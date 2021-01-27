Hükümetin yakaladığı en büyük istikrar karar alamama istikrarı!

Herkes kendi koşullarına göre kendi kararlarını alıp uygulayacak! Toplum yalnızlaşmış ve devlet güvencesinden tamamen yoksun TEK başınadır. Hastalıkta da sağlıkta da...

O yüzden akıldan yoksun, siyasi çekişmelere kulak asmadan herkes kendi koşulunu yaratıp, kendi kurallarına göre yaşayacak...

Hükümet denen şey kahve muhabbetlerinin dalga malzemesinden öteye geçmiyor ne yazık ki...

(Aysu Basri Akter)



Telefonun ucundaki ses feryat figan...

Kendisi covid19 pozitif, otel karantinasında.

İki yakını hastanede. "Annem yeni hastanedeki odasında dün gece resmen soğuktan donmuş" diye ağlıyor.

Ala ül ala ile açılan "pandemi hasanesi" hastalarla dolduruldu ama teknik sorunlar ve tıbbi malzeme eksiği had safhada...

Isıtması çalışmayan, ya da düzgün çalışmayan yeni hastaneye na'pmaya hasta yığarsınız a beceri yoksunları!

Beceriksizliğinizle kararsızlığınız bu memlekete çok büyük bir zarar yaşattı, yaşatıyor.

Artık aklınızı başınıza alın ve hiçbir hesap yapmadan doğrusunu yapın.

(Erkut Şahali)



Ekonomik gücü olmayan ve hiçbir konuda bağımsız karar alamayan bir ülkenin bu kadar siyasetçiye ihtiyacı yoktur. Memleket için faydası olanlar başımızın üstünde yeriniz var. Ama lütfen bir "VALİ" atansın artık. Ne biz böyle yönetilmeyi ; ne de bu şekilde siz bizi (gelmiş geçmiş bütün yönetimler) yönetmeyi hakedersiniz.

(Özcan Saygı)



Emirnameyi de böyle yaptıydık biz. Halkın katılımı toplantısı yapıp 2 ay sonra Emirname yayınladıydık. Yasak be bu yasak. Bir dk’da karar verecen ve uygulayacan. Millet yok Karpaz’dan, yok Erenköy’den tatil bakar Lefkoşa’da kapatma var diye.

(Merter Refikoğlu)



Bu süreçte çok dikkat eden , kendisini ve çevresini koruyan insanları , bir avuç sorumsuza kurban ediyorsunuz .. Bölge kapanıyor demek o bölgedeki insanlar risk taşıyor demektir. Hazır kapanıyorken tatile çıkayım ne demek ? Zaten birçok temaslı kendini gizliyormuş , Allah bilir bu kendini gizleyenler bir de Karpaza tatile gitmiştir . Yazık değil mi oradaki insanlara ?

Yakında Karpaz , İskele ve Magosa patlayacak . Bence kararı değiştirin de buraları kapatın (Orkide Şan)



Başbakanın yaptığı açıklamayı sağlık bakanı da yapsa olurdu...

Soru şu:

Başbakanlık bu kapanma döneminde ne yapacak?

Ekonomi- Maliye bakanlarının, organizasyonlarının bu ülkeye ne faydası olacak?

Başka sorum yok...

Herkes, kaderi ile başbaşadır.

Önce sağlık...

Birbirimize iyi bakalım, gerisi hallolur...

(Hüseyin Ekmekçi)



Girne ilçesi mi, yoksa belediyesi sınırları içi mi? Nereleri bu kapsamdadır acaba? Yani Alsancak, Lapta, Karşıyaka ayrı mı bu karardan. Yani orada sokağa çıkma yasağı yok ama iş yerleri mi kapalı sadece? Bilen bilmeyene; anlayan anlamayana anlatsın lütfen. Hamza ve Alii Pilli beyler bir türlü anlatamıyor!

(Mete Hatay)



KKTC Bakanlar Kurulu kararları:

-14 gün ülkenin kapanmasına; kamuda maaşların ödenmesine, ki bu bizim için büyük başarıdır. Anavatan sağolsun, gönderiyor maaşları.

-Özel sektörün başının çaresine bakmasına, bakmazsa, gereken cezanın verilmesine;

-Ceza olarak da; haftada 3 gün aç kalıyorlarsa; bunun yasa gücünde kararname ile bir hafta aç kalmalarının sağlanmasına;

Karar verilmiştir!..

(Sefa Karahasan)



Yani hükümete gızmaya ya da alınan gararları beğenmemeye yüzümüz var mı? Lefkoşa'da ve Girne'de bulaşın daha fazla artmasını önlemek için bu ilçelerde dolaşımı kısıtlama kararı alındı ama bizim halkımız pılısını pırtısını toplayıp diğer ilçelere gaçdı... Gerçekten bu hükümet bizim halkımıza çok biledir... Bizden ancak gabile olur ve bu memleketin başına da bir tane eli sopalı gabile reisi yakışır... Bize insan gibi yönedilmek değil goyun gibi güdülmek yakışır ancak... Başımıza ne gelirsa da müstahakkımızdır...

(Ahmet Vamık)

