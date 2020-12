"Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara" diye de devam eder o türkü...

800 milyon TL, sadece memurun 13'üncü maaşı değil, maaşı da... Belediyelerin, kurumların da maaşı ve 13'üncü maaşı.

Ya özel sektör? Sektör sektör ülke insanının hangi noktalarda, nelerle boğuştuğunu biliyor musunuz? Borç al, maaş öde nereye kadar? Maaş alama, borç al nereye kadar?

Yol dediler, maaş dediler, Ercan dediler ama açlık sınırındaki binlerce özel sektör çalışanı için çöken bu kamu yapısının tek bir projesi yok. Proje dediğin de cep harçlığı...

Hayal edemediği hayatı yaşayan sayın Ersan Saner'den beklentimiz, ülke özel sektörüne de hayal edemediği şartları sunması. Gerçekten insanların ihtiyacı var. "Aha memuru ödedik, o da sizden alış- veriş yapacak" demeyin sakın...

(Hüseyin Ekmekçi)





Devlet memurları; bir ülkenin insanlarının 7/24 gereksinimlerini karşılar . Güvenlik gibi , sağlık gibi , emniyet gibi , eğitim gibi . Devlet memurları , yeri gelir özel sektördeki çalışanlardan daha özveri ile ve riskle çalışır. Pandemi dönemi, emniyet mensuplarının , gümrük memurlarının , sağlık ekiplerinin özverili ve hayati çalışmalarını kimse unutmasın lütfen. 13. maaşlar ; devlet memurlarının her ay maaşlarından yapılan kesintilerin bir nevi geri ödemesidir . Devlet memurlarına verilen bir avanta değildir !

Devlet memuru ile özel sektör çalışanlarının şartlarının eşit olmaması , devlet memurlarının suçu değildir . Bu konu uzun uzun tartışılabilir.. Casino’ların bu dönemde kapanması da devlet memurlarının suçu değildir , suç olarak nitelendireceksek bunun sebebini ‘ pandemi’ dir, tüm dünya insanları etkilenmiştir .

Kötü duygularınızı COVID-19’ a yönlendirin bence, çünkü bu ülkenin devlet memurlarının çoğu pandemi dönemi korkusuzca ön safhlarda verilen her hizmeti yaparak , dünyanın korktuğu bir bilinmeze karşı savaşarak destan yazmıştır ..

Özel sektör ve devlet dairelerinde özveri ile çalışan tüm insanlarımız en iyi şartlarda çalışma koşulları hakediyor . Bu günlerin ve şartların gelmesi dileğiyle

(Zafer Erdoğmuş)







13.maaşın ödenme nedeni nedir?

1 yıl 12 aydan oluşur bu 52 haftaya tekabül eder.. Memurlar maaşı aylık aldığı için bu 12 aydan 12x4 =48 haftaya tekabül eder ,bu 7 haftalık eksik kalan ödeme iste bu 13. Maaş şeklinde kapatılmaya çalışılır. Bu hak özelde çalışanın da hakkıdır.. peki Böyle zor bir dönemde bu para hiçbir yardım alamayanlara veya alıp da yetmeyen kalabalık aileciklere veya özellikle çocuklu, yaşlı çalışamayan insanlarımıza kullanılabilir mi.. Bu 13. Maaşı hak olarak alan memurlarımıza sorularak onların onayları ile kullanılabilir.. insanlar zor durumdayken ve böyle zor bir salgın döneminde zaten her şey ve eğlence kısıtlı iken bu ihtiyaçlı insanlarımıza kullanılabilir.. paylaşmak en büyük iyiliktir...hem kendine hem ihtiyaçlı insanlara.. hayırlı ,sağlıklı yıllar inşallah hepimize..

(Nurçin İncirli)







Türkiye’mizin KKTC’miz için yaptığı yardımları görmemek nankörlüktür. Her dönem Türkiye KKTC devletinin yanında oldu ve olmaya devam edecektir bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Allah Türkiye’mizden ve Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından binlerce kez razı olsun.

AMA bizi sürekli Türkiye’ye muhtaç eden dilenci duruma düşüren gelmiş geçmiş bütün hükümetlerde şapkayı önüne koysunlar bu ülkenin topraklarını ona buna peşkeş çekersen haksız kazançlar ceplere indirilirken göz göre göre havadan para kazananlara dokunulmazken hele vergi sisteminin bir türlü gerçek anlamda hayata geçmediğinden kimse şikayet etmeyecek mi yoksa bu ülke sürekli anavatana muhtaç bırakılarak hep para dilenecek durumda mı kalacak ve bizde sürekli minnetimizi şükranımızı yapacağız ama buradaki siyasileri de hiç sorgulamadan sen çok yaşa bilmem hangi parti bakın görün parayı kim aldı teşekkür edin be nankörler mi demeye devam edeceğiz yoksa artık gerçek anlamda KKTC ayaklarının üstünde durması için bir tane baba yigit parti çıkıp da yeter artık bize düşen görevi yapalım demeyecek mi çok merak ederim . Bu yazdıklarımdan da sakın kimse beni Türkiye düşmanı ilan etmesin çünkü beni tanıyan ne olduğumu bilir ...

(Süleyman Özkoç)