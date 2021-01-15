AB aşısı konusu...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “AB’nin aşısını kabul etmiyorum” demiyor, demedi!..

Tatar, “Rum Sağlık Bakanlığı’na başvuru yaparak aşı almam” diyor!

“BM ve AB aracılığıyla (KKTC’de ofisi var!) aşıları alırım. Aşılar hakkımız. Neden şimdi bize Rum Sağlık Bakanlığı’na başvurun deniyor” sorusunu soruyor!

Ki çok haklı!

AB, Kuzey Kıbrıs’ta “propaganda” için milyon Euroları harcarken, direk iletişim kuruyor!

BM, sürekli “her konuda” aracı rolü üstleniyor ve ya üstlenmeye çalışıyor!

Peki ne oldu da; aşılar konusunda “Rum Sağlık Bakanlığı’na başvurun” dayatması yapılıyor!

Ve bizde ise aşı üzerinden “siyaset” yapılıyor!..

Rum’a “egemen demeyelim, toplumuz diyelim, barış olmaz” diyenlerin, konu Türkiye olunca; “iki ayrı devletçilik” anlayışını ilgi ile izliyorum!

(Sefa Karahasan)





KKTC’yi tanıtmak, statüsünü yükseltmek istiyorsan 78 Üniversite’nin birinde aşıyı sen üretecen, seni tanıyana da aşıyı sen verecen. Ha aşıyı başkası üretecek sen da ancak beni tanırsanız sizden aşı alırım dersan evet gene tanının gene bilinin... Ama Devlet olarak değil, Fıkra olarak...

(Mehmet Ekin Vaiz)



Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları’ndaki 14 gün süren analizleri sona erdi. Isı takibinin yapıldığı araçlarla 81 ile nakilleri tamamlanan aşılara, TİTCK dün akşam saatlerinde acil kullanım izni verdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılama ile ilgili, "ülkesel aşı planının" hazır olduğunu, sağlık çalışanlarından başlayarak aşılamanın start alacağını daha önce duyurmuştu. Detaylarına bakacağız.

İngiltere'de Coronavirüs ölümleri arttı. Son iki haftada ölenler arasında çok sayıda İngiltere'ye göç eden Kıbrıslı Türk de var. Mart 2020'den bu güne ölen Kıbrıslı Türk sayısı 136 oldu. Son derece dramatik.

Aşılama, bütçe ve yeni seçim yasası konusunda UBP'nin muhalefetle işbirliği yapması bekleniyor. UBP MYK da "seçim" dedi, bu konuda genel başkana tam yetki verdi.

Hükümet içerisinde DP ve YDP kurumlara atama bekliyor. Hükümet meclis başkanını bile seçememiş, UBP kanadı bunun faturasının bir kısmını da ortaklara kesti. Başbakan imzalayıp, Cumhurbaşkanına göndermiyor.

Bu kaos ortamı içerisinde biz bekliyoruz ki memleket sorunsuz olsun, pandemi kusursuz yönetilsin, ekonomik denge kurulsun. Maalesef çok ciddi endişelerimiz var. Güveni en kritik anda kaybettik.

(Hüseyin Ekmekçi)







Şaşan Galın…

Dr. Pilli da konuştu: "İki devlet vardır. Kıbrıs cumhuriyetinden doğan haklarımızdan dolayı AB üzerinden gelecek aşıların yüzde 30’una sahibiz AB direk olarak bize ulaştırmalıdır.”

Kıbrıslı Türklerin sağlığı, “milliyetçi” kafalarda ne hallere düşmüş…

1) Sağlık Bakanı sanıyor ki, Kıbrıs’ta “iki devlet” vardır… Birileri ona bizimkinin ne olduğunu söylemeli…

2) Sağlık Bakanı sanıyor ki, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden doğan haklarımız” sonsuza kadar cebimizdedir…

3) Sağlık Bakanı sanıyor ki, AB aşılarında “yüzde 30” otomatik hakkımız var. Birileri ona çözüm olmadan böyle bir “hakkın” olmadığını anlatmalı…

4) Sağlık Bakanı sanıyor ki, AB bize “direkt” aşı gönderebilir… Bunca bilgi noksanlığına karşı ben ne diyeyim?

(Hasan Kahvecioğlu)





Örneğin Güney'den gelen aşı bana salındı... Kıbrıs Cumhuriyetini yasal bir devlet olarak kabul edecek miyim? Hayır!!! Federal çözüme inanacak mıyım? Hayır!!! Bütün sektörler batma noktasında. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Aşı nereden nasıl gelirse gelsin. Başımızın üstünde yeri var...

(Göktürk Ötüken)





