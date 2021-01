38 fiili yıl eğitim-öğretim sektörünün her kademesinde çalışan emekli bir öğretmenim.(Siyasî mevkiler hariç) bu kadar kaotik bir sürecin yaşandığını görmedim. Böyle süreçlerde en önemli şey akılcı düşünmek, sakin olmak, bilimsel veriler çerçevesinde örgütlenmek en doğru davranış biçimidir.

Değerli veliler, dikkat ederseniz herkes her şeyi bilir gibi hareket ediyor. Bilgi sahibi olmayanlar da habire düşüncelerini söyleyerek ortamı geriyor ve insanımızı daha da büyük bir endişeye yönlendiriyor.

Her şeyden önce çocuklarımızın, insanımızın sağlığı. Covid virüsünün ülkemizdeki yayılma hızının arttığı bir süreçteyiz. Hükümet edenlerin konuyu yönetmedeki beceriksizlikleri malumunuzdur. Online eğitim ile yüzyüze eğitim konusunu bile fırsat eşitliği yaratarak organize edemiyorlar. Siz değerli velilerin endişelerinizi çok iyi anlıyorum. Bu süreçte sendikaların açıklamalarını da dikkatle izleyin. Düşünün ki bu süreçte sendikalar devre dışı bırakılmış. Sözümün başında söylediğim gibi bu konuda grup oluşturdunuz. Bu durumda statik bir pozisyonda öfkelerimizi endişelerimizi ortaya kayabiliriz. Farkındalık yaratmak için daha ileri adım atılması gerekir. Çünkü söz konusu olan yavrularımızın öncelikle sağlıkları, sonra da eğitim-öğretim konusundaki kayıplarıdır.

Saygılarımla.

(Mehmet Temel)



Birçok ailenin çocuklarını okula göndermek konusunda tereddüt yaşadığını görüyoruz. Bugün bir tanesi “Çocuğum eğitiminden geri kalmasın diye endişeleniyorum.” dedi. Binlerce yıllık insanlık tarihinin en önemli bilgisi “Hayatta kalmak”tır. Her nesil bu bilgiyi genleri aracılığıyla bir sonraki nesle aktarır. Çocuğunuzun bu hafta öğreneceği hiçbir bilgi bundan daha kıymetli değildir...

(Mehmet Ekin Vaiz)



İşimize geldi mi, “Bak Rumlar yaptı, biz de yapalım...”

“Biz Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyız, AB’liyiz” diyoruz!

Şimdi de; Rumlar kapandı, biz de kapanalım!

Kapanalım, ama Rumlar gibi tüm halkı kucaklayan ve sosyal devlet anlayışıyla bir paket açıklaması yapıyor muyuz?

Hayır.

Ne yapıyoruz?

Sağlık mı, maaş mı diyerek insanlara; “kırk satır mı kırk katır mı” dayatması yapıyoruz!

Demiyoruz; biz kapanacağız ama sosyal devlet olarak gereğini yapacağız, siz yeter ki sağlığınıza dikkat edin!

(Sefa Karahasan)





Kapanmaya sonuna kadar karşı çıksam da acil kapanmamız gerekiyor. Lefkosa'da bir fitnes öğretmeni Alsancak'ta bir masajci memleketin yarısına bulaştırdı sağ olsunlar. Çok gerekli böyle dönemde masaj ve fitnes...

(Alihan Pehlivan)



Aşı olmak için boşuna pandemi hastahanesine gitmeyin. Ben gittim koskoca hastahanenin giriş bölümünde sormak için bir Allah'ın kulu yoktu. Benim gibi onlarca insan da ne olacağını bilmeden boş boş bakındı ve ayrıldı. Haber vereyim dedim.

(Songuç Kürşad)



İnsanlar hayatını kaybediyor, hala daha karar alıp uygulamaya koyan yok.

Okullar açık, daireler açık, piyasa açık.

Hangi ekonomi, hangi eğitim insan hayatından daha önemlidir?

Yazık değil mi bu ülke insanına?

(Mustafa Alkan)



Panik yapmadan yavas yavas market ihtiyaccıklarınızı gidin alın. Görünüşe göre minimum 14 gün kapanmaya doğru gidiyoruz... Şu an da hepimiz temaslı değilsek bile temaslının temaslısının temaslısıyız... Çember çok daraldı...

(Tekin K. Birinci)



Memleketteki kadar tuhaf bir okur kitlesi başka hiçbir yerde olamaz, Kült’ün bir kitabını nadir kitaptan 190 TL’ye almış ve bu ne pahalılık diye şikayet ediyor ancak aynı kitap Kült’ün sitesinde şu an 40 TL. Nadir Kitap sitesini bir taradım ki gerçekten inanılmaz, şu an Kült'ün sitesinde 15 TL olan kitaplar orada 150 TL’ye filan satılıyor. Fiyatlar pahalı diye şikayet edeceğinize, yayınevlerinin sitelerini eşeleyip, oralardan kitapları alıp biraz destek olsanız ah ne güzel olacak.

(Halil Duranay)