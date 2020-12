 Sosyal Medyanın Sesi

Covid ile mücadelede otorite boşluğu var:

Dedim ya; cehaletle de savaşıyor sağlık çalışanları. Adam temaslı ama kendisini gizliyor; hem de nerede biliyor musunuz? Hastanede... "Varmaya da evdekiler bulaşır" diyor ama temaslı olduğunu da söylemiyor. Hastanede yatıp kalkıyor, şimdi pozitif. Hastanedeki temaslıları? Beynim yandı.

O biri özel hastanesinde hasta saklar; e temaslılarını kim takip edecek?

Berisi, güneyde bulaş olmasına rağmen, "ağız ağıza" eylem yapar... Başbakanı, "sizi bir binada, sonra otobüste toplayacağım" diyerek Sağlık Üst Kurulu'nun kararını baypass eder, ama bir bulaşı 55'e çıkarmak gibi bir önlem alır.

Belediyesi, meyhaneleri "sizi restaurant yaptım, açın" diye açar...

Dahası da var... Gizlenen temaslılar, sahte pcr raporları...

"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik", ama şimdi her şeyi berbat etmek için bir işbirliği var sanki.

Başbakan Saner, sağlık kurulu kararlarını bozmak yerine, esas işine, memleket yönetmeye odaklansa, sanki daha hayırlı iş yapacak.

İnsan gerçekten anlamakta zorlanıyor.

(Hüseyin Ekmekçi)







Hamza Ersan Saner hükümeti, güvenoyu bile almadan 8 aydır ağır aksak devam eden Pandemi mücadelesinin içine etmek üzere. Bugünden sonra herkes kendi önlemlerini azamiye çıkarması lazım, Hamza bey herkese şirin görünecek diye durumu iyiden iyiye içinden çıkılmaz hale getirdi! Hastane darmadağın. Hamza beyin şirin parmakları her şeyi dağıtmaya yetti. Her bağırana hak verirsen olacak olan buyudu! Sağlık Bilim Kurulu kararları hiçe sayılıyor! Kötü şartlarda konaklatılan narenciye işçileri arasında yoğun vaka var! Karantinasız girişlerin sonucu! Hastanede çıkan pozitif vakalar, korkutucu! Güneyden gelen işçiler, Beyarmudu'nda çıkan vakalar vesaire hoş değil! Hamza bey, dane dane bize son durumu bir açıklasın bakalım! Bindik bir alamete gidiyoruz!

(Mete Hatay)





10 ay önce belirlenmiş olan asgari ücret açlık sınırının altında iken 13'cü maaşın nezaman, nasıl ödeneceği ile ilgili yorumlar yapanlara söylenecek çok şey vardır ama...

(Göktürk Ötüken)



COVID-19 ile hiç karşılaşmamak için cam fanusların içinde yaşamamız gerekiyor. COVID-19 pozitif bir bireyle yapmış olduğunuz her temas , “ temaslı “olduğunuz anlamına gelmiyor. Lütfen biraz sağduyu !

(Zafer Özlem Erdoğmuş)



Bir sorum daha var... Barfly ( bar-cafe-restaurant) olarak kayıtlı. Bu durumda cafe olarak mekanımı açabilirim. Ama canlı müzik yasak öyle mi? Bunu hangi gerizekalı, hangi beyinsiz, hangi vizyonsuz belirledi? Sıkıntı müziğimizde mi? Corona müzikle mi bulaşıyor???

Ben sizin aklınızı seveyim.

Bırakın ölelim ulan! Sizin beyninizle yaşamak ölmekten beter çünkü.

(Arda Gündüz)





Daha önce defalarca söylediğimiz gibi ortada yasadışı bir durum var. İskele Belediyesi bu inşaatın yapılmasına “izin” verirse sadece ayaklanma değil mahkeme süreci de başlayacaktır. Yazan mevzuat başlangıç seviyesi Türkçesi olan herkesin anlayacağı şekildedir. Hamma, hummaya, torpile, peşkeşe göre mevzuatı farklı okuyamazsınız. Bizler de arkadaşların bu haklı mücadelelerinin yanında olacağız.

(Merter Refikoğlu)







13. Maaşların ödenmesi tabi ki problem değildir... Mühim olan neyin karşılığında ödeneceğidir... Başka Havaalanımız kalmadı çünkü...

(Mehmet Ekin Vaiz)