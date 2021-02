Doktorlar çok acil ihtiyacı olanlar dışında ve ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlar hariç kimse dışarı çıkmasın diye bas bas bağrıyorlar, sağlık sistemi alarm vermeye başladı,ekonomi çöktü, salgın aldı başını gider ama insanların birçoğu eve girmiyorlar ve bu eve girmeyenlerin birçoğu da dışarıda hiçbir işi olmayan insanlardır, markete,bankaya, eczaneye vb... gidecem diye çıkıyorlar yarım saatlik iş için ama saatlerce evlerine gitmiyor dışarıda dolaşıyorlar, hade siz kendinizi düşünmezsiniz, hade kendi ailenizi de düşünmezsiniz, en azından aylardır evlerine zar zor gidebilen sağlık çalışanlarını ve her türlü zorlukta ,hava koşullarında görevlerinin başında olmak zorunda olan polislere ve bunlar gibi zorunlu olarak görevlerinin başında olan diğer çalışanlara saygınız olsun, bu ülkede dükkanlarını açmazsa para kazanamayan esnaf var, para kazanamazsa yanındaki işçisini ödeyemez, bu ülkede gündelikçi çalışan insanlar var çalışmazsa aç kalır, güneyde çalışan işçiler var kendileri ve aileleri zorluklar çekiyorlar ve buna rağmen biz dinlememeye devam ediyoruk, ama bu kafayla gitmeye devam edersek çok bedeller ödeyeceyik ama iş işten geçecek, devam edin bu kafayla gitmeye.....

Türkiye'de polis gerçekten canavar hissi ile hareket ediyor.

Biri, genç bir kızın kafasına yumruk atıp bayıltıyor, biri saçlarından çekip yere savuruyor. Diğeri yerde baygın yatan aynı kıza tekme atıyor.

Bunların hepsi sivil, tekme atan da babası yaşında.

Ben size ne diyeyim be psikopatlar. Tombaladan gelen rektörü istemiyorlar diye öğrenciye bu gaddar davranış uygulanır mı?

Kendi çocuklarına veya kardeşlerine bir gün aynısı yapıldığında anlayacaklar acılarını.

Uzmanlar diyor ki ,

Teması kes… Test sayısı artır… Hastaları hızla tespit et ve izole et. Ve Aşıya ulaş, bağışıklığı artır. Bu Uzmanların hemfikir olduğu nokta..Bizlerinde yapacagı Kurallara harfiyen uymak, duyarlı davranmak,

Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak....Çokmu Zor?..Herşeyin normale dönmesi ve yoluna girmesi Elimizde..

Bu kapanmanın elbette ekonomik bedeli var. Açıklanan "ekonomik paket bu kele merhem" değil ama... Beklediğimden de iyi... Bu kadarını da beklemiyordum...

Üzüldüğüm, "kapalı" olan bu ülke aslında kapalı değil. Her isteyen, sokakta ve sorumsuzca...

1 hafta kapandık, temas beklenen oranda azalmadı.

Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine kapalıyız ama yine temas devam edecek.

Eğer, halkın genelinin "aklı" koyulan kurallara uymaya yetmiyorsa, orada devreye "otorite" girer...

Yazık...

Devletin kasası boş... Bu nedenle sayın Başbakan'ın açıkladığı sözde ekonomik paket ve aşı tedariki ile ilgili sözler sürpriz değil. İlk kapanmadan sonra özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılan gereksiz propaganda harcamaları, partili istihdamları, siyasi partilere verilen katkı, cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin devam etmesi... Daha yazılacak çok şey var. Yönetenler kriz zamanlarında kullanmak için tek kuruş tasarruf etmemiş. Yaptıkları tek tasarruf emekçiyi 10 aydır 3323 TL net asgari ücrete mahkum etmek...

(Göktürk Ötüken)





Krizden kaynaklı ekonomik sıkıntılar tabii ki önemli de sağlıkla ilgili herhangi yeni bir önlem alınmadı mı ?

Bizi yönetenler şu an uygulanan yasakların/önlemlerin yeterli olduğunu mu düşünüyorlar cidden ? Hastanelerimizin yatak kapasitesi/doktorlarımız yeterli geliyor mu? Hiçbir sıkıntı yok mu? Vaka sayısını düşürmek için daha sert önlemlere ihtiyaç yok mu?

Bir de basın toplantıları neden online yapılmıyor? Onlarca insan saatlerdir kapalı alanda neden bir arada ?

(Gürcan Topukcu)