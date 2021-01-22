Sn. Eğitim Bakanı da haklı.

Maliyede rakamları sürekli 'Denk'leştirmeye alışmış.

Şimdi de denkliği herkesin eğitim alması üzerinden değil, almaması üzerinden sağlamaya çalışmış.

Denkliği sağlamış ya. Gerisi teferruat !!!

(Kemal Burgaç)



Dün akşam eğitim ile ilgili yaptığım paylaşımda gördüm ki, bir çok saygıdeğer öğretmenimiz üzüldü.. İfadelerim için herkesten özür dilerim... Hem KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ile hem de Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştüm.. Bazı bilgi eksikliklerimi giderdim... Umarım en kısa sürede yüz yüze eğitime başlayabiliriz, online için de eksikliklerin giderilmesi çalışması olduğunu öğrendim... Tek derdimiz evlatlarımızın bu süreçte eğitimsiz kalmamasıdır..

(Aytuğ Türkkan)







Alsancak Belediye Başkanı’nın açıklamasına göre sadece Alsancak ve Lapta’da 40 vakıa demek, dün açıklanan ada geneli 27 vakıa gene toplam vakıa sayısı farklı günlere bölünerek açıklanıyor demek. En iyi ihtimalle 2’ye bölünüyorsa ada geneli 60 olur. Bu da sağlık üst kurulunun geçen günkü tam kapanma girişimini açıklıyor. Tabi halkla şeffaf veri paylaşımı olmadığı için herkes kendi bildiğine göre tavır alıyor. Görünen o ki geçen seferki tam kapanma da seçim öncesi olduğu için, daha sert önlemler talep eden Mustafa Akıncı’yı haklı çıkarmamak için yapılmış. Üstelik 1 Şubatta açılış yapmak isteyen gazinolar da var. Durum vahim. Bölgesel veya tam kapanma değil konu. Konu ikisini de yönetememek...

(Mehmet Ekin Vaiz)







Bu adada yaşayan herkesin aşıya ulaşması önemli. Yabancılara yönelik bir çalışma var mı? Yabancı öğrencilere yönelik bir çalışma var mı?

Dilimizde tüy bitti, sağlık bakanlığı kararları bu ülkede yaşayan "yabancı dil" sahiplerine ulaşmıyor.

Aşı, ticari bir meta değil, yaşam hakkıdır. Torpil aracı değil, yaşam hakkıdır.

Türkiye 30 milyon, Güney Kıbrıs 3 milyon aşıyı garanti altına aldı. Biz de aşıya ulaşacağız. Ulaşacağız ama nasıl bilmiyoruz, beceriksizliğimizden değil...

(Hüseyin Ekmekçi)



Annemi Pandemi Hastanesi'ne aşıya götürdüm. Tekerlekli sandalyeyle gelen büyüklerimizi görünce inanın içim eridi. Analarımızı, babalarımızı isim veya kimlik sırasına göre bile çağırmayı beceremedik. Yazıklar olsun. Ha bir de, bazı basın organlarına bir çift sözüm var. Bir ölüm haberi yaptılar ki, hastaneye aşı olmaya gelen insanlara korku ve panik pompaladılar. İsmini vermeyeceğim bir yerel tv kanalı oradaki büyüklerimiz ile bu konuda röportaj yapmaya bile geldi. Tepki alınca da arkalarına bile bakmadan çekip gittiler. Daha da önemlisi korkan ve tedirgin olan bazı büyüklerimiz, aşı olmadan panikle hastahaneyi terk etti. O, duyarsız basın mensuplarına da yazıklar olsun.

(Derviş Atakan)



Bu KKTC hükumeti var ya; değil ülkeyi idare etmek, küçük bir belediyeyi bile idare edemez. Önce 65 yaş üstü aşı için mail atın dediler, 3 kez attık, ses yok. Bu kez S. Bakanlığı sayfasında form doldurun dediler, yaptık, yine ses yok. Öğreniyoruz ki, şimdi de Girne'de aşı bitmiş.

Ulan, balmumu dipli mumla çağırsan, geleni de...

Alt tarafı 3-4 bin kişi. Bunu bile organize edemeyen hükumet mi olur?

(Nezihi Beyaz)



