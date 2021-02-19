Emeğe yönelik bir ince işçilik yok. Sektör sektör bir çalışma yok. Sektör sektör risk analizi yok. Tam kapanma, yarım açılma… Denetimin olmaması bizi tüketiyor. Sağlıkla birlikte ekonomiyi de yönetmek mümkün. Aşı geliyor, sağlık alt yapısı büyüdü ama ayakta sektör kalmadı…

Bu ay memurun ödenmesi de tehlikede. Şu an kasada 200 bin TL var. Maliye 500 bin TL’ye ihtiyaç duyuyor. Emeklisi, burs bekleyen öğrencisi, ödeme bekleyen özel sektör, garibi garibanı bunun içinde değil. Bu hesap tutmuyor. Özel sektör kapalı, devletin vezneleri açık. Yazık değil mi bu ülkeye?

Vaka sayıları aşağı doğru inmeye devam ediyor. Taburcu sayısı vaka sayısının iki katı. 4 günde 250 civarı taburcu var. Test sayısı dün 4 bin altına indi. Halen hızlı testleri sisteme sokamadık. Bir çok alanda olduğu gibi Covid 19 ile mücadelede de dünyadan izoleyiz

(Hüseyin Ekmekçi)





Güney Kıbrıs, “aşı olanların ülkeye PCR’siz ve karantinasız gelişi” ile ilgili İsrail, İngiltere ve Rusya ile girişim başlattı!

Amaç turizmi ve ülkeyi kurtarmak!

Ama!

Kuzey Kıbrıs’ta ise “aman bizim ülkemize kimse gelmesin” kampanyası için çalışma başlatıldı!

(Sefa Karahasan)



İskele- Karpaz halkını birçok siyasi hafife alıyor ! Seçim zamanı , çantada keklik görüyor! Halbuki kırsal kesim insanı, şereflidir, onurludur çalışkandır!

“Diğer ilçe insanlarını tenzih ediyorum “ ! Kırsal kesim insanı; vurdumu ; toplu olarak vurur! Ya batırır, yada çıkarır! Dün Karpaz’daydım, yaptığım izlenimler aldığım mesaj; birçok mevcut siyasi “topuz “ yeycek gibi !

Mesajı alanlar alsın!

(Ahmet Orun)







Vay efendim basın mensupları niye aşılanmış, hani yaş sırası yok muymuş, kronik hastalığı olan kişilerin sıralarını çalıyorlarmış!...

Yahu el insaf!..

Yaşlıların ve/veya hastaların aşılanmasına karşı çıkan mı var? Ve onların aşılanmasına zaten başlanmadı mı? Ve gittikçe daha çok merkezde ve daha çok sayıda aşılama yapılmıyor mu?

Yaşlıların/hastaların aşılanmasının daha hızlı ve etkin yapılmasını talep etmek başka, diğer risk gruplarına aşı yapılmasına karşı çıkmak başka!..

Sahada oldukları için riske en çok maruz kalan kişiler sağlık çalışanları, belediye emekçileri, emniyet ve basın mensupları değil midir?

Birçoğumuz kapalı kaldığımız dönemlerde evlerimizde güvendeyken ve açık olduğumuz zamanlarda da onlara nazaran daha çok korunma şansına sahipken sahada aktif bir şekilde çalışan ve birçok riskli ortama girmek zorunda olanlar onlar değil midir?

Kendileri genç ve sağlıklı olabilirler, enfekte olsalar belki daha hafif atlatabilirler ama riskli ortamlara giriyorlar diye aynı evde yaşadıkları yaşlı veya hastalar da daha çok risk altında olmuyor mu?

Bu meslek gruplarında olmayıp da sırası gelmeden aşı yaptıranlara tepki verilmesi gayet normal.. Ve zaten bu tepki şart!..

Ama risk grubunda oldukları için diğer meslek gruplarına göre öncelik sahibi olan bu meslek gruplarının aşılanmasına tepki vermek vicdanları yaralar!..

(Funda Gülseven)





Mayalanmak:

Sözlük anlamını değil de Kıbrıslıların kullandığı anlamını anlatacam size.

Çocukken

- çok açıktım, yemek nerde kaldı” diye anneme gittiğimde .

- Yemek saatine kadar daha çok var, geç hellim ekmek ye MAYALA biraz derdi.

Yani çok aç olan ve huysuz olanı , mayalayarak, huysuzluğu ve açlığı giderilirdi.

Memleketin en büyük partisinde sorunlar oluyor , ancak orda herkes mayalı. sorunları kısa zamanda giderilebiliyor . ilk kez hükümete girmiş bir partide, mayalı olmadığı için daha ilk seferden kavgalar başladı. Mayalanmak gerek ancak sorun şu: Maya artık bitti.

(Ediz Uzun)



