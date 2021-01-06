Yanlış Hesap...

Bağdat’tan Dönermiş...

UBP’nin bir Meclis Başkan adayı vardır demiştik...

Artık var diyemeyiz...

Vardı demeliyiz çünkü 26 vekilin hayır dediği yerde UBP’nin direnmesi, diretmesi artık doğru bir yaklaşım değildir...

Neden mi olmaz, 26 vekilin evet dediği her karar yasadır biliyorsunuz...

26 vekilin de hayır dediği, adaylığın reddi veto edilmesi demektir ve en az yasayla denk bir karar demektir...

Ancak UBP’nin nasıl olsa diğer partiler aday çıkarmayacak başka aday yoktur yola ayni adayla devam edeceğim, 5 tur seçime kadar zorlarsam sonunda makam UBP adayına kalacaktır gibi bir yaklaşım sergilemeye kalkarsa da vebali UBP için ağır olur...

Meclisin yüzde yetmişbeşinin onay vermediği bir Başkanı oraya iradeye inat oturması kabul görmeyeceği gibi bundan sadece UBP sorumlu tutulmayacaktır..

Yani UBP ayni Aday’la devam edeceğim der ve Mecliste Gurubu olan ikinci sıradaki CTP de başka aday çıkarmaz ise onlar da bu yanlışa ortak olur...

Yapılması gereken tek şey vardır, UBP adayını hükümet ortaklarının da UBP vekillerinin de hatta muhalefetin bile çok itiraz gösteremeyeceği yani üzerinde uzlaşacağı yeni bir aday göstermektir..

UBP’nin oldu bittiyi, dayatmayı, talimatı, müdahaleyi sever, hazmedermiş gibi görünse de tepkisi çok sert oluyor...

Pire için yorgan yaktığı da çok olmuştur..

Bu neticenin böyle olacağı belliydi, öyle de oldu..

İlk kez UBP Vekilleri gurup kararına aykırı hareket etmelerine rağmen, Vekillere karşı tepki ve öfkeden çok parti tabanında bir memnuniyet bir mutluluğun hakim olduğu da görülmekte hissedilmektedir...

(Gürsel Uzun)







Ucube arkadaşlar, nerden baksanız ucube. Ekonomik akıl falan yok. O Türkiye ki bu oyunu kurmak istedi da yanlış kurdu, demokrasi pas pas olurken, değil 1 milyar, ayda bir 1 milyar TL verse bu hengame bitmeyecek.

O saatlerde UBP kendi meclis başkan adayına oy vermeyerek, kendi başkanının otoritesini yerle bir etti. Bu UBP yönetimi, büyük söylemem ama, en sonunda UBP'liler tarafından "döve döve" eve gönderilecek.

20 yerel vaka... Hastanede tedavi gören hasta sayısı az, ama otellerdeki pozitif vaka sayıları 250 sınırında. Kontrol edilebilir bir noktadayız ama, kimsenin bizi korumasını beklemeyelim. Herkes kendi tedbirini alsın.

(Hüseyin Ekmekçi)





Kumarhaneler ısrarla kapatılmıyor. Nedeni ise bağış adı altında siyasi partilere ve siyasilere yaptıkları yüklü katkılar... Temiz ve dürüst siyaseti savunanların kasalarında bile casinolardan alınan sözde bağışlar vardır ve bu paralar muhasebeleştirilmemektedir...

(Göktürk Ötüken)





Bu oylamadan sonra resmiye Canaltay ne yapacak önemli. Görevi alıncaya kadar iç tüzük zorunluluğu ile 5. Kez de oylanıp ona göre mi meclis başkanı olacak (ki emsali var).Yoksa haysiyet ve onurla ilgili kendine oyun oynayanlara karşı ders niteliğinde aday olmayacak mi?

(Hüseyin Öztörel)





Kamu çalışanlarına Hayat Pahalılığı zammı yapılması gündemde.. Verilecekse tespit edilecek "Hayat Pahalılığı" oranı maaşlara "Yüzdelik" olarak eklenecek... Örneğin %10 olarak tespit edilen H.P.; 10 bin lira maaş alana 1000 Lira, 4 bin lira maaş alana 400 lira olarak ödenecek... Yüksek maaş alan düşük maaş alandan 1.5 kat fazla zam alacak... Çok alanla az alan arasındaki maaş farkı uçurumu daha da artacak... Karı – koca devlet memuru iseler H.P. zammı ikiye katlanacak…

Başta Sayın Ersan Saner ve Sayın Dursun Oğuz ile Sayın Fikri Ataoğlu ve Sayın Erhan Arıklı olmak üzere hükümetin bu adaletsizliğe son vermesini; "Hayat Pahalılığı" zammının herkese eşit olarak verilmesi için yasal düzenlemenin (veya kararnamenin) yapılacağını umarım.

Adil olan Hayat Pahalılığının kişi başına seyyanen eşit miktarda ödenmesidir…

(Fethi Günalp)

