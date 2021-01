Bütün gün Meclisteki rezilliği izliyorum… Çok samimi söylüyorum , Milletvekili maaşı 20 bin TL'ymiş ama maaşını hakeden 3 yada 4 tane milletvekili var.. Birde artık sen partini yönetemiyorsan ve kendi adayını bu duruma düşürüyorsan Erken Secim kaçınılmazdır..

(Vural Köseoğlu)





Hükümet daha meclisi toplayıp meclis başkanı seçemiyor. Başbakan kendi özel kaleminden başka atama dahi yapamadı. UBP kendi, krizini, hükümet üç parti ile kendi krizini yönetemiyor.

Ama biz bekleriz pandemiyi, ekonomik dengeleri falan da yönetsinler.

Kocaman bir yalan... Herkesin "kendine Müslüman" olduğu bir yapı. Memleketin her yeri dökülüyor.

Bu hükümetten "bela" çıkar, icraat çıkmaz...

(Hüseyin Ekmekçi)





Whatsapp’tan yazışmış gibi belli meclis başkanlığında kim oy verdi kim vermedi, daha telegram’a geçilmedi demek!

Müdahaleleri davet eden, doğal gören ve kabul edenler bugün kendi partilerinin müdahalelerden ne hale geldiğini bir tarafa not etsinler.

(Mehmet Harmancı)





Sigortalar Dairesine yatırılmak üzere çalışanından kestiği ve yanında emanet olarak tuttuğu parayı, Sigortalar Dairesine yatırmayan İşveren, Ceza Yasasına göre suç işlemiş olur mu olmaz mı?

(Hüseyin Garip)





Kendi içerisinde fikir birliğine varamayan, Siyasi Parti, Sendika, Oda, Birlik, Dernek ve benzeri kuruluşların, çalışmalarında başarı sağlaması mümkün değildir.

(Ülker Fahri)





Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Federasyon görüşmeyiz. Konfederasyon görüşülecekse varız, görüşülmeyecekse yokuz” dedi.

İyi de önce bugüne kadar istenmeyen KKTC’nin tanınmasını isteseydi.

Federasyonu öngören KKTC Anayasası’nın değiştirilmesi gerektiğinin farkında mı acaba?

(Hüseyin Arca)





Kendi iradesiyle Cumhurbaşkanını, Parti Başkanını seçemeyenler, doğal olarak kendi önerdiği Meclis Başkanını da seçemedi…

Kendileri önerdi, kendileri reddetti.

Hükümet bir anlamda kendi kendine güvensizlik oyu verdi.

(Kemal Burgaç)







Hodri Meydan Kime... Rakiplere Mi UBP’ye Mi...

Bu partinin kaderi, bu memleketin geleceği, bu kadar sıkıntının yanında yakınlarını kaybederken, Canımız ve malımız risk altındayken, Bir vekil Meclis Başkalığını kazanamadı diye ne partinin nede ülkenin maceraya sürüklenmesine müsade etmeyeceğiz...

Erken seçimse erken seçim yaparız..

Amma bu sebepten değildir..

Genel menfaatlerimiz öyle icap ederse öyle yaparız..

Amma bir vekilimiz Başkan olmadı diye değil...

Geride UBP’nin bu görevi layıkıyla yapabilecek 18 vekili daha olduğunu hatırlatmak isterim...

Partinin tabanının büyük bir çoğunluğunun da onay vermediği bu adaylıkta seçim kaybedildi diye hodri meydan çekilmesi hatadır yanlıştır...

Hodri meydanı kime çekildi şimdi...

UBP’nin rakiplerine mi Yoksa UBP’ye mi...

Anladığım kadarıyla UBP’ye...

Derhal bu açıklamanın duygusal olduğunu, öfkeyle yapılmış bir açıklama olduğu konusunda kamuoyu nazarında düzeltme yapılmalıdır..

Bunun yolu bu değil...

Yani Aday olan vekil seçilip Başkan olsaydı her şey tamam olacaktı, Olamadığı için her şey yanlış mıdır...

Bu yaklaşım çok yanlış bir yaklaşımdır...

Doğru yol UBP’nin ikinci adayını çıkarmasıdır...

Geçmişte de zaten örnekleri vardır..,

Genel menfaatler ille de seçim gerektiriyorsa da çorbadan dönenin kaşığı kırılsın..,

UBP Kurultayını yapar örgütlerini ve partiyi hazırlar güncelleme yapar seçime ancak öyle gidilir...

(Gürsel Uzun)