sizsiniz.

Kıssadan hisse!

Ressamın biri sergi açmış, bir çizmeci de görmeye gelmiş… Ressamın yanına gelmiş ve süvarisi yanında duran bir at tablosunu çetince eleştirmeye başlamış. Ressam çizmenin üstüne varıncaya kadar onun söylediklerini pür dikkat dinlemiş ve not almış… Çizmeci “gelelim pantolona” diye devam edince, ressam ona “Sen çizmeyi aşma, onu da terzi eleştirsin” demiş…

Diyeceğim o ki; kendi ahlaksızlığını meşrulaştırıp başkalarına ahlak dersi vermek, yaşamın en büyük ahlaksızlığıdır… Herkes haddini bilmeli… Herkes önce kendine bakmalı, ahlak muhasebesini yapmalı ve önce kendini aynanın karşısına koymalı… İkiyüzlülüğünü önüne sermeli ve önce kendine ahlaklı olmalı… Önce herkes kapısının önünü çerçöpten temizlemeli…

Bu ülkede birileri kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermeye çalışmasın… Kendi hatalarını görmede kör, kabahatlerini duymada sağırı oynamasın… Birileri kalkıp da kendini saf teraziye koymasın! O terazi tartmaz sizi.... Kul hakkı yiyen, merhametsiz, vicdansız, yalancı, riyakâr ve hırsızları hiç tartmaz!!!

Toplumsal hareketler toplumla alakalı olduğundan her bireyi, her kurumu ve her siyasi partiyi bağlamaktadır...

Kimileri eleştiriyor kimileri savunuyor olması normaldir...

Amma bir noktada hemen hemen herkes içerdekiler de dışardakiler de bulunabiliyorsa ciddi bir hata, ciddi bir yanlışlık veya yapılana ciddi bir tepki var demektir...

Bunu Başbakanın da hissettiği veya bildiğinden olacak ki ilgili Bakanın kendisinin istifa etmesini istemiş, bunu da eleştiri merkezinden kaçmak İçin istemiştir.

Muhalefet bunu kendi maksatları bakımından kullanıyor olmasının yanında, özellikle bu dönemde sağlık Bakanının görevden alınmasının sürece zarar vereceği noktasında eleştirilerinde az ya da çok bir haklılığı vardır...

Zaten bu yüzden eleştiriler halk nazarında yer ve haklılık bulmaktadır...

Biliyorsunuz yanlış belirsizlikten evladır...

UBP içindeki eleştirilerin bir kısmı süreçle ilgili muhalefetle düşünceleri örtüşürken, genel çoğunluğun bu hareketin ayrıcalıklı bir vekile makam tahsis etme noktasında olduğu görüşündedir...

Daha önceki Meclis Başkanlık seçiminin ardından yapılan bu atama Makam tahsisi görüşünde olduğunu doğrulamaktadır...

Eleştirilenler Farklı, maksat Farklı olsa da eleştirilen kişi ayni kişidir...

Bu birinin başına gelebilecek, en kötü durumdur...

Bu arkların, derelerin, yamaç sularının ayni noktaya akması gibi bir olaydır...

Bütün bunlar bir noktada buluşunca, sular yükselir, dereler dolup taşar, sele dönüşür ve önünde ne bulursa sizi de çevrenizde ne varsa siler, süpürür, götürür...

Bunu Bilmemek öğrenmemek sorun değil, sorarsınız dinlersiniz öğrenirsiniz...

Tek fark her uygulama ve müdahale gününde ve zamanında olmalıdır ki, buna çoğu zaman çoğumuzun şansı olamaz...

Vaka artışı, hem de kapalı olduğumuz dönemden gelen bir vaka artışı olduğu için haliyle hepimiz biraz korktuk...

Ama olaya bir de olumlu yönünden bakalım...

Toplum içinde zaten var olan ama kapalıyken tespit edilemeyen vakalar, açılmaya gidilirken sektörel test şartı konulmasıyla tespit edilmeye başladılar...

Böylelikle açılmayla toplum içine karışmalarının ve yerel bulaşı tetiklemelerinin önü kesilmiş oldu.. Hem onların hem de yakın temaslılarının izolasyonu sağlanmış oldu...

Umarım gerek açılışta gerekse sonrasında periyodik olarak yapılacak testler ile yerel bulaş bir nebze kontrol altında tutulabilir...

Covid -19- Virüsü bize empati yapmayı öğretti. Nasıl mı ? Cezaevinde en sevdiğini göremeyenle , garantinadaki sevdiklerimizi görememe gibi... Sadece güvenliğe ihtiyaçları olan şeyleri bırakıp , onu göremeden ayrılmak. Allah cezaevlerinde yatan insanlara ve ailelerine sabır versin ...

50 milletvekili olması lazım mecliste. Hade 1’i Cumhurbaşkanı oldu diğeri da gacdı geri kalır 48. Bir açan TV’ye bakasın 10 kişi ya var ya yok. 5 ayda 2 gün toplanırlar onda da gelmezler ... Garagözlük...

(Tekin K. Birinci)