İngiltere'de yaşayan yabancılar arasında Covid'den etkilenen en yüksek yüzdeliğe sahip kesim Kıbrıslılar diye düşünüyorum. Tabii hemşehrilerimizin oradaki sayıları da spekülasyon malzemesi yapıldığı için bunu da dile getiremiyoruz. Rakamın yüksek olması toplumun yaş ortalamasının yüksekliğinden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Örneğin Türkiyeli göçmenlerin sayısı Kıbrıslı Türklerden fazla olmasına rağmen görece salgında daha az zayiat yaşamışlar. Pandemi 282 Kıbrıslı Türk hayatını alırken 77 Türkiye kökenli kişi hayatını kaybetmiş. Bence sayının bu kadar yüksek olmasının nedenlerinin detaylı bir şekildde araştırılması gerekir.

(Mete Hatay)



Esnaf kapalı

* Satış yapamıyor

*Satış yapsada kapasitesinin %20 ile yapabiliyor ama Giderler aynen devam ediyor ( kira , vergi , prim Vs )

* Devlet alacaklarını kuruşuna kadar almak istiyor

* Ödemeler yapılamıyor ama faizler uygulanmaya devam

* sosyal sigorta primleri birikmeye devam ediyor

* devletten destek yok , ses yok , çare yok

* birde üzerine bankalar arıyor çekiniz geldi hesap müsait değil ne yapalım diye

* esnaf kafayı yemek üzere ama çare üreten yok aksine olan şuan esnafa olur zararın büyüğünü esnaf yaşar

Bunlar daha sıralarsak Giderde gider , bu işin sonu ne olacak çok merak ederim

(Hasan Karacalı)



Başbakan çift aşı yapan herkesin 1 nisandan itibaren gelebileceğini açıkladı.

Bilenlere soruyorum. Çift aşı olanların virüs bulaşma ve bulaştırma riski ortadan kalkıyor mu?

(Songuç Kürşad)



Larnakalı’lar bilir,

1963’lü yılların koşullarında Larnaka’da yaygın bir laf vardı,

“Ne deyim Allah’a don geydirdi fellaha” diye,

2021 yılında ada kuzeyinde hala geçerli...

(Ülker Fahri)



Aşı konusunda, “bakanın ve müsteşarın eşref saatine göre” bir uygulama devam ediyor. Aşı planı falan hikaye. Bu ülkenin kronik hastaları, kanser, şeker, diyabet, böbrek yetmezliği, koah hastaları aşılanmazken, torpilli özel hastanelere aşı yığılıyor.

(Hüseyin Ekmekçi)







Bilen bilir, çok birşeyler paylaşmak,eleştiri yapmak tercihim değildir.Nedeni bunu yerli yersiz yapanların zaten çok olması ve yazılan herşeye ahkam kesmeyi kendine iş edinen insanlar....

Ama dün gözlemlediklerimize birinin tepki vermesi lazım diye düşünüyorum.

Bu sabah Türkiye haberlerinde aşı için verilen randevuların sıklığı ve oluşan kalabalığın haberlerini izledim.Orda eleştiri ve sıkıntı ya sebep olan bu görüntüler (ki o da yanlış ) bizdekiyle kıyaslanamaz bile .Dün Lefkoşa Devlet hastahanesinde ikinci doz aşılanmanın poliklinik binasında (ki bu ne kadar doğru ??) saat 13:00 itibarıyla yapılacağı bilgisi SMS yolu ile bizlere bildirildi.

Gittiğimizde dışarda dipdibe bir kalabalık

Giriş kapısından sözde biri alınmıyor ama her gelen geçiyor

Cam kapıdan görülen bina içerisinde sürekli artan bir kalabalık (başka yollardan,kapılardan girenler)

Kapalı bina içinde bir sıra matik ( pandemide dokunmak yanlış ama ???)

Uzun bir süre dipdibe bekletilen insanlar

Biten sabırlar ve kapı açılınca birbirini ite kalka içeri girmeye çalışanlar

Yanlış nerde??

Kilitli ortamdaki sıramatikte ?kapıdaki görevlide ? Sıra beklemeyi bilmeyen insanlarda ? Her yerde olduğu gibi öncelik görenlerde ? idarecilerde ya da bakanlıkta ?? Bilemedim

Bildiğim ve gördüğüm tek şey biz bu işi beceremedik.Aşılanırken anamnez (tıbbi geçmişiniz) alınmıyor,Hatta hemşire size aşı yaparken yanındakiyle sohbete devam ediyor,ONAM formu zaten yok ,imzalatılmıyor,aşı olur olmaz kapı dışındasınız

AMA Aşılandık mı ?Aşılandık

Kapandık mı ? Kapandık

Maske ,mesafe ,hijyen diye diye dilimizde tüy bitti ama böylesi bir durumda

bu da yalan oldu...

Niye basit bir randevu sistemi oluşturamıyoruz?

Niye insanları aynı merkezlerde yoğunlaştırıyoruz ?

Niye farklı aşı merkezlerimiz yok da bir saat önce hastaların kabul gördüğü poliklinikte aşılanıyoruz?? Çözümler kolay ama çözen yok....

Bilinmesi gerekiyor ki hayatımızın normalleşmesi için aşılanma hızlı ve sağlıklı yürütülmelidir. Bu idarecilerin olduğu kadar tüm sağlık çalışanlarının (özellikle de bu konuyla alakalı çalışanların) ve hepimizin görevidir.

(Tijen Pirgalı Özgenç)