Halkı sağlığı ve ekmeğiyle sınayan, yönetmekten, iş yapmaktan aciz bir maalesef dönemdeyiz!!!

“Sağlık Üst Kurulu insanlara aç kalın diyor” deme gafletinde bulunan kişi maalesef Ekonomiden sorumlu! Çok mu zor yönetmek?!

Yandaşlara, seçim sponsorlarına menfaat sağlamak esas amaçken, toplum yararına iş yapmak ZOR!

Yoksa, ortalama zekaya sahip birinin bir çırpıda ortaya koyacağı fikirler uygulansa hem sağlık, hem ekonomi çok daha iyi yönetilir!

Sanırım hiçbir dönem, bu kadar kötü anılmayacak!!!

(Aysu Basri Akter)





Şimdi muhatabımız madem ki sağlık üst kurulu dur soruyorum ozaman !

1-kapattığınız iş yerlerine katkı da bulunacak mı sınız ?

2- Kapatılan iş yerlerinde çalışan işçileri ödeyecek misiniz ?

3- banka faizlerini 31 Ocak kadar durduracakmı sınız?

4- şubat ayında ödemeleri bulanan işyerlerinin ödemelerine nasıl katkı sağlayacaksınız ?

5- sosyal sigorta yatırımı bulunmayan işsiz kişilere nasıl katkı sağlayacaksınız ? Bu insanlar nasıl geçim sağlayacak.

6- özel sektör ev ve işletme kiraları ne olacak ?

7- narenciye ürünleri nasıl satılacak ? Ürünler dallarından düşmeye başladı bile , insanlar bahçelerinin masraflarını nasıl karşılayacak ?

Nerden baksan tutarsızlık , sağlık üst komitesi bu konularda karar verici merci değildir ! Devlet yönetmek çocuk oyuncağıda değildir!

Ricamdır ; sağlık üst kurulunun görev ve yetkileri derhal sonlandırılmalıdır !

(Ergün Kıbcak)



Hükümetin kendi içerisinde ne kadar alakasız, koordinesiz ve plansız olduğunu şuradan anlayabilirsiniz:

Tarih 14 Ocak Maliye Bakanı imzası ile kamu kuruluşlarında hayat pahalılığını yaklaşık %10.6 uygulayıp Ocak maaşlarını ödeyeceksiniz genelgesi.

Tarih 16 Ocak bakanlar kurulu sonrası Ocak, Şubat ve Mart ayı hayat pahalılığını ödemeyeceksiniz açıklaması.

(Mehmet Harmancı)



Ne kolaydır okulları kapamak. 1 hafta kapat, olmadı 1 hafta daha kapat. Geçen sene kapattın, seneye de kapat. Sanatsızlığa alıştırıldık zaten, cahilliğe de alışırık. Ama kerhanaler açık, kumarhaneler açık. Onlar ekonominin atar damarları, kapanamazlar. Bu coronanın zararı çok ama faydası da var. Gerçekleri daha açık görüyoruz...

(Merter Refikoğlu)



Ne kadar bencil insanlar topluluğuymuşuz?

Bu sıkıntılı günlerde dahi,

Toplumsal dayanışma değil,

Bireysel çıkarlar peşinde koşanlar var.

Hem de 5-10-100 değil, binlerce.

Yazık.

Biz nasıl böyle olduk?

(Ülker Fahri)



Çevremizdeki arkadaşlar dahil bir çok insan maalesef kurallara umarsızca uymuyor. Sosyal medyada ne fotoğraflar görüyoruz. Rahmetli dedemin bir lafı vardı. "Alacan eline öküz ...... vura vura davul edecen bunları" derdi. Boşuna dememiş atalarımız; "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" diye.

(Derviş Atakan)



Bakanlar kurulu toplantısına baş savcı, belediye başkanları, kaymakamlar çağrıldı ilerleyen saatlerde muhtarlar ve azaları da çağrılabilir

(Bilal Dericioğlu)



Bütün bu sürecin özeti.. yönetilebilen bir sistem yaratmadık.. kriz yönetiminden hiç bahsetmiyorum! “seçtiğimiz” yöneticiler de malesef yönetemiyorlar ama seçilmişler.. “bizim” seçtiklerimiz!

45 senenin “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” mottosu... geldi o yılan artık hepimize dokunuyor! Forver KKTC.. söyleyinca da kötü olun!!!

(Yetin Arslan)



