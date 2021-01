Türkiye’den 20,000 daha aşı gelmesi çok önemli ve çok değerli. İngiltere ve Avrupa Komisyonu kim daha çok aşı alacak diye birbirine girdi. Bu zamanda aşı büyük nimet, Türkiye’ye teşekkür etmek lazım. Burada hem bizim hem Türkiye’nin problemi, Türkiye’nin “Kendine yakın gördüğü” için desteklediği bizdeki siyasetçilerin, yine Türkiye’den gelen yardım ve aşıları beceriksizce çar çur etmesi. KKTC’nin kısa özeti bu aslında. Seçilmişlerimizin tümü muhteşem değil belki, ama bizim yerimize sizin atadıklarınızın tümü vasıfsız...

(Mehmet Ekin Vaiz)





"Kapanma" dediğiniz şey hayatın her yönüyle durmasıdır…

Hayat sadece bir yönüyle durdurulamaz!

"Evde kalın, çalışmayın" demek, özel sektöre "para kazanmayın- çalışanınıza para ödemeyin" demektir.

Kapanma dediğiniz şey, alacakların da durdurulmasını gerektirir.

Bankalara ödenecek kredi taksitlerinin, devletin alacaklarının da öteleneceği bir çalışmadan bahsediyorum.

Özel sektöre maaş desteğinden...

Kriz, sadece evde kalarak değil, evde kalıp iflas etmemeyi / parasız kalmamayı da sağlayacak düzenlemelerle yönetilir.

Hükümetlere bunun için ihtiyaç vardır.

Sağlıkçılar "kapanma" dedi, şimdi de hükümetçiler ekonomiyi nasıl yöneteceğini bir zahmet açıklasın!

(Mert Özdağ)





Şu an virüs bulaşını yavaşlatmak, bakın yavaşlatmak diyorum, çünkü artık bulaşan bulaştı ve bulaştırmaya devam ediyor.

Atılması gereken en önemli adım

1)tamamen kapanma,

2)katı sokağa çıkma yasağı,

3)Açık olacak sektörlerinde acımasızca denelenip ,kurallara uymayanları cezalandırmak.

4)Her gün markete gitmeyin, haftalık, aylık alışveriş yapınız.

5)Benzin deposu dolsun zaten dışarı çıkmak yasak.

6)Evde elzem olması gereken şeyleri depolayınız.

7)Acil durum yoksa hastanelere bile gitmeyiniz.

8) yapabildiğimiz şekilde ödemeleri on line yapıp, bunu yapamayan yakınlarımıza da banka, gişelere gitmemeleri için destek olup ödemelerini bu şekilde yapalım.

9) şu an daha dikkatli olma vaktidir, bize çok iş düştüğü aşikar.

Ciddi bir bulaş atağı, dalgası başladı, en az zarar için evden çıkmamaya gayret gösterelim.

(Erol Uçaner)



Sürüklene sürüklene çok ciddi bir eşiğe geldiğimiz aşikar. “Bekleyip görelim” dönemini çoktan aştığımızı anlamak için günden güne artan vaka sayısına bakmak yeterli gelmiyor mu?

Nedir “bekleyip görmenin” günlük vaka oranı?

Daha ciddi değil, en ciddi tedbirleri almak için neyi bekliyorsunuz Allah aşkına...

Önümüzdeki günlerde yapılacak testler sonucu ortaya çıkacak rakamlara yönelik tahmin yürütmek istemiyorum. Hem uzmanlık alanım bu değil, hem de temennim...

Daha da geç olmadan, LÜTFEN gerekli önlemleri alın.

Bizler de yaşamlarımıza biraz kısıtlama getirerek, el birliğiyle bu zor dönemi atlatacağımza inanıyorum. Aksi, bizleri felakate götürür; zaten bunu hepimiz biliyoruz.

Kısa sürede toparlayamazsak, normale dönüşümüz bir o kadar gecikecek.

(Aral Moral)



Bu ne biçim önlem,

Kendini bilen insanlar işyerlerini kapattı, kendileri de evlerine kapandı;

Kendini bilmez soytarılar ise sokaklarda gezmeye ve virüsü yaymaya devam ediyor.

Yok mu bunları denetleyecek bir makam?

(Ülker Fahri)



Ceza caydırıcıdır. İnsanı eğitmezse de evcilleştirir.

Türkiye’de 2020 Aralık ayı içinde Hafta sonu sokağa çıkma yasağını 37 bin 614 kişi ihlal etti.

Her birine 3 bin 150’şer lira ceza yazıldı. Marttan bu yana kesilen salgın cezasının miktarı ise milyar lira barajını aştı.

Cezalarda çatır çatır tahsil edildi. Çünkü kimse Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp cezasını sildiremiyor.

Birçok ilçede Covit kırmızıdan sarıya döndü.

Peki bizde kaç kişiye kurallara uymadığı için ceza kesildi. Kesilen cezalar tahsil edildi. Bu cahillikle baş etmenin başka yolu yok. Ya ceza ya Ölüm.

Tahsilat makbuzlarını görelim.

(Hakan Oran)