Akdoğan’da da korkulan olmadı. Şu an için onlarca kişi tarandı, tek kişi pozitif. Sağlık Bakanlığı orada, Belediye Başkanı ve ekibi uyumuyor. Temaslılar belirlendi.

Bir de ülkede bulaş oranı düşük. 1 kişi 1 kişiye bulaştırıyor en fazla. Bu da maske ve temas konusundaki hassasiyet, alınan tedbirler. Bu nedenle panik yok. Sadece vatandaş olarak yardımcı olalım. Bu öyle bir şey ki gerçekten her şeyi devletten beklememek lazım.

Matematik yalan söylemez...

(Hüseyin Ekmekçi)





Gerçeklerle yüzleşmekten korkar olduk!!

Bir şeyleri kazanmak isterik ama bedel ödemekten korkarık!

Belki alıştık belki alıştırıldık!!

13.maas memurun ekstra isteklerini karşılaması için plan yaptığı para!!

Dükkan sahiplerinin piyasayı 10,15 gün da olsa canlandıracağını düşündüğü para!!

Kendi ayaklarımızın üstünde durmamız gerekir deyen insanlar 5,10 bin tl para için itaat etmeyi göze alan insanlar oldu!!

5,10 bin TL için düşüncesini, ideallerini, geleceğini satan insanlar olduk!!

(Ahmet Arıtaş)





Bütün memurlar, memur sendikaları 13. maaş haktır diyor..

Asgari ücretin yarısına çalışmak zorunda kalan işçilerin, her gün dükkanı siftah yapmadan kapatan ve evine ekmek götüremeyen esnafın hakları ne olacak? Aylardır gıda yardımlarıyla yaşayıp yaşamadığı belli olmayan yabancı öğrencilerin hakları peki? Pandemi döneminde bir açılıp bir kapanan özel sektör çalışanlarının haklarını düşündünüz mü?

(Bahar Sancar)





Sokaktaki 10 kişiden 9’u siyasetin ve siyaset kurumunun geldiği noktadan mide bulantısı duyar hale geldi. Sürekli bir kusma hissi var insanlarda… Bir buçuk yıldır memlekette dahi olmayan bir vekilin kendi eliyle imzaladığı istifa mektubunu işleme koymaktan aciz bir vaziyettedir müdahaleli azınlık hükümetinin mensupları… Tuz koktu.

Kokutanlar eserleriyle övünebilirler ama o kokudan herkesin midesi kalktı bu siyasetten…

(Sami Özuslu)



Sınıfta , çocukların maske takmalarını ve bu durumu ciddiye almalarını sağlamak amacı ile salgında yaşanan trajik olaylardan , olayın ciddiyetinden bazen de ölümlerden bahsediyorum .

Sonuç: psikolojileri bozuluyor.

Yöntemi değiştirip onları toparlamaya çalışıyorum , ‘korkmayın tedavisi vardır ‘ diyorum .

Sonuç: psikoloji süper ama maskeler çenede…

Oynatmaya az kaldı ...

(Orkide Şan)



21 gün kapanalım güzel.

13. Maaş için toplayacağınız kaynağı eşit biçimde özel sektör çalışanlarına dağıtın. Yıl içinde paranız olursa memuru geriye dönük ödersiniz.

Herkesin Banka borçlarını 3 ay erteleyin, Faizini de bu sefer halka ödetmeyin, Devlet bir zahmet üstlensin veya Bankalar faizlerden feragat etsin.

Devlet sorumluluğunu alacaksa kapanalım. Devlet değil, Kabile isek de açık açık söyleyin onu da bilelim...

(Mehmet Ekin Vaiz)