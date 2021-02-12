Satlaev kaçtı ama biliyor musunuz, cezaevinde yakın zamana kadar (belki de hala daha) onlarca mahkumiyeti bitmiş ama bir türlü memleketlerine gönderilemedikleri için (büyük ihtimalle Covid 19'dan dolayı) orada zorla tutulan cezasını çekmiş bitirmiş bir sürü insan var? Bu durum aylardır böyle devam ediyor... Çıkması gerekenler içerde, kalması gereken kaçtı!

(Mete Hatay)



Firari Rus mahkûm günlerdir aranıyor. Hâlâ daha bulunamamasının izahı olamaz! Adam ülkeyi ayakkabısız yürüyerek geziyor. 45 km yol gittiği söylenmekte. Mizah yaptık yeteri kadar. Bence şu andan itibaren sorumlulardan izah isteme zamanı gelmiştir. Şaka da bir yere kadar. Bu adam tehlikeli ve hala yakalanamadı. Üstelik neredeyse tüm polis çevik kuvvet sivil savunma ve askeri ekipler tarafından drone, özel eğitimli köpekler ve helikopter desteğiyle aranmakta. Şaka gibi ama gerçek. Trajikomik ve bir o kadar da vahim bir durum...

(Erdem Yorgunoğlu)





UBP - YDP ve serbest piyasa ekonomisi: Ekonomiden sorumlu Sn. Bakanım Erhan Arıklı, "diyor ki... Yasalar bana piyasayı denetleme yetkisini veriyor. Ama bazı UBP'li arkadaşlar 'serbest piyasa ekonomisinde fiyatlara müdahale edemezsiniz' diyorlar..."

UBP için hükümet içinden önemli bir itham...

Halk bilincindedir ki serbest piyasa ekonomisi halkı serbestçe kazıklama ekonomisi değildir... Fiyat fırlamaları almış başını gider.. Market fiyatları cayır cayır... Meyveye, sebzeye, temel gıda ve tüketim maddelerine yanaşabilmek gittikçe zorlaşıyor... Hal yasası gündeme alınması istenmiyor... Temel tüketim maddelerine narh konulmasını isteyenler de çoğalıyor.. Döviz düşmekte, ama ithal ürünlerin fiyatı biteviye yükselmekte..

"Serbest piyasa ekonomisi" fırsatçıların kendi aralarında anlaşarak halkı kazıklama ekonomisine dönmüşse, hükümet bunun çaresine bakmak yükümlülüğündedir... Covid-19 súreci daha stabil duruma geldiği zaman; Yeniden Doğus Partisi olarak, yukarda bahsi geçen konularla ilgili tedbir ve önlem alınmasına hem fikir olunmayacaksa hükümeti devam ettirmenin bir anlamı yoktur.. Benim şahsi düşüncem bu yöndedir...

(Tamer Karakaşlı)





Gelmiş geçmiş ve bir türlü geçip gidemeyen bütün TC'li liderler her fırsatta KKTC'yi dimdik ayağa kaldıracaklarını söyleyip duruyorlar da, bir türlü bunu başaramadıklarını hepimiz görüyoruz, oysa internette bu ürünü satan bir sürü site varken ne boşuna uğraşıp dururlar anlamadım gitti.

(Hasan Mullaoğulları)







Anlaşılan o ki, bu seferin amacı, protokol imzası falan değil, yarım kalan işlerin tamamlanmasıydı.

Buna, Kıbrıs Sorunu'nda Kıbrıslı Türkler'in "hiçleştirilmesi" de dahil...

Bilinsin ki, KKTC'deki, "ekonomik, siyasi ve toplumsal meselelere" odaklanan bir Türkiye, uluslararası arenada Kıbrıs'a ilişkin olarak, hakkında ileri sürülen iddiaları doğrulamaktan başka bir şey başaramaz.

Bu da Kıbrıs Sorunu'nu çözümsüz, Kıbrıslı Türkleri'i yoklukla malul bırakır.

İzin vermeyiz!

Dün vermedik, bugün ve yarın da "Kıbrıs'ta son söz Kıbrıslılar'ındır" demeye devam edeceğiz.

Bedeli ne isterse olsun...

(Erkut Şahali)







Hey Çılgın Türkler... Yemedim, içmedim, emeğimi acımadım sizin için bazı rakamları biraraya getirdim. Sırf uyumayın diye! Bendeki de bir umut işte. Neyse gelelim konuya! Uzun olacak ama inanın ki zevkli. Dünyadaki uzay ajansları için ülkelerin ayırdığı yıllık bütçe şöyle: (Milyar ve milyon ayırımına lütfen dikkat)

1-) NASA: 23 milyar Dolar

2-) Çin Uzay Ajansı: 8 milyar Dolar

3-) ESA: 6 milyar Euro

4-)Hindistan Uzay Ajansı: 2 milyar Dolar

5-) Rusya Uzay Ajansı: 1.7 milyar Dolar

6-) Almanya Uzay Ajansı: 1.1 milyar Euro

Peki ya Türkiye uzay ajansı için ayrılan bütçe. Sıkı durun. Tamı tamamına 5.4 Milyon dolar!

Uzaya çıkma hedefindeki samimiyeti (!) daha iyi anlayabilmeniz için sırf belki karşılaştırma yaparsınız diye size bazı başka rakamlar da vereyim!

1-) Hatırlarsanız Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek dinazor maketlerinin olduğu bir park açmıştı. Hatırladınız değil? O park için harcadıkları parayı biliyor musunuz? Hemen söyleyim... 750 Milyon dolar!!! Uzaya harcayacakları paranın tam 139 kat fazlası!

2-) Yandaş pardon vatandaş Cengiz'in Holdinginin affedilen vergi borcunun ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Yorulmayın, onu da hemen söyleyim: 303 Milyon Dolar!!! Yanii uzay harcamalarının 56 kat fazlası!!!

(Alev Şensoy)



