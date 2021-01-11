İşveren tarafından primleri yatırılmadığı nedeniyle işsizlik ödeneği talebine ret cevabı veren ilgili/yetkili/görevli; bir bak bakayım mevzuat ne der,

1) Sosyal Sigortalar Fonunun bu Yasanın uygulanmasından doğan ve tahsil edilemeyen prim, gecikme zammı ve faiz alacakları, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasının ilgili kuralları uyarınca da tahsil edilebilir.

Sen Kamu Alacağı olan, sigorta prim ve depozitolarının

tahsili için ilgi yasa altında takibat başlattın mı?

Girişimde bulundun mu?

2) Sosyal Sigortalar Dairesi, yatırılmayan primlerin tahsili için yetkili mahkemeye başvurarak ve/veya hukuk davası açarak müştereken veya münferiden işveren ve/veya direktörlerden yatırılmayan primlerin ödenmesini talep edebilir.

Yatırılmayan primler için dava açıldı mı?

Mahkemeye başvuruldu mu?

(Hüseyin Garip)



Utanma! İnsanı yanlış yapmaktan alıkoyan en büyük fren mekanizması! Günde 5 vakit Ruma söver ama hiç çekinmeden daha önce aynı konuda vukuatı olmasına rağmen yine Güney Kıbrıs'la yaptığı kaçakçılıktan tutuklanır! Bu gibilerinde işte o fren mekanizması yoktur! UTANMAZDIR kısaca! Yarın da kendisi gibi utanmaz abileri sayesinde yine hapisten yırtıp, elini kolunu sallaya sallaya, yüzü hiç kızarmadan vatan millet sakarya edebiyatına devam ederek milliyetçilik kavramının içini boşaltmaya devam edecek! Anladınız mı bu adamın Rum düşmanlığının sebebini? Anladınız mı neden bir çözüme ulaşılmasını istemediğini? Kaçakçılıktan kazandığı haram paranın suyu kesilecek! Şimdi sıra hangi utanmazların bu utanmaza yardım edip kendisini aklayacaklarını görmeye geldi! Dileyelim de Cumhurbaşkanlığı böylesi bir suça kol kanat germez!

(Alev Şensoy)



İşimiz, gücümüz insan bizim... üstelik “salgın” dahil hep haber peşindeyiz, gazeteciler birlikteyiz...

O nedenle de rutin olarak testlerimizi yaptırmamız gerekiyor.

Görüyorum, genelde, “evden çıkmayınız” diyorlar!

Farklıdır önerim.

Elbette özellikle belirli bir yaş grubunda ve kronik rahatsızlığı bulunan insanlarımızı korumalıyız.

Yine de...

Tedbirli, sorumlu, örnek iş yerlerine gidebiliriz; sosyal mesafemizi koruyarak, zamanı doğru kullanarak, maskelerimizi takarak ve gerçekten dikkat ederek bunu yapabiliriz.

Korununuz ama esnafı ve işletmeleri de destekleyiniz, hele tek geliri bu olan insanları...

Yalaş bulaş olmadan ve ipin ucunu kaçırmadan bunu başarabiliriz!

(Cenk Mutluyakalı)



Rumlar olmasa, kapanma aklımıza gelmeyecekti!

Onlar gibi ülkeyi hiç bir zaman açmadık; yönetmedik!

Onlar gibi sosyal devlet olmadık!

Turizmi ve eğitimi batırdık, insanları işsiz bıraktık, çalışanları perişan ettik, esnafı ezdik!..

AMA OLSUN!

Memurları ödedik!

Sosyal devlet olmasak da Rumlar kapanıyorsa, kapanalım!

İki yandaş alırız yanımıza;

‘Bakın ne güzel memur maaşlarını ödüyorlar, daha ne istiyorsunuz?’ deriz, detirtiriz!..

(Sefa Karahasan)



Turizm ülkesi olabilmemiz ve yabancı turistleri ülkemize çekebilmemiz için yapılması gerekenlerin başında, covid li günleri fırsat bilerek avantaja çevirmek için öncelikle tarihi yerlerimize bir an önce gereken restorasyon ve temizliği yapmamız gerekiyor, çünkü bu kapanmanın ardından ülkesini iyi pazarlayan ve tanıtan ülkeler kazanacaktır.

(Metin Gültekin)

