Samimiyet-sizlik!

Sayın Pilli görevden alındı.

Haklı ,haksız ,başarılı, başarısız, doğru yanlış,tartışma kaldırır.

Ben,Politikacılar için asla kimseyle tartışmam.

Onlar yarın barışır! İşleri bu...

Biz ise ortada kalırız...

Üzüldüğüm noktalar;

Bu konunda da Yine Ayırımcı dil kullanılıyor!

Kendi gibi düşünmeyene yine hakaret var, aşağılama var...

Yanlışa, yanlış yaparak karşılık vermek!

İyi olduğuna inandığın bir insanı korurken, diğer tarafı tehdit etmek ne kadar doğru?

Sayın Ali Pilli acaba ne düşünür ne yapacak? Biliyor muyuz? Henüz bilmiyoruz!

Peki;

Çok sevdiğim arkadaşlarımın da içinde olduğu Ali Pilliye destek ,eylem hareketi, hatta Devrim çağrısı yapanlar var.

Olsun tabii. Sorun yok.

Ama konunun Lideri!

ortada yok henüz.

Biraz sabır.

Düşüncemizi söylemek savunmak hakkımız.

Peki, samimiyet?

Görevde bulunduğu sürece çeşitli nedenlerle hiciv yaparak eleştirdiği, hatta açıklamaları ve soy ismiyle dalga geçtiği insanı bugün koruyanlar var! Olamaz mı? Olur.

Olur da;

Biraz da samimiyet...

Geldiğimiz nokta facia; öğretmene, polise, seçilmişe sendikacıya kendi gibi düşünmeyene küfürün, hakaretin bini bir para..

Barış, seçim, yönetim,pandemi,yasaklar, eğitim, aşı ve saymakla bitmeyen her konuda kırıcı söylemler...

Her konuda parçalanan bu küçük halk şimdi yeni bir kavgayla karşı karşıya...

Ortak Değerimiz diyebileceğimiz hiç bir şey kalmadı.

Kolay gelsin...

(Eralp Şerifoğlu)







Saadet zinciri ve racon

Kıvırmadan, etrafından dolanmadan bodoslama (dümdük) yazalım ki herkes anlasın.

Sağlık Bakanı görevden alınınca sosyal medyada bir “pili sevicilik” akımı aldı başını gider.

Ancak herkesin unuttuğu bir şey var.

Başbakan kurultaya hazırlanıyor ve bunun hesabını da çok iyi yaptı. Sn Eroğlu’nun kızını bakan yaparak tamamen stratejik ve zekice bir hamlede bulundu.

Herkes biliyor ki Sn. Eroğlu yoldan geçen “sevimli bir kediciği” işaret etse 10 tane parti delegesinin en az 6 tanesi hiç sorgulamadan o kediciğe oyunu verecektir. Başbakan bunun farkındadır.

Partide kurulan “ saadet zinciri” o kadar güçlüdür ki, hiçbir siyasi başarı veya toplumun faydasına yapılan icraatlar, bu zinciri kıramaz.

Çünkü bu yapıdan nemalananlar, tamamen kişisel menfaat üzerine kurulan sistemin mimarlarına, diyetlerini ömürleri boyunca ödeyemezler. Sn. Başbakan da bunu en iyi bilenlerdendir.

Unutmayalım ki Ali Pilli de bu “saadet zincirinin” içindedir. Hatta o, yaratılan bu “saadet sisteme” herkesten daha fazla diyet borçludur ki, gururunu ayaklar altına alanlara karşı istifa dahi edememektedir.

Peki sayın Ali PİLLİ bu pandemi sürecinde başarılımıydı?

Biz dua edelim ki, sağlık tamamen uzmanlık isteyen bir daldır, yoksa hemşire yerine beden eğitimi öğretmeni, doktor yerine açık öğretim fakültesi mezunu birisinin atanma olanağı olsaydı görecektiniz sağlık sistemi başarılı olur muydu olmaz mıydı. (Nitekim Devletin diğer kurumların durumunu anlatmaya gerek yok) .

Pandemi süreci, eğitimini en iyi üniversite ve eğitim kurumlarında tamamlamış doktor ve sağlık çalışanları sayesinde yürütülüyor... Tabii “baş” olmadığı için tek kusurun organizasyonsuzluk olduğu bariz bir şekilde görülüyor.

Özetle dostlar, biz buralarda ne kadar gabak kesersek keselim Sn. Saner, kendisini bir gecede Başbakan yapan, “saadet zinciri” nin çarklarının nasıl işlediğini çok iyi bildiğinden hamlelerini de ona göre yapmıştır.

Hatta Sn. SANER, iddia ediyorum ki sizinle ayni fikirdedir ancak, partisinde RACON öyle değildir.

(Ediz Uzun)





Ne oldu bu topluma?

Nüfusun yarıdan fazlası, kapatılan iş yerleri nedeniyle, işsiz, aç ve sefil, yarını ne olacağı halen meçhul, endişe içinde beklerken,

Kimileri de,

Halı sahada top oynayabilecek mi,

Ayrelli toplamaya gidebilecek mi,

Balık avlamaya gidebilecek mi, derdinde.

Vallahi pes...

(Ülker Fahri)



Atanmış olmanın verdiği rahatlıkla böylesi bir kaos ortamında özel sektörün yerle yeksan olduğu bir dönemde bu ülkenin olmazsa olmazı olan turizim sektörü bitmiş durumda iken bizim sesimize kulak asmayan bizi görmezden gelen biz burda yaşamıyormuşuz gibi hareket eden Sn. Başbakanımız özelde partili olarak genelde bu ülkenin vatandaşı olarak ve bir turizim taşımacısı olarak size söylüyorum bu ülkeyi yönetemiyorsunuz bu kadar sorun bu kadar kangrenleşen olay varken kabine değişikliği yapmak çok ama çok gereksiz bir davranış kusura bakmayın bu is size göre değil eğer bir değişiklik yapmak istiyorsanız kendi kendinizi bir an önce görevden alınız Not( Yeni atanacak olanlar ile bir sıkıntımız yok) yönetmek yönetici olmak dik duruş sergilemek ayrı bir özelliktir.

(Hasan Eşan)