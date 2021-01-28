Duydunuz Rum tarafı inşaat sektörünü açık bıraktı ve siz de "ben de, ben de" sendromuyla aynı kararı aldınız. Amma O adamlar inşaat sektörünü kapatmazken sayfalarca bu sektörün nasıl çalışacağı ile ilgili kurallar da açıkladı. Tedarikçiler çalışacak dedi ama çalıştırabilecekleri personel sayısını da %15 olarak sınırladı! Ha evde oturacak personelin de maaşlarının %60'ını da kendisi ödeyeceğini belirtti. Belli ki haberiniz yok. Sadece gazete başlıklarını okuyorsunuz... En azından alt başlığı da size biz yazalım da belki kafatasınızın içindeki organınızın saman balyası olmadığını anlar ve kullanmaya başlarsınız!

(Alev Şensoy)







Evet bu kapanma "tam kapanma" değil…

"Kısmi kapanma"…

Lefkoşa'da düne göre yollar sakin…

Umarım böyle devam eder…

'Kısmi' kapanma olduğu için büyük çoğunluk evlerde.

Yollarda kimleri gördüm?

Gazeteciler, tırlar (tedarikçiler) belediye çalışanları, polisler ve az da olsa 'sebepsiz bir turcuk atalımcı'lar…

Bankaların önünde az da olsa birikmeler devam ediyor.

En büyük sorun yarın…

Yarın emekliler ödenecek ve muhtemelen bankalara akın edecek.

Sürecin başından beri ülkeyi yönetenlerin alacağı kararlardan çok bireysel önlemlerin daha etkili olduğunu söyledi uzmanlar…

İşte şimdi bir fırsat var önümüzde. Zor bela yönetenler kısmen kapattı, büyük kapanma olmaması için herkes üzerine düşeni uygularsa bu süreci atlatacağız…

Tam zamanı şimdidir, görev senindir.

(Mert Özdağ)





Girne’de tam bir karnaval havası herkes sokakta dükkanların çoğu açık hey babam hey; siz de bekleyin da bulaşı önleyceksiniz. Nannak İşimiz

(Emirali Tatlıdil)





Mesele “suçlu aramak” değil asla… Ancak ders almak Mümkünse sorgulamak… Farkına varmak. Temaslı takibinden karantinaya, ilk müdahaleden yoğun bakıma kadar ilgili tüm hekim, uzman, hemşire ve sağlık yöneticileri bir araya gelerek masaya yatırdı mı en genç ölümü?

(Cenk Mutluyakalı)





Devlet de bir yere kadar tedbir alabiliyor. Halk umursuzsa; hastalıktan, felaketten kurtulamazsınız...

(Göktürk Ötüken)





Neyi kapattınız?! Bu nasıl sokağa çıkma yasağı?! Gıda, sağlık, inşaat sektörü, bankacılık açık. "Kamudan hizmet alan vatandaşların hizmet almaları aksamadan devam edecek şekilde" (!) diyerek personeli göreve çağırmayı ita amirlerine bırakmışsınız. Onlar da bu kararınızı, tüm işler aynen devam edecek şekilde personelini göreve çağırma yetkisi olarak yorumluyor! Sözde "sokağa çıkma yasağı" koydunuz. Onu da zaten denetletmeyeceksiniz!

(Tuluy Kalyoncu)







Yani şimdi kapandık mı?

Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan Adamızda, şimdi de hükümetimiz kafamızda ceviz yerine yalan-dolan makinelerini kırıyor. Aldığımız Bakanlar Kurulu kararı gereğince, Lefkoşa ve Girne’yi kapattık diyen hükümetimizin kararına karşın, yollarda fink atan ve her bir saniye dolmadan cadde ve ara sokaklardan geçen arabaları görünce ağzımız ile gülmeyi unuttuğumuzdan, başka bir yerim ile kahkahalar ile güldüm.

Sınıflara ayırdığı ve belli iş kollarına izin verirken, bir kısmını çalışanlarınız ile evinizde kalacaksınız kapandık diyerek, evlere hapis eden hükümetimizin, yollarda fink atan arabaları görünce ne düşündüğünü doğrusu çok merak ediyorum. Her saniyede bir cadde ve sokaklarda dolaşan arabaların acaba hepsinin de markete veya eczanelere mi gittiği de ayrıca merak konusu oldu.

Parti ve siyaset gözeterek Lefkoşa Belediyesinden, sokağa çıkma yasağı ile ilgili Zabıta desteği isteyerek, yardım talep etmeyen özelde Başbakanın, genelde bakanların, vatandaşın bu nasıl kapanma sorusuna ne cevap vereceğini doğrusu merak ediyoruz.

Vallahi bazı siyasilerimiz, zincire vurduğumuz küfürlerimizin kilidi ile oynuyor. O kilit bir açılırsa, dağlar Mehmetali yerine yandım anam diye inleyecek.

(Taner Ulutaş)

