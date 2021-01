Durum çok ciddi !

Her yerden vakalar ateşli, öksürüklü olarak hastaneye geliyor!

Bu saatten sonra bu işin tek sorumlusu halk olarak bizleriz!

Bizim en büyük şansımız bu bela bize geldiğinde bizler açık alanlardaydık ve bulaş olması riski düşük bir ihtimaldi!

Ancak, şimdi kapalı mekanlardayız, omuz omuza, dip dibe ve iç içeyiz.

Bu durum bulaşmanın riskini çok ciddi bir şekilde artırıyor !

Ancak, halkın bir kısmı çok umursamaz bir hal almış durumda !

Ve bu umursamaz olan kesim bulaşın hızla artmasına ve yayılmasına sebep oluyor !

Sağlık çalışanları, temas ekipleri 7/24 alarmdalar ve inanın UYUMUYORLAR bile!

Pazar 34 vakayı bulduk, 1 can kaybımız ve 1 yoğun bakım hastamız var!

Hasta rakamları bu şekilde devam ederse bizler bu yükü kaldıramayız ve şuanki mevcut sağlık alt yapımız da bu durumu kaldıramaz!

Bu sebeplerdendir ki, halk olarak bizler lütfen üzerimize düşeni yapalım!

Aksi halde, bugün yaşadıklarımıza şükreder, ileride yaşayacaklarımıza da kahredecek bir hale bürünmemiz hiçten bile değildir!

(Rahmi Soyel)





Resmiye Canaltay, "Bu UBP'nin ayıbı benim değil, bu UBP Genel Başkanı'nın sorunu benim değil" diyerek adaylıktan çekilmeli.

Sabah, "Bu modelden icra değil, bela çıkar" demiştim. Bu daha başlangıç.

İstediğini yaptıramayan her UBP vekili, meclisi aha böyle masgaraya, hükümeti da kuklaya çevirecek, bakın görün.

Mesela Zorlu Töre; kendi ve yakınları için, ne istedi de UBP'den alamadı... Bakan oldu, yatırımcı oldu, istihdam aldı, meclis başkan yardımcısı da oldu...

Menteş Gündüz? Vekil oldu, ilçe başkanı oldu, DP'den geldi, kabul gördü, ne istedi de almadı?

Sorun, "yaklaşım" sorunudur.

Bu yaklaşım, toplumsal değil, "kişiseldir"... UBP'nin karar vermesi gereken nokta budur...

Toplum da bunu sineye çeker mi? göreceğiz...

(Hüseyin Ekmekçi)







Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararları denetleyecek olanlar nerede? Bu ülkede Covid-19'la mücadelede tek sorumlu Sağlık Bakanlığı mı? KKTC vatandaşlarının casinolara girişi yasak değil mi, bunu da mı Sağlık Bakanlığı denetleyecek?

Komite bugün yeniden toplanıyor. Yasakların süresi uzayacak mı?

Bir haftada 104 yerel, 56 temaslı vaka ve 2 ölüm

Yerel bulaşın hızla yayıldığını dile getiren pandemi doktorları tedirgin casinoları kim denetliyor? KKTC vatandaşları koronavirüsle burun buruna kumar oynuyor!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar ve koyduğu yasaklar devletin hiçbir kurumu tarafından denetlenmiyor. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları COVID-19’la mücadelede yalnız bırakıldı.

KKTC vatandaşlarının girişinin yasak olduğu casinoları denetlemesi gereken polis değil mi? Belediyelerde çalışan zabıtalar, sadece trafik cezası kesmekle mi görevli? İlçe Emniyet Kurulları nerede? Kaymakamlıklar bu mücadelenin neresinde? Bakanlar arasında hiç mi istişare yok? Sağlık Bakanlığı’na bağlı müfettişler polislik görevi mi yapacak?

(Gizem Özgeç)





Rezalet !!!

Tek adaylı Meclis Başkanı seçimi yapılıyor ve UBP'nin 20 Milletvekili, Hükümete mensup 25 Milletvekili varken UBP'li tek aday Sn. Resmiye Canaltay 13 Kabul, 3 Çekimser, 5 Geçersiz ve 26 RET oyu alıyor.

UBP be bu borumu !!!

Siyasette bir insan nasıl kendi arkadaşları tarafından harcanır diye öğrenmek isterseniz UBP'ye bakın.

(Devrim Barçın)





Ersan Saner; Pul ve harçlara yapılan zamlar kamu çalışanlarına hayat pahalılığı ödeneği vermek için geliri arttırmak adına yapıldı...

Türkçesi;

Hayat pahalılığı ödeyebilmek için hayatı pahalılaştırdınız...

Özel sektör umurunuzda değil...

(Göktürk Ötüken)





Bizim siyasi partilerimizden farklı olarak AKP, kurumsal hafızaya önem veren ve bunda devamlılığı olan bir partidir. UBP’nin İrsen Küçük - Ahmet Kaşif kurultayında söz dinleyen kim varsa bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakan yapılmıştır. Derviş Eroğlu’nun karşısına oyları bölmek için aday olarak çıkarılan Tahsin Ertuğruloğlu bugün onore edilerek UBP’nin Dışişleri Bakanıdır. Bizim siyasi partilerimizde kadrolar kendi arasında kavga eder, birbirine küser, siyasi hafıza kesintiye uğrar. AKP öyle değildir. Ordaki kurumsal hafıza bir kere yanlış yaptınız mı bunu asla unutmaz. Resmiye Hanım’ın başına gelenler uzun bir rövanşın hikayesidir. Kıbrıs Türk Sağı’nın Türkiye ile olan ilişkisi Win-Win’dir ama sadece Türkiye’nin izin verdiği koşullarda...

(Mehmet Ekin Vaiz)