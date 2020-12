Güney Kıbrıs’ta vaka sayıları 20 bine yaklaştı.

Vakalar nedeniyle ölümler de devam ediyor.

Komuşuda ciddi bir sıkıntı var ki, temennimiz bu sıkıntının en kısa zamanda sona ermesi.

Ada’mız için...

Kuzey Kıbrıs, Güney’e oranla daha iyi!

AMA

Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında CİDDİ bir anlayış farkı da var!

Mesela gazeteciyiz ya, ben oradan yazayım!

Medya; ölüm ve vaka sayıları artmasına rağmen, halkı korkutmuyor, gazeteler ve tv'ler ‘flaş... flaş...’ diye haber yapmıyor.

Öldük, bittik yorumları yok.

Bu virüsün mutlaka herkese bulaşacağı biliniyor!

Kaçış yok!

Halka dönük, önlemlerin alınması yönünde yayınlar ağırlıklı.

Halka, bu ‘illetten’ kurtulacağız yönünde motive edici haberler var.

Kurallara uymayanları deşifre eden anlayış var.

Bu şirket bu kurum bize reklam veriyor, aman görmezden gelelim diye bir ‘düşünce’ dahi yok.

Ekonomik olarak da halkın yanında bir medya var.

Her gün memurlar ödenecek mi ödenmeyecek mi manşetleri atılmadı!

Memurlar ödendi, diğerlerinin ne sorunu varsa halletsin anlayışı Hiç Yok, ki hiç olmadı.

Toplumsal bir seferberlik, duyarlılık var!

Ne iktidarı ne muhalefeti ne solcusu ne sağcısı ne gazetecisi ‘ayrım yok’ tek amaçları ülke!..

Ya bizde!..

Yaz, yaz bitmez!

(Sefa Karahasan)





Özel sektör çalışanına halen kendi yatırımlarından olan 1500 TL desteği veremeyen Devlete hemen kapanmalıyız önerisi yapmak çok fazla bencillik içerir.

Neden kimse demiyor kurallara uymayanlara ceza kesilsin, cezalar artırılsın, denetimler sıklaşsın, gece gündüz her yer denetlensin, polise yetki verilsin, belediyeler yetkilendirilsin...

Neden mesela böyle öneriler yok da hemen kapansın deniliyor??

(Ahmet Özsoy)



Gelen haberlere göre artan sayıda temaslılardan dolayı karantina otelleri doldu. Virüs çok yakınımızda. Bence kendiliğimizden mümkün olduğu kadar kapanmak, izole olmak zorundayız. Kayyum hükümetin bunu yapmaya niyeti yok! Önümüzdeki iki hafta bulaşmazsak bu işin en azından önünü bir süre keseriz! Aşılar gelmek üzere! Sistem çökerse bunun altından bizi kimse kurtaramaz! Atanmış Başbakan görmezlikten geliyor! Bu arada Türkiye darmadağın, Güney felç durumda. Bizde ise hayatımda gördüğüm en pişkin siyasetçilerden biriyle karşı karşıyayız. Bu yüzden mümkün olduğu kadar evde kalın! Sosyal mesafeyi maximuma çıkarmak gerekiyor! Gerekmediğinde dışarı çıkmayın. Maskesiz bir yere gitmeyin vesaire...

(Mete Hatay)



Okulların kapatılma istemini hala anlayabilmiş değilim. Bilir kişiler varsa bana anlatsın lütfen.

Avrupa'da hala okullar açık. İnsanlar evden çalışıyor çoğunlukla ama çocuklar okullarına devam ediyor. Farkındaysanız bulaşma çalışma hayatıyla bağlantılı.. Yani insanlar çalışma ortamında birbirlerine bulaştırıyorlar bu virüsü. Siz çalışma ortamlarında havalandırma, dönüşümlü çalışma v.s. gibi uygulamalar yapamıyorsanız, kış aylarında bu bulaşmanın önünü alamazsınız. Ama okulları kapatalım diyorsunuz.

Merak ediyorum eldeki istatistikleri..

Bu nedenle paylaşsınlar öğrenelim diye de sormak ihtiyacı hissediyorum buna yönelik bazı soruları.

1- 0-3 yaş arası çocukların gittiği kamu/özel kreşler de kapatılacak mı? Kapatılacaksa tercih eden ebeveyne bu sürede ödenekli izin verilecek mi?

2- 4-11 yaş arası kaç çocuk öğrenim görüyor? Bu çocukların kaçta kaçının en az 1 ebeveyni çocuk bakımını ve sorumluluğunu yürütebilecek çalışma koşullarına sahip? (KTÖS'ün bir açıklamasını dinlemiştim. Çocuğunun sıcaklık ölçümü sabah yapılan ölçümde yüksek çıkan bazı velilere ulaşıldığında çalıştıkları için çocuklarını gelip alamayacaklarını belirtmişler. Yani aileler çalıştıklarından ateşi yüksek çıkan ve okula alınamayacak çocuklarını dahi okuldan alıp eve götüremeyecek koşullarda.)

3-11-18 yaş arasında kaç çocuk öğrenim görüyor? Bu çocukların öğrenimlerine uzaktan eğitim/online eğitim döneminde kesintisiz devam edilebildi mi? Okullarda dezavantajlı yani yeterli teknik donanıma sahip olmayan çocuk yüzdesi nedir?

Bu covid'in yine en çok yoksulları etkilediği ortada... Başka da diyecek bir şeyim yok!

(Meryem Ekinci)