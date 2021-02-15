YDP’liler birbirini yemeye başlamış. Daha dün bir bugün iki. Hade deylim gombina yapacaksınız bu kadar mı amatörce? Senin hükümet ortağın koskoca UBP. Bir sormak yok mu Ersan Abi bu işler nasıl yapılır? UBP bence sevabına parti bünyesinde meraklısına bir Gombina Akademi kursun, gençler gitsin yerinde öğrensin.

1. Dönem 3 Ders zorunlu.

Gombina 101 (Pre-Kurultay- İttifaklar-Örgütleri Bağlama-Yedirme-İçirme)

Gombina 102 (Kurultay-Benzin Fişi- İlçe Başkanları ve çeşitli motivasyonlar)

Gombina 103 (Post-Kurultay) - Tezli- Dış Müdahale, Parayı Bulma ve Eklektik Hükümet Modelleri

Seçmeli Ders:

Guyu Gaz 101 - (Arkadaşların Altını Oyma,Karma Liste Teknikleri ve Yayılacak Dedikodular Listesi)

(Mehmet Ekin Vaiz)





Covid -19 salgının dolayısı 2. Kez kapandık. Ekonomik olarak 1 Ay kapan bir ülkede ... Bankalar açık , takas çalışıyor ,Borç faizleri işliyor... 1 aydır çalışmayan özel sektör çalışanlarının sosyal sigortaları , Bu çalışanlarının maaşları ile ilgi ne olacak bilen yok. Bu nasıl iştir anlayamıyorum .... Özel Sektörü erityorsunuz... Sağlık için karar alınmasına itirazımız yok ama adaletse herkes için adalet Lütfen.....

(Hüseyin Duvarcı)





Zamanında alınan yanlış ve alınmayan kararlardan dolayı önce sağlık sonra ekonomi darmadağın oldu.

Özel sektör gan ağlar. Özel sektor emekçileri iki dudağın arasında. Her zamankinden daha da güvensizler.

Küçük/orta ölçekli esnaf çok zor durumda. Batmanın eşiğine geldiler.

Bankalarla ilgili tek gelişme açılacak olması. Kredilerle ilgili tek bir düzenleme yok.

Pandemi sürecinde işini kaybeden bir sürü insan var. Evine ekmek götüremeyecek durumda olan.

Eğitim desen bir sürü çocuğumuz ekipman eksikliğinden dolayı online eğitimlere katilamiyor.

Servet vergisine karşı çıkan ama özel sektöre çözüm üretemeyen bir hükümet.

Ve belki de en büyük hayal kırıklığı muhalefet. Nerdesiniz? Sesiniz ne zaman çıkacak? Hükümette değilim, onlar yaptı deyip işin içinden siyrilamayacaksiniz. Halk sadece hükümet edenleri değil sizi de bu süreçten sorumlu tutacak bilesiniz.

(Yusuf Yıldızev)



Sayın Başbakan Ersan Saner Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı karara uyarak doğru bir hareket yapmıştır fakat maalesef ülkede özel sektör diye küçük ve orta boyutlu KOBİ’lerin olduğunu ve bu işletmelerin devamlılığı için bazı açıklamaları yapmayarak, bankalarla ilgili kısmı es geçmiştir. Öncelikle yasa gücünde kararname çıkarılması için ne beklendi? Bankaların inisiyatifine bırakılan esnaf için niye bir karar üretilmedi? Ya da esnafın piyasaya olan borcu, mal alırken yazdığı çekler, bankalardan borçlanarak aldığı kredilerin taksiti nasıl olacak? 15’inde bankaları açarak ne amaçlandı? Özel sektör çalışanına ne zaman ödeme yapılacak? Ki geçen defa yapılan ödemeler bir kez yapılmış arkası gelmemişti, asgari ücret yükseltirken bu 1500 TL’yi aynı yerde sabit mi tutacaksınız? Ayrıca çalışmayan sektör diye ayırdığınız bir çok sektör marketlerden daha güvenli iken neden sektörlere darbe vuran bazı marketlerdeki beyaz eşya, bahçe aletleri, hırdavatçı malzemelerini, boya malzemeleri ve pasta , yemek satışlarını durdurmadınız? Bu karar alınırken sadece sağlık değil sağlıkla birlikte ekonomik çarklar da düşünülmeli ve sosyal devlet sorumluluğuna sahip olarak özel sektör çalışanına ve iş verenlere karşı bazı sorumluluk almanız ve onların bu sureci en az zararla atlatmasını sağlamanız önemliydi...

(Deniz Gürgöze)







Öğlene kadar çok üzücü haberlerle yüzleştik. Yoğun bakımdaki üç hastamızı kaybettik. Biri 37, diğeri 57 ve üçüncü kişi 67 yaşında.. Yoğun bakımda şu an 10 kişi daha var. İnşallah yakında çıkarlar. Girne'nin sevilen siması 57 yaşındaki Salih'i de kaybettik. Işıklar içinde uyusun. Çok iyi bir insandı. Umarım bu kayıplar son olur.. Olması için de kapanmayı doğru dürüst yapmalıyız.. Biliyorum sahte Bahar bizi çağırıyor ama bu iş artık çok ama çok ciddi.

(Mete Hatay)

