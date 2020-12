Kendi rızası ile istifa eden Sn. Özgürgün'ün kendi iradesine de saygısızlık yaparcasına, yurt dışında olup meclise gitmediği 18 Aylık dönemde 542 BİN 180 TL brüt maaşı almaya devam etsin diyerek istifasını onaylamayan UBP-DP-YDP’li vekillerden icraat beklemek ölüden göz yaşı beklemek ile eşdeğerdir.

(Devrim Barçın)







Gene etraf "vatandaşlık konusunda karıştı! Eski Bakan Ayşegül Hanım'dan aylarca doğru dürüst bir rapor hazırlatmasını; vatandaş sayısını açıklamasını, verilen vatandaşlıkların durumunu, yani kaçı evlilikten, kaçı mevcut yasayla, kaçı bakanlar kurulu kararıyla vatandaş olduğunu açıklamasını bekledik! Nüfusumuzun detayını sunmasını bekledik. Olmadı! Şimdi yine konu yeniden spekülasyon ve rakam savurmacasına döndü! İlk olarak 40 bin kişi vatandaş olacak iddiası piyasa sürüldü. Ardından Arıklı 40 değil 8 bin kişi dedi. Bunun üç bini de evlilik yoluyla vatandaş olacak dedi. Ardından 8 çarp dört çocuk eksersizi yapıldı. Korkular beslendi! Velhasıl yine korkular tavan yaparak, konu xenofobiyaya yem yapıldı. Şimdi insanlar ne kadar vatandaş olduğunu bilmedikleri için korku içerisinde bekleşmekte! "Yediler bizi !" kaygısı her yerde! Bu arada işçi sömürüsünün meşru zemini de hazırlandı! "Kayıt altına alırsak vatandaş olacaklar ha" diyerek, modern köleliğe devam edilecek!! Afrikalı öğrenciler zaten hali hazırda yeni köleler olarak her yerde karşımıza çıkmaktalar ya zaten!

(Mete Hatay)





Bu İş Bitmedi Henüz... Daha Yeni Başlıyor...

Hükümet güven oyunu aldı, UBP Genel Başkanının asaleti onaylandı artık resmen bir hükümet vardır amma bu iş bitmiştir diye düşünenler yanılıyor...

Esas yarış ve kavga şimdi başlıyor...

Bir taraftan UBP Hükümeteki görevlerini yerine getirmek için çalışırken, bir taraftan Genel Sekreterini seçmek, bir taraftan da Meclis Başkanlığı ve bu arada da sırası ile müsteşar, Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalar ortalığı ciddi şekilde hareketlendirecektir...

Gerçi UBP Hükümeti kurma adına Yönetim Kurullarının esaslarını DP ile YDP’ye verilmiştir amma yine de 5/6 tanesi duruyor...

UBP’nin sadece yeni olan üç Bakanlıkta köklü atamalar yapabileceği de aşikardır.

Gürültü, şamata ve kavgalar yarışlar bu atamalarla başlayacaktır elbette...

Atamaları nasıl yaparsan yap Altı kusur şiddetinde bir deprem gibi hissedilecektir elbette...

Hele hele UBP içinde bu biraz daha da şiddetli hissedilecektir...

Marifet Bu Altı şiddetindeki Depremleri artçı depreme dönüştürmektedir...

Bu da ancak liyakata ve hak edene göre yapılması durumunda olur...

Eskiden olsa yiğit öldürülür amma hakkı veriliyordu...

Bu günlerde herkes yiğit, her şeyi biliyor ve her şeyi de hak ediyor, hak da hukuk da kendi için var olduğundan makamı da kendinden başkasına da yakıştırmıyor...

Eee haksız da değildirler, tutanın elinde kalıyor, kimler nerelere gelmedi ki son zamanlarda...

Dolayısı ile ne yapılırsa yapılsın her seferinde bu depremler hissedilecektir, temennimiz bunu artçı şiddetine hissetmektir...

Ha arada görev bekleyenler ne mi yapacak...

Hak edenin de etmeyenin de takip edeceği tek yol vardır ki...

Son zamanların en etkili yoludur bu...

Her şey hizmet Aşkı içindir diyecek, Bir teneke Zeytin yağı ile bir Fırça alacak yaa kısmet diyerek Rahmetli “Hakkının” peşine düşecek, başka yolu yok bunun..,

(Gürsel Uzun)







Hüseyin Özgürgün'ün gelmeden maaş çektiği üzerinden siyaset yapan arkadaşlar, istifanın kabulü halinde emekli çıkacağını ve yine aynı maaşı alacağını gerçekten bilmiyorlar mı?

Üstelik emekli ikramiyesini alamadığı için Faiz kaybı da mevcuttur.

(Ziya Emir)





Hüseyin Özgürgün, dokunulmazlığı kaldırılmış, sahip olduğu varlıklarıyla ilgili, hakkında kamu vicdanını çok rahatsız eden bir yargı süreci bulunan, 18 ayı aşkın bir süredir mahkemeden uzakta ve yurt dışında yaşayan bir milletvekilidir.

İstifası UBP ve hükümetteki destekçileri tarafından reddedildi.

"Hepsi aynidir" deyip duranlar, umarım aslında "bazılarının tıpkısının aynisi" olduğunu, diğerlerinin de "tamamen farklı" olduğunu artık kabullenip itiraf ederler...

(Erkut Şahali)





Yine epidemiyoloji uzmanları türedi. Yahu bırakın uzmanlar konuşsun. Biz maske takalım, aşı olalım, kurala uyalım. Mutasyon konusunda bilir kişi gibi yorum yapmak gerçekten ne haddimize! Pazartesi sabahı gene her yer Dunning-Kruger.

(Raziye Nevzat)