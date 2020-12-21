



Düşünürüm da,

Bazan kendi kendime kızmaz da değilim.

Biz boşuna mı uğraşırık diye...

Görünen o ki,

Bu memlekette,

Büyük çoğunluk, halinden memnun!

Çünkü...

Yarınını göremiyor.

(Ülker Fahri)



Tüm uyarılara rağmen maskesiz dipdibe partilere,toplantılara ,yeme içmelere devam.

Arkadaşlar yada aile bireyleri arasında bu virüs bulaşmazmış gibi rahat olanlar var.

Üstelik bunu iyi birşeymiş gibi sosyal medyada paylaşanlarda çok.

Ölümcül virüsten daha da tehlikeli olanı varmış.

Cehalet !

(Hakan Oran)



Halk Türkiye - KKTC düşmanı Serhat İncirli'nin Cumhurbaşkanlığına İletişim koordinatörü olarak atanmasının şokunu atlatamadan Cumhurbaşkanlığında oluşturulan Uluslararası İlişkiler Komitesine de şok yaratan bir atama yapıldı

2004'de Güneyde yapılan Rum Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum seçmen listesine kaydolarak aday olan Mehmet Hasgüler Cumhurbaşkanlığı uluslararası ilişkiler komitesine üye olarak atandı

Aynı seçime 2019'da katılıp kazanan Rumcu Niyazi Kızılyürek 'e ayıp olmadı mı?!!!

Rum AP milletvekilliği seçimini kaybeden Hasgüler KKTC Cumhurbaşkanına danışma hızmet verecek uluslararası ilişkiler komitesine atanırken seçimi kazanan Kızılyürek'in atanmaması haksızlık teşkil etti!!!! Oldu olacak Rum AP milletvekili Niyazi Kızılyürek 'i de danışmanlığa atayın da ayıp olmasın!!!

(Ümit Bahşi)



AB yardımı ile Güney Kıbrıs (Kıbrıs Cumhuriyeti) aracılığıyla Kıbrıslı Türklere verilecek Covid 19 aşılarını kabul edecek olanlar için bazı örümcek kafalılar "bunları kabul etmek dış güçlerle işbirliği, vatan hainliği" diye atıp tutmaya başladılar. Yazıklar olsun sizlere. Asıl vatan haini siz örümcek kafalılardır. Aşı ister AB'den, ister Türkiye'den gelsin ne fark eder? Sanki bizim devlet olarak aşı almaya gücümüz varmış gibi konuşuyorsunuz. Hadi ordan örümcek kafalılar. Irkçılığın zirvesindesiniz.

(Derviş Atakan)



Biliyorsunuz eskiden Yunan milliyetçiliği ve Türk milliyetçiliği her mekanda yarış eder durumdaydı Kıbrıs’ta. Kentlerdeki sokak isimleri hangi toplumun belediyesi altındaysa o topluma ait milliyetçi isimlerle dekore edilirdi. Bazen aynı caddenin ismi Rum tarafında başka Türk tarafında başka olabiliyordu. Örneğin Ledra Palace otelinin bulunduğu yolun ismi İngiliz döneminde Edward street’ti. Rumlar 1960’tan sonra bu yola eokacı Marcos Dragos’un ismini koyunca Kıbrıslı Türkler de kendi kontrollerindeki yolun devamına 2. Selim caddesi ismini vereceklerdi. Atina sokağı Türk tarafına gelince birden İstanbul sokağına dönüşüyordu. Bugün Lapta sahil yolunda yürürken yolun başında AB, sonunda ise TC yardımını anlatan levhaları görünce eski sidik yarışının yerini başka bir tür rekabetin aldığını fark ettim.. Evet artık farklı bir yarışçı ortamla karşı karşıyayız! AB artık nereye el atarsa TC’de hemen orada bitmekte! AB ilaç ve sağlık araçları gönderir TC Pandemi hastanesi yapar! Vallahi benim şikayetim yok! Onlar yarışırken yapılan yatırımlar bize kalıyor! Şükran AB! Şükran Türkiye!

(Mete Hatay)

